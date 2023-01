Akcie koupíte už i přes George. Spořitelna vylepšila investice

Klienti České spořitelny mohou nově obchodovat s akciemi, certifikáty a ETF v elektronickém bankovnictví George – přes počítač i přes mobil.

„Prostřednictvím George půjde jednoduše zadávat jak pokyny k nákupům, tak i limitní ceny, za které chtějí klienti akcie nakoupit. Vnímáme to jako další významný krok v digitalizaci investičních služeb,“ říká Roman Choc, který ve spořitelně vede Tribe Wealth Management.

Klienti spořitelny tak dostanou přístup k akcím zhruba tří tisíc světových firem, investovat mohou i do certifikátů a ETF (Exchange Traded Funds jsou burzovně obchodované fondy, které sledují vývoj svého podkladového aktiva – nejčastěji akciových indexů, ale také například komodit, měn, dluhopisů či vybraných akcií).

„Tyto investiční instrumenty si mohou koupit na všech významných světových burzách – v České republice, Polsku, Německu, Rakousku, Francii, Velké Británii, Japonsku a USA – a ve všech hlavních měnách,“ upřesňuje Choc.

„George za klienty pohlídá správné vyplnění hodnot, vysvětlí jim typ pokynu a upozorní je například na obchodní hodiny konkrétní burzy, odchylku zadané limitní ceny nebo obchod zadaný mimo nejlepší podmínky vypořádání,“ dodává Choc.

Podmínkou je otevření majetkového účtu a splnění dalších náležitostí podle legislativy, například vyplnění investičního dotazníku. Stejně jako u podílových fondů je nutností také běžný účet v méně cenného papíru, připomíná spořitelna.

Za vedení každého běžného účtu v cizí měně vybírá Česká spořitelna paušál 20 korun měsíčně. Klienti s korunovým účtem Plus mají vedení jednoho cizoměnového účtu zdarma. Účet Plus není automaticky bez poplatků, od února nicméně spořitelna zjednoduší podmínky a k jeho bezplatnému vedení budou stačit čtyři platby kartou za měsíc.

Na klienty čekají také vysoké vstupní poplatky. Například běžný nákup akcií na pražské burze do hodnoty půl milionu korun přijde přes spořitelnu na 0,4 % z objemu, minimálně však 300 korun. Zájemce, který chce koupit například dvacet akcií ČEZ po 800 korunách (celkem 16 000 Kč), si tak připlatí 300 Kč – s 10% slevou při online nákupu tedy 270 Kč. To je čtyřikrát víc, než kolik by zaplatil u nejlevnější Fio banky (e-Broker, Smartbroker). A například nákup akcií na německé burze vyjde ve spořitelně na 0,6 %, minimálně však 20,70 eur po slevě, zatímco u Fio banky je to 10 eur. Fio navíc nevyžaduje vedení běžného účtu v cizí měně (který nabízí bez poplatků), stačí jediný investiční účet s možností směny.

„Z hlediska poplatků je naše nabídka srovnatelná s nabídkou investičních produktů ostatních velkých bank,“ říká k tomu mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Samostatnou investiční aplikaci s možností přímého nákupu akcií představila loni v září Raiffeisenbank. ČSOB umožňuje nákup akcií prostřednictvím dceřiné společnosti Patria. Dalšími možnostmi jsou zahraniční aplikace jako Revolut. Popularitu si získaly také aplikace sázející na indexové ETF fondy – v tuzemsku jsou to Portu nebo Fondee. (Víc jsme psali v návodu pro začátečníky: Jak vybrat akcie a kde je koupit).

Některé další banky pak ve svém elektronickém bankovnictví nabízejí alespoň podílové fondy – vedle už zmíněných to jsou Komerční banka, Air Bank (plánuje rozšíření o akcie) nebo Moneta. Podílvoé fondy nabízí také UniCredit, nelze je ale koupit online.

