Bankovní identitu využila polovina Čechů. Pomůže i s přihláškou na školu

Bankovní identitu už použily čtyři miliony uživatelů, což je dvakrát víc než ji využilo ke konci roku 2022. Lidé prostřednictvím této identity loni uskutečnili 15 milionů transakcí vůči státní správě a čtyři miliony ověření na webech soukromých společností. Statistiky za rok 2023 dnes představila společnost Bankovní identita, společný podnik devíti bank.

Loni se lidé přes bankovní identitu nejčastěji přihlásili do své zdravotní pojišťovny, kde mohou online nahlásit například změnu svých údajů nebo požádat o finanční příspěvek na prevenci. Bankovní identitu už využívá všech sedm zdravotních pojišťoven na trhu.

Druhou nejvyužívanější službou loňského roku bylo ověření se do dotačního programu Nová zelená úsporám Státního fondu životního prostředí. Na třetím místě pak bylo přihlášení se do portálů komerčních pojišťoven, kde klienti například nahlašovali pojistnou událost nebo kontrolovali své pojistné smlouvy.

Celkově má bankovní identitu dostupnou šest milionu občanů u deseti bank. Postupně ji mohli začít využívat klienti České spořitelny, ČSOB, Air Bank, Monety, Komerční banky, Raiffeisenbank, Fio, UniCredit, Creditas a mBank. V březnu se přidá ještě nová Partners banka.

Bankovní identita umožnuje klientům bank ověřit totožnost online stejně snadno jako při přihlašování do internetového bankovnictví, a to bez dalších nákladů a zařizování. První banky ji v Česku nabídly na začátku roku 2021 pro komunikaci se státem – typicky při přihlašování do Portálu občana, na portál Moje daně, k eReceptu, k ePortálu České správy sociálního zabezpečení, ke státní důchodové kalkulačce a podobně. V současnosti představuje nejrozšířenější digitální identitu v Česku.

Od června 2021 se rozšiřuje možnost využití identity (pod názvem Bank ID) i pro online komunikaci s některými soukromými společnostmi. Tuto možnost klientům nabízejí Česká spořitelna, ČSOB, Air Bank, Moneta, Komerční banka, Raiffeisenbank, Fio a Creditas, další banky se přidají během letošního roku.

Bank ID pomůže s přihláškou na střední školu

V letošním roce může Bank ID významně pomoci rodičům žáků devátých tříd a těm, kteří se hlásí na víceletá gymnázia. Letos poprvé v přijímacím řízení na střední školy a víceletá gymnázia odpadá povinnost fyzicky odevzdat nebo poslat přihlášku. Ministerstvo školství a jeho organizace CERMAT spouští systém elektronických přihlášek, při ověření lze využít právě bankovní identitu.

Platíte hodně za plyn?

Změňte dodavatele Čím dříve se do změny dodavatele pustíte, tím víc ušetříte. Neotálejte a podívejte se, jaké nabídky pro vás máme. Chci ušetřit za plyn

„Statistiky žádostí o jednorázový příspěvek na dítě ukázaly, že přes 82 % žádostí bylo podáno elektronicky. Podobný trend lze očekávat také u letošních přijímacích zkoušek. Elektronický systém usnadní administrativu školám a možnost přihlašování pomocí bankovní identity by měl zjednodušit celý proces a eliminovat stres rodičů,“ vysvětluje Jan Blažek, předseda představenstva sdružení Bankovní identita.

Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1. do 20. února 2024, více informací najdou zájemci na speciálním webu. Žáci si letos poprvé vybírají tři střední školy. Systém žáky na základě jejich výsledků přijímacích zkoušek automaticky rozřadí podle jejich preferencí. „Tento krok bude velkou úlevu pro rodiče 106 tisíc deváťáků,“ doplňuje Blažek.

Některé banky podle něj zřídí bankovní identitu i těm rodičům, kteří z nejrůznějších důvodů nemají bankovní účet. Zájemcům stačí přijít na pobočku České spořitelny, ČSOB, Fio banky, Komerční banky nebo Monety a požádat o její zřízení. Dostanou přístupová hesla, která pak mohou využít nejenom na přihlášky, ale i další služby.

Od loňska mohou bankovní identitu získat i cizinci z Evropské unie včetně Slovenska. Tito klienti tuzemských bank na tom dosud byli paradoxně hůř než cizinci ze států mimo EU, protože v Česku dostali doklad v elektronicky nečitelné podobě. S českým dokladem nově uspějí zatím u tří bank: Raiffeisenbank, Monety a Fio.

Pro přihlášky k vysokoškolskému studiu nebo zápis do ročníků začaly Bank ID využívat také první čtyři vysoké školy: Univerzita Pardubice, Ostravská univerzita, Univerzita Hradec Králové a Západočeská univerzita v Plzni.

Čím dál rozšířenější

„V tuto chvíli spolupracujeme s více než 400 subjekty. Jsem rád, že se digitalizace čím dál více prosazuje v oblastech, kde doposud nebyla, jako jsou například bezobslužné prodejny v menších obcích. V loňském roce bylo otevřeno 30 nových prodejen s bezobslužným režimem a přes bankovní identitu lidé uskutečnili 100 tisíc nákupů,“ říká Růžička.

Připraveni? Zdroj: Shutterstock Projděte si, jaké novinky roku 2024 mohou ovlivnit vaše osobní finance. Nový rok ve vaší peněžence. Velký přehled změn

Bezobslužné prodejny mají díky Bank ID otevřeno nonstop, dveře se otevírají pomocí QR kódu. Letos má přibýt dalších padesát bezobslužných obchodů.

Bank ID se letos nově využije třeba i pro online rezervaci a výpůjčku bez placení kauce u půjčoven sportovního vybavení nebo nářadí. „Očekáváme rozšíření bezobslužného konceptu do dalších oblastí jako jsou drogerie, trafiky nebo komunitní centra,“ dodává Růžička.

Letos bankovní identitu lidé využijí také při objednání k vyšetření nebo stažení zdravotnické dokumentace u Fakultní nemocnice Bulovka. Rozšíří se také možnost registrace k praktickým lékařům online a dochází k postupnému rozvoji telemedicíny.

Od loňského podzimu umožňuje zákoník práce elektronické podepisování pracovních smluv a dohod.

Nově bude také možné díky zaručenému elektronickému podpisu Sign převést penzijní spoření k jiné penzijní společnosti online.

Digitální ověření pomůže i při online hlasováních na schůzích SVJ a valných hromadách akciových společností.

Kde bankovní identita usnadní komunikaci se státem Zdroj: Shutterstock Rodiče Přes Bank iD je možné se přihlásit online do klientské zóny Jenda (Jednoduše na dávky) požádat o rodičovský příspěvek a při jeho pobírání snadno změnit jeho výši. Online můžete požádat také o přídavek na dítě nebo příspěvek na bydlení, údaje jsou předvyplněny. Změny týkající se již běžících dávek můžete také nahlásit přímo v aplikaci.

Lze také přihlásit novorozence ke zdravotní pojišťovně online, nemusí chodit osobně na pobočku. V online portálu či aplikaci zdravotní pojišťovny můžou zkontrolovat čerpanou zdravotní péči nebo požádat o finanční příspěvek na prevenci (např. očkování, vitamíny, tábory, sportovní aktivity nebo ochranné pomůcky) – pro sebe i své děti. Zaměstnání Při ztrátě zaměstnání můžete online požádat o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti. Nemusíte čekat na úřadech práce, ušetříte čas a cestovní výdaje.

Online přes identitu je možné se přihlásit online k absolvování rekvalifikačního nebo digitálně vzdělávacího kurzu na stránkách jsemvkurzu.cz. Kurzy jsou z velké části dotované.

Z Portálu občana si lidé mohou také zdarma stáhnout výpis z evidence rejstříku trestů, který zaměstnavatelé po uchazečích o práci často požadují. Řidiči Na Portálu občana mohou lidé po ověření zkontrolovat platnost svého řidičského průkazu, zjistí stav „trestných bodů“ řidiče a nahlédnou do registru vozidel. Najdou v něm i předvyplněnou žádost o nový řidičský průkaz, pokud se blíží konec jeho platnosti.

Na Portálu dopravy můžou požádat o zasílání informací o změnách na svém bodovém kontě SMS zprávou, e-mailem nebo notifikací. Důchod Přes bankovní identitu je možné vstoupit do Informativní důchodové aplikace (IDA) na ePortálu ČSSZ, který ukáže aktuální odhad výše vašeho starobního důchodu, termín odchodu do důchodu a započtené doby důchodového pojištění.

Online je možné podat žádost o starobní, invalidní nebo pozůstalostní důchod na ePortálu, po otevření žádosti budou předvyplněna data z evidence ČSSZ.

Povinný přehled o příjmech a výdajích můžete podat online i u zdravotní pojišťovny, nebo zahájení či ukončení výdělečné činnosti nahlásit. Elektronicky je možné podat daňové přiznání přes portál MOJE daně, kde se dá zkontrolovat i stav daňového účtu.

Díky notářskému zápisu na dálku lze založit společnost s ručením omezením bez návštěvy notáře. Zdroj: Bankovní identita

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování Sjednat online

Sdílejte článek, než ho smažem