Očima expertů: Má stát přestat platit zdravotní pojištění za děti a staré lidi?

Když se na konci února objevily informace o tom, že ministryně financí Alena Schillerová jedná s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem o tom, že by stát mohl přestat platit za děti, seniory a nezaměstnané zdravotní pojištění, strhnul se kolem toho pořádný poprask. Oba členové vlády za ANO upozorňovali, že jde o součást rozsáhlé daňové reformy, kterou připravuje Ministerstvo financí. Cílem je prý dosáhnout toho, aby systém nebyl příliš závislý na ekonomickém cyklu.

Jedním z hlavních benefitů plánovaných změn by měly být nižší daně – tak to alespoň prezentuje premiér Babiš i strážkyně státní kasy Schillerová. Jenže zatím všechno nasvědčuje tomu, že se v rámci systému bude jen přesypávat z jednoho hrníčku do druhého. Zaměstnanci by si mírně polepšili, zaměstnavatelé naopak pohoršili. Vláda by vybrala o něco víc na dřívější sliby voličům – a že jich nebylo málo. Výsledkem by ale nakonec mohl být pořádný chaos.

Budou nižší daně? Bez konzultací s koaličními partnery otevřeli ministři ANO téma reformy odvodů do státního rozpočtu: zdravotního pojištění a daně z příjmů. Kdo si to vypije? (Tedy pokud to není jen takové plácnutí do vody…) Komentář Pavla Jégla Sorry jako. Zadarmo nižší daně nechtějte

Citlivé zdravotnictví

Pokud zůstaneme pouze u navrhovaných změn v systému zdravotního pojištění, jen těžko se Aleně Schillerové podaří najít širší politickou podporu. Své pochyby už dokonce vyjádřil i premiér Andrej Babiš, který nesouhlasí se zrušením plateb za státní pojištěnce. A úspěch „pracovní návrh“ – finální podoba zveřejněna nebyla – Schillerové neslaví ani u koaličních sociálních demokratů.

Komplexní reforma českého zdravotnictví každopádně zůstává velkým tématem. Kdekdo se diví, že podfinancovaný segment stále ještě solidně funguje. Změny jsou nepochybně na místě, jenže komu by se chtělo otevřít Pandořinu skříňku? Současná vláda to zřejmě nebude.

Jak se na návrh ministryně financí Aleny Schillerové na úpravu systému zdravotního pojištění dívají odborníci? Nezpůsobily by změny víc škody než užitku? A je vůbec potřeba reforma daní (včetně zdravotního a sociálního pojištění), která by státnímu rozpočtu zajistila vyšší příjmy?

Vlastimil Válek

poslanec TOP 09

V Česku vlastně platíme „zdravotní daň“. Za víc než šest milionů lidí pak platí tuto daň stát, a to v minimální výši 1018 korun. Platby za tyto státní pojištěnce tvoří v případě VZP téměř 50 procent jejich příjmů. Počet státních pojištěnců narůstá. Během deseti let jich bude nejméně o jeden milion víc než dnes. Z těchto důvodů je návrh ministryně financí Aleny Schillerové nesmyslný a ve svém důsledku by zcela zdevastoval zdravotní péči v Česku. V případě vyšší míry nezaměstnanosti by se systém zhroutil.

Tento návrh může být myšlen vážně pouze tehdy, pokud vláda počítá s tím, že pojištění budou platit i děti a důchodci nebo pokud vláda hodlá část péče hradit formou připojištění nebo přímou platbou.

Stávající systém zdravotního pojištění je nespravedlivý a dlouhodobě neudržitelný. Proto navrhujeme snížení odvodné zátěže na pracovní místo, tedy snížení zdravotního pojištění všem zaměstnancům a živnostníkům o tři procentní body a současně zvýšení platby za státního pojištěnce na 1805 korun. Tím se zvýší zaměstnancům čistá mzda. Ruku v ruce s touto změnou musí být ale definované standardy a nadstandardy. Pacient – pojištěnec má právo vědět, co mu vlastně pojišťovna hradí. Je nenormální, že o tom v poslední době stále častěji musí rozhodovat soud.

Ilona Švihlíková

členka ekonomického týmu ČMKOS

O návrhu jsem zatím četla jen hrubě z novin, navíc spousta parametrů jaksi není známa. Obecně vzato je to úvaha, která mi přijde divná, ale vzhledem k tomu, že nebyly prezentovány detaily a že ani premiér se k tomu nestaví nadšeně, bych ještě s hodnocením počkala.

Milan Kubek

předseda České lékařské komory

Princip zástupné platby je geniálně jednoduchý a s minimálními transakčními náklady zajišťuje stoprocentní výběr pojistného. Problém je v tom, že stát za 60 procent obyvatel, zejména důchodce, děti a nezaměstnané, platí příliš málo. Částka 1018 korun/měsíc odpovídá přibližně pouhé čtvrtině odvodu z průměrné mzdy.

Svým nápadem rozvrátit veřejné zdravotní pojištění, poslat do kolen naše zdravotnictví a ohrozit dostupnost zdravotní péče pro miliony občanů kvůli tomu, aby účetním trikem vylepšila bilanci státního rozpočtu, mi paní Schillerová připomíná Davida Camerona, který kvůli své pozici ve straně sobecky destabilizoval Velkou Británii.

Celý systém veřejného zdravotního pojištění je založen na solidaritě zdravých s nemocnými a na solidaritě mezigenerační. A právě tuto solidaritu by návrh ministryně financí ohrozil. Důchodci, kteří celý život platili daně a zdravotní pojištění, si v žádném případě nezaslouží nenávist, které by se jim dostalo ze strany pracujících, kteří by ze svých příjmů za ně museli zdravotní pojištění platit.

Bez zajímavosti není ani to, že zrušením platby za státní pojištěnce by se stát zbavil možnosti ekonomicky ovlivňovat zdravotnictví a garantovat občanům zdravotní služby. Shrnuto, podtrženo: návrh ministryně Schillerové je naprostý nesmysl, který nepřináší jedno jediné pozitivum, ale pouze samá rizika. Pokud bude na svém nesmyslu paní ministryně trvat, měl by ji předseda vlády co nejrychleji odvolat.

Mikuláš Ferjenčík

poslanec, Piráti

Zrušení plateb za státní pojištěnce je nesmysl. Jedná se o silně procyklické opatření, které ohrožuje financování veřejného zdravotnictví v době ekonomického zpomalení. Pokud by měla vláda na něčem pracovat, tak na sjednocení placení daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění do jediného odvodu, který stát sám rozdělí na příslušná místa.

Michal Pícl

ekonom, Masarykova demokratická akademie

Návrh naprosto postrádá logiku a ve svém důsledků může absolutně destabilizovat české zdravotnictví. Sedmdesátimiliardový výpadek, který by byl přenesen na bedra obyčejných lidí, snad nemůže akceptovat dnes už nikdo. Je to takový klasický recept z pravicové kuchařky: když chybí peníze, důchodci jsou ti, na kterých se šetří jako první.

Neměli bychom se nechat ošálit ani navrhovaným snížením daně z příjmů fyzických osob doprovázeným zvýšením odvodů za zdravotní pojištění. To nakonec dopadne právě na ty nejchudší. Ti dnes totiž díky daňovým úlevám neplatí žádné nebo minimální daně. Významný podíl jejich platby státu však tvoří odvody, které by se s návrhem ještě víc zvýšily! A přitom by si Česko konečně zasloužilo pořádnou změnu daňového mixu. Začít méně danit spotřebu a práci a víc danit kapitál. Vždyť už léta stát každoročně vybírá na daních víc peněz od obyčejných lidí než od korporací, které odsud následně ve velkém peníze vyvádějí pryč. Kolik se toho na lidi musí ještě naložit, než si to přiznáme?

Jan Zikeš

tajemník Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů

K návrhu ministryně Schillerové máme jako KZPS ČR zásadně negativní postoj. Přenést platby za státní pojištěnce na zaměstnavatele a zaměstnance je nepřijatelné z principu, bez ohledu na to, že se využívá zrušení superhrubé mzdy. To už se jeví spravedlivější návrh exministra Kalouska na zvýšení plateb za státní pojištěnce a snížení odvodů na zdravotní pojištění. Každopádně daňová reforma je potřebná, ale opatrně, žádný hurá systém; například na komplexní porovnání odvodů OSVČ a zaměstnanců je třeba se též podívat, byť každá strana bude tvrdit, že jsou pro ni nespravedlivé. Proto se mi i současný název důchodové komise jako Komise pro spravedlivé důchody jeví nesmyslný. No snad mládežníci z ČSSD vědí, co činí.

Vřele bych doporučoval rozhazovačům z ČSSD a ANO, aby se tak dva až tři roky museli živit jako soukromníci, bez záchranného kruhu stálé a zaručené mzdy. Je naprosto jasné, že současné brždění ekonomiky (ne krize, jen pokles růstu!) znamená pokles příjmů do státní pokladny, a pokud nechtějí politici přijít o voliče, tak se musí ušetřit jinde. Pro každého ministra financí je to kvadratura kruhu.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Czech Fund

Anketa Kdo to vystihnul? Vlastimil Válek Ilona Švihlíková Milan Kubek Mikuláš Ferjenčík Michal Pícl Jan Zikeš Lukáš Kovanda

To je těžké. V průzkumech vám opakovaně vychází, že lidé nemají rádi superhrubou mzdu. Marketingově vám navíc vychází, že je to symbol vládnutí někdejších „tradičních politiků“, kteří všichni do jednoho přece „kradnú“. Takže i superhrubá mzda musí být krádež! Je třeba s ní tedy skoncovat. Ale ouha! Z průzkumů také vychází, že lidé nechtějí další zadlužování. A nechtějí ani navyšování daní. Rébus je na stole. Ještě že tu jsou odvody. Což je tedy de facto také daň, ale nejmenuje se to tak, takže když je zvýšíme, pořád se můžeme tvářit, že neporušujeme závazek z programového prohlášení. A pokud jejich navýšením někoho poškodíme, stejně půjde hlavně jen o část drobných živnostníků, kteří nás nevolí. Zato zaměstnanci si zhusta polepší.

Když se ale do veřejných financí zamíchá až příliš moc marketingu, výsledek je takový, jaký je. Návrh, který nemá podporu ani napravo, ani nalevo, a který umírá dřív, než se stačil pořádně rozkoukat po světě. Ruku na srdce. Jak vlastně chtít po středolevé vládě s podporou komunistů, aby dělala něco, nač nenašli odvahu ani (vypůjčíme-li si slovník levice) „asociálně pravicoví politici“. Pokud by se u nich před lety odvaha našla, nikdy přece nepoznáme podivnost jménem superhrubá mzda. Superhrubá mzda je také marketing. Jen ještě ne až tak překombinovaným jako nynější návrh Ministerstva financí. Proto ostatně superhrubá mzda také prošla. Od té doby ale politikům napříč spektrem dělá jen těžkou hlavu. Marketing do financí zkrátka nepatří.