Na pražskou burzu jde výrobce městského mobiliáře. Koupíte nové akcie?

Bílovická akciová společnost mmcité, která se zabývá navrhováním a výrobou městského mobiliáře, nabídne své akcie na trhu Start Burzy cenných papírů Praha. Firma dá k dispozici až třetinový podíl ve firmě, utržit za něj chce 160–200 milionů korun. Úpis začíná v neveřejném režimu zítra.

Prospekt na veřejnou nabídku akcií schválila Česká národní banka na konci června. V nabídce bude milion kusů kmenových akcií, očekává se ale, že čtvrtinu jich zakoupí IPO fond Národní rozvojové banky, 30 procent emise hodlá koupit fond CZEGG Ventures ze skupiny Starteepo, která pomáhala firmě s přípravou veřejného úpisu. Zájem o dalších šest procent akcií projevil také majitel Starteepa František Bostl.

Pokud všichni svůj deklarovaný zájem potvrdí v objednávkách, na ostatní zájemce by zbylo 39 procent z nabídnutých akcií. Minimální velikost objednávky (lot) je stanovena na 100 kusů akcií. Cena za jednu může být v upisovacím pásmu od 160 do 200 korun, rozhodne celkový zájem investorů při úpisu.

Výnosy z prodeje chce mmcité investovat do rozšíření výrobních kapacit. „Vývoj posledních let nám přinesl enormní navýšení poptávek, a tudíž i nárůst realizovaných zakázek. Navýšení výrobních kapacit je pro nás nevyhnutelným krokem,“ říká David Karásek, majoritní vlastník a zakladatel společnosti.

Kalendář

Úpis akcií začne ve středu 12. července v 10 hodin ráno, objednávky se budou přijímat v neveřejném režimu, to znamená, že nebude vidět, kolik akcií si zatím investoři objednají. Kniha objednávek se na stránkách burzy objeví o týden později ve středu 19. července v 10 hodin a úpis bude ukončen další středu 26. července ve 12 hodin. Výsledky úpisu mmcité zveřejní ještě týž den.

S akciemi mmcité se bude pod tickerem MMCTE.PR obchodovat v aukčním režimu (po lotech) na trhu Start pražské burzy od 1. srpna. Zároveň bude spuštěný i prodej na na burze RM-Systém, kde je možné nakupovat a prodávat kontinuálně už od jedné akcie.

Data

Za téměř 30 let existence vybudovalo mmcité včetně Česka 11 poboček v Evropě a Severní a Jižní Americe, s pomocí distributorů pak loni prodala svůj mobiliář do 52 zemí světa. Kromě výroby v Česku a Brazílii se firma věnuje i designu. Zhruba 80 procent produkce dnes putuje do zahraničí, například z USA pochází přibližně 14 procent tržeb skupiny.

Celkové konsolidované tržby skupiny mmcité dosáhly v roce 2022 výše 1,161 miliardy korun, meziročně vzrostly o 40 procent. Provozní zisk EBITDA sice proti roku 2021 vzrostl o 22,5 procenta na zhruba 61 milionů korun, jenže oproti roku 2020 je nižší o 25 milionů korun. Klesaly i čisté marže podniku – z 8,8 procenta v roce 2020 přes 3,53 procenta v roce 2021 na 2,77 procenta v roce 2022

redakce Peníze.CZ Jsme největší web o osobních financích v Česku. Přinášíme aktuality, praktické návody, kalkulačky a další přehledy. Do rodiny vydavatelství NextPage Media s námi patří i Finmag, Heroine a Footbal Club. Můžete nás sledovat... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem