Řekněte si o peníze na dětský tábor či kroužek. Přehled bonusů

Zdravotní pojišťovny mají preventivní programy, přes které vyplácejí různé příspěvky. U dětí nabízejí bonusy konkrétně třeba za pohyb. Teď v létě se to týká táborů, včetně těch příměstských. Máme pro vás přehled peněz, o které si můžete říci.

25. 8. 2021

Konec letních prázdnin si můžete zpříjemnit bonusem od zdravotní pojišťovny na tábor či sportovní soustředění vašeho dítěte. Některé pojišťovny na ně totiž myslí ve svých benefitech.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna má příspěvek až 1500 korun na letní tábory pro děti od 6 do 16 let včetně. Tábor musí trvat alespoň 4 dny. Příspěvek lze uplatnit i na příměstské tábory.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, která přispívá až 1500 korun na sportovní soustředění po celý rok. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda má na dětské sportovní tábory příspěvek 700 korun. Oborová zdravotní pojišťovna má příspěvek až 500 korun na letní a příměstské tábory nebo na ozdravné pobyty.

Vojenská zdravotní pojišťovna přispívá až 500 korun pojištěncům na letní sportovněpohybový pobyt. Pojišťovny dále specifikují, na které pobyty lze příspěvek čerpat. Ukažme si to na příkladu právě příspěvku od Vojenské zdravotní pojišťovny. Ta ho vyplácí na tábory trvající nejméně pět po sobě jdoucích dnů. Příspěvek lze přiznat pouze na pobyty se sportovním a pohybovým zaměřením. Klasicky jde o atletický, fotbalový, plavecký nebo třeba tenisový tábor. Může jít i o takzvané příměstské tábory.

Pro získání příspěvku je vždy potřeba, aby u pojišťovny, která bonus nabízí, bylo pojištěné i samotné dítě – nestačí tedy jen rodič. Příspěvek je určen dětem do 18 let a je možné o něj žádat i zpětně poté, co už tábor proběhl. Podání žádosti je omezené časově na několik měsíců, takže moc neotálejte, pokud chcete příspěvek získat.

K získání příspěvku budete muset vyplnit formulář od zdravotní pojišťovny a mít potvrzení od pořadatele tábora o zaplacení. Přesné podmínky si dopředu zjistěte nejlépe na pobočce vaší zdravotní pojišťovny nebo na její infolince.

Na dětské sportovní aktivity zdravotní pojišťovny vyplácejí i další bonusy, typicky na pravidelné sportovní kroužky. Následuje jejich přehled podle jednotlivých pojišťoven.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Až 1500 Kč na letní tábory pro děti od 6 do 16 let včetně. Tábor musí být v délce minimálně čtyř kalendářních dnů, a lze jej uplatnit na tábory pořádané v období letních prázdnin. Příspěvek se vztahuje i na příměstské tábory.

Až 1000 Kč na organizované plavání pro děti do 10 let věku včetně. Nejedná se o individuální návštěvy plaveckých bazénů rodiči s dětmi, ani o proplácení permanentek.

Až 500 Kč na sportovní kroužky a členství ve sportovních klubech pro děti od tří let. Příspěvek se nevztahuje na jednorázové či nárazové aktivity typu týdenního soustředění, příměstského tábora nebo krátkodobých, tedy např. měsíčních kurzů a podobně. Z dokladu musí být zřejmé, že se jedná o pravidelnou pohybovou aktivitu. Za takovou je považována aktivita trvající alespoň tři měsíce.

Až 300 Kč na školy a školky v přírodě, které trvají minimálně čtyři dny. Příspěvek na školku/školu v přírodě lze proplatit jen na pobyty organizované v průběhu školního roku (nikoliv o letních prázdninách) mateřskými, základními a středními školami a nevztahuje se na lyžařské kurzy.

Oborová zdravotní pojišťovna

Až 500 Kč je možné získat na letní a příměstské tábory, sportovní a pohybové kroužky (včetně členských poplatků), ozdravné pobyty. Příspěvek lze čerpat také na rekondiční cvičení a fyzioterapii nebo na plavání, fitness či další sportovní aktivity (předplatné i jednorázové vstupenky).

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Až 500 Kč na organizovaný kurz plavání pro děti do ukončení povinné školní docházky. Stejnou výši příspěvku je možné získat pro děti od čtyř let věku na členské a registrační poplatky ve sportovních klubech či kroužcích. Příspěvek lze čerpat i na sportovní, zdravotní prohlídku. Pro děti absolvující povinnou školní docházku lze získat 500 Kč na pobyty organizované školou mimo letní prázdniny trvající minimálně pět dní.

Vojenská zdravotní pojišťovna

Až 500 Kč na pravidelné pohybové (úhrada za kroužky, kurzovné, poplatky za členství, permanentky) a vybrané regenerační aktivity. Jde například o cvičení rodičů s dětmi, atletiku, hasičský sport, gymnastiku (moderní i sportovní), fotbal, florbal, hokej, rugby, tenis, stolní tenis, badminton, squash, ricochet, volejbal, házená, basketbal, frisbee, lakros, sportovní šerm, kurz nordic walking, parkour s odborným vedením či dohledem, jógu, pilates, tai-či, kalanetiku, kondiční cvičení, core trénink, fitness, aerobic, spinning, tabatu, zumbu, mažoretky, cheerleading (roztleskávačky), orientální tanec, fit dance, flamenco, pole dance, street dance, rehabilitační cvičení, hipoterapii. Příspěvek je možné čerpat i na dechová cvičení, rehabilitační laserovou terapii, zábaly nebo třeba zábalové koupele.

Tento příspěvek naopak pojišťovna nevyplácí na zimní, kontaktní, bojové, jezdecké, vodácké, motoristické, akrobatické ani extrémní sporty nebo aktivity se zvýšenou pravděpodobností úrazu (například lyžování, snowboarding, bruslení – lední ani na kolečkových bruslích, skateboarding, snowboarding, kiting, zorbing, kanoistika, vodní slalom, rafting, veslování, skoky na trampolíně, lezectví, horolezectví, vzpírání, zápas, box, MMA, karate, judo, kung fu, aikido, taekwondo, džiu-džitsu, kendo, capoeira, potápění, freediving, freeriding a podobně), ani na balet, kurzy společenského tance, solárium, bowling, šipky, kulečník nebo třeba šachy.

Až 500 Kč na školní sportovní a ozdravný pobyt nebo letní sportovní pobyt pro děti od čtyř do dovršení 18 let. Příspěvek lze čerpat na sportovní či ozdravný pobyt (lyžařský kurz, sportovní soustředění, škola v přírodě) organizovaný mateřskou, základní nebo střední školou během školního roku. Pobyt musí trvat nepřetržitě nejméně pět dní, vč. dne příjezdu a odjezdu. Lze ho čerpat také na letní sportovněpohybový pobyt konaný v období od 28. 6. do 31. 8. 2021, který trvá nejméně pět po sobě jdoucích dnů. Příspěvek lze přiznat pouze na pobyty (včetně takzvaných příměstských) se sportovním a pohybovým zaměřením, nikoli tedy například na běžné mimoměstské tábory nebo na příměstské tábory bez sportovního zaměření (například hudební, výtvarné a podobně).

Až 400 Kč na plavání, a to ve formě například permanentní vstupenky, plaveckého kurzu nebo kurzu plavání rodičů s dětmi.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Až 800 Kč pro děti ve věku od jednoho roku na pravidelné pohybové a zároveň sportovní aktivity organizované mimo školu v kroužcích, spolcích, sportovních klubech apod. nebo pro děti od dvou let na pravidelné pohybové aktivity organizované školským zařízením. Příspěvek platí i na sportovní zdravotní prohlídku. Doklad o zaplacení pohybové aktivity nesmí být v den podání žádosti starší než 3 měsíce.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Příspěvek pro děti od čtyř do 18 let ve výši 700 Kč na pohybové aktivity, pomůcky pro prevenci úrazů, sportovní prohlídky, dětské tábory a sportovní kroužky ve škole. Pojištěnci této pojišťovny mohou také ve stanovených termínech zdarma plavat v bazénech v Mladé Boleslavi, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně, Jilemnici, Trutnově, Nové Pace a v Dobrušce.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Až 1500 korun dětem na sportovní kroužky a kurzy, cvičení dětí s rodiči, sportovní soustředění, lyžařský výcvik. U kroužků pojišťovna benefit vyplácí například na tanec, gymnastiku, fotbal, florbal, tenis, badminton, stolní tenis, jógu, permanentku (10 vstupů) na preventivní cvičení u fyzioterapeuta, vícedenní skipas (více než čtyři dny), jezdectví, parkour, sportovní šerm, judo, karate, běh včetně startovného na závody. Naopak neakceptuje rodinné permanentky, dárkové vouchery, pronájem tělocvičny, šachy, rybaření, motoristický sport, box, rugby, americký fotbal, bojový šerm, MMA, paintball, airsoft nebo třeba laser game.

Až 1500 Kč pojišťovna přispívá také na organizované plavání, plavání s rodiči, plavecký kurz, plavecký oddíl, případně plavecký kurz pořádaný školou nebo školkou. Příspěvek ve stejné výši je možné čerpat také na pobyt spojený s aktivním pohybem v přírodě organizovaný školou nebo školkou. Pobyt musí být realizován na území Česka a trvat nejméně čtyři dny.

Zmíněných 1500 korun je možné čerpat za všechny zmíněné benefity dohromady, jde tedy o maximální roční částku.

