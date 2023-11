Air Bank nabídne světové akcie a ETF. Jen v mobilu

Co se děje

Air Bank rozšiřuje nabídku investičních služeb. Pod vánoční stromeček klientům nadělí novou funkci mobilní aplikace My Air: nakupování akcií. Zatím banka nabízela jen investice do podílových fondů.

V nabídce budou pro začátek akcie vybraných amerických firem, se kterými se obchoduje na newyorských burzách NYSE a Nasdaq. Časem chce banka nabídku rozšířit i o cenné papíry z jiných burz, včetně pražské burzy.

„Vidíme u klientů rostoucí poptávku po investičních možnostech, a proto přinášíme novou službu, která zjednodušuje svět investování do akcií a ETF. Začneme nabídkou akcií 200 společností a 20 ETF, postupně ji budeme rozšiřovat,“ říká Petr Žabža, vedoucí oddělení investic v Air Bank.

Ve výběru zákazníci najdou známé značky, od výrobců automobilů přes technologické společnosti po řetězce s rychlým občerstvením a firmy, které vyrábějí nápoje či potraviny. Firmy, které lidi běžně znají a jejichž produkty využívají, proto by je mohla zaujmout možnost do nich investovat, uvažují v Air bank. V nabídce tak budou například akcie Alphabetu (Google), Amazonu, Applu, Mety (Facebook), Microsoftu nebo Tesly.

Na pár kliků

Akcie bude možné nakupovat jen přes mobilní aplikaci. Tu podle vyjádření banky aktivně využívá 80 procent jejích klientů. „Investování do akcií zní jako složitý proces, ale ve skutečnosti to může být velmi jednoduché. U nás bude stačit pár kliknutí,“ slibuje Žabža.

Novou službu zákazníci v aplikaci najdou v sekci Investice a spoření. Když poprvé zvolí investování do akcií, musí nejdřív potvrdit, že daně platí v České republice. Pak musí odsouhlasit formulář pro americký finanční úřad, zase kvůli daním, aby se dividendy danily jenom v Česku. Aplikace formulář za klienta automaticky vyplní, stačí jenom stvrdit, že údaje jsou správné.

Ve smlouvě s bankou je pak nutné odkliknout souhlas, že člověk investujete za sebe, že si je vědom rizika spojeného s kolísáním ceny akcií, a také to, že mu nezpůsobí vážný problém, když o investované peníze přijde. I proto banka z možnosti investovat rovnou vyškrtla lidi v exekuci. A mládež do 18 let.

„Účet je schválen okamžitě, samotné investice pak bude možné zadat až po 24 hodinách. Čeká se na potvrzení ze Spojených států,“ doplňuje Žabža. Založení investičního účtu prý trvá 90 sekund. „Měřili jsme si to. Banka o klientovi už řadu údajů má, to proces urychlí.“

Klienti nemusí vyplňovat ani tradiční investiční dotazník, který je ostatními bankami a finančními poradci u investování vyžadován. „Dotazník u nás lidé nevyplňují, protože nenabízíme investiční poradenství,“ zdůvodňuje Žabža.

Minimální výše investice je nastavená na 1000 korun a investoři můžou nakupovat i frakce, tedy zlomky akcií.

„Klienti obchodují proti svému běžnému nebo spořicímu účtu. Suma, kterou chtějí investovat, se jim strhne ze zvoleného účtu. Možné je využít jak účet vedený v českých korunách, tak v eurech či dolarech,“ dodává bankéř. V případě českých korun je konverze měny automatická, banka ji sama provede podle svého aktuálního kurzu.

Vývoj investice bude možné sledovat v aplikaci My Air.

Zdroj: Air Bank

Poplatky jsou 0,2 procenta z uskutečněné transakce, minimálně 2 dolary nebo 5 eur. Jedná se o nejnižší cenu na bankovním trhu. Vedení investičního účtu je zdarma a služba je kompletně v češtině.

Pokud chce klient akcie prodat, zadá pokyn buď pro prodej časti, nebo celé investice. Po potvrzení se mu peníze přičtou na zvolený účet.

Služba pro tři miliony

Podle průzkumu Air Bank trpí průměrný český investor především strachem, že přijde o peníze. Investice ale riziko představují vždycky. Jenže Češi podle průzkumu neinvestují také proto, že nemají důvěru k poskytovatelům investičních služeb. A navíc vlastně moc nevědí do čeho a jak investovat, mají pocit, že je investování komplikované.

Air bank tvrdí, že tyhle bariéry dovede překonat. Podle jejího experta Petra Žabži se investiční trh v Česku dělí na tři skupiny.

Je tu asi 150 tisíc zkušených investorů, kteří využívají služby brokerů.

Pak jsou tu lidé, kteří přes různé banky investují přímo do akcií. Odhadem 200 až 300 tisíc lidí.

A nejpočetnější skupinou jsou lidé, kteří buď neinvestují, nebo investují přes banku nebo poradce většinou do podílových fondů. „Těch je zhruba dva a půl milionu až tři miliony. A ty právě chceme se svou novou službou oslovit. To je skupina lidí, která není obsluhována tak, jak by měla,“ míní Žabža.

Než to přijde

Tuzemskými bankovními lídry v přímém investování do akcií jsou Fio (e-Broker, Smartbroker) a ČSOB (Patria).

Investiční aplikaci s možností přímého nákupu akcií představila letos Česká spořitelna: Akcie koupíte už i přes George. Spořitelna vylepšila investice.

A také Raiffeisenbank: Raiffeisenbank spouští investiční aplikaci pro všechny klienty.

Dalšími možnostmi jsou zahraniční aplikace jako Revolut. Popularitu si získaly také platformy sázející na indexové ETF fondy – v tuzemsku jsou to Portu nebo Fondee. Víc jsme psali v návodu pro začátečníky: Jak vybrat akcie a kde je koupit.

Některé další banky pak ve svém elektronickém bankovnictví nabízejí podílové fondy – vedle už zmíněných to jsou Komerční banka nebo Moneta. Podílové fondy nabízí i UniCredit, nelze je ale koupit online.

