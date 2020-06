Stát odpustí menším firmám pojištění. Když udrží lidi

Úleva se bude týkat jen firem do 50 zaměstnanců, poslanci odmítli rozšíření.

Co se děje

Firmám do 50 zaměstnanců stát odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí dnes definitivně potvrdili poslanci, když odmítli Senátem prosazované rozšíření na firmy až do 150 zaměstnanců a na lékárny do 25 zaměstnanců.

Už na konci května odmítli provládní poslanci i všechny opoziční návrhy, které chtěly odpuštění pojištění rozšířit i na větší firmy nebo počítaly se zmírněním podmínek čerpání. Prošel jediný pozměňovací návrh, který vrací lhůtu pro přihlášky a odhlášky zaměstnanců z jednoho na osm dnů.

Pro získání nové úlevy musí firmy splnit dvě podmínky: udrží si oproti březnu 2020 devadesátiprocentní zaměstnanost a devadesátiprocentní objem mezd. Nesmí tedy výrazně propouštět ani snižovat platy.

„Řada zaměstnavatelů – pokud nechtěla masově propouštět – musela dočasně snížit mzdy o více než desetinu, aby vůbec přežili. Z tohoto důvodu se pomoc nedostane opět k těm, kteří ji reálně potřebují,“ kritizuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Mezi zamítnutými pozměňovacími návrhy byly i ty, které chtěly vyjít této připomínce vstříc.

Pojištění se bude odpouštět jenom z mezd (či části mzdy) do 1,5násobku loňské průměrné mzdy, a to pouze za pojistné na straně zaměstnavatele (24,8 % výdělku pracovníka). Maximální úleva na jednoho zaměstnace tak dosáhne kolem 12 700 korun měsíčně. Podporu nebudou smět využít firmy se sídlem v daňovém ráji.

Tentokrát jde o skutečné odpuštění plateb sociálního pojištění za zaměstnavatele a ne jenom o odklad, který (podle už dříve schválené úlevy) mohou využít i větší firmy za květen až červenec.

Stejně jako u odložení plateb sociálního pojištění bude i odpuštění v rámci programu Antivirus fungovat automaticky. Firmy tak o odpuštění nebudou muset nikde žádat, ale jednoduše peníze za sociální pojištění nepošlou.

Odpuštění plateb sociálního pojištění má státní pokladnu vyjít na zhruba čtyři a půl miliardy korun za měsíc, dohromady tedy na 13,5 miliardy. Podle Maláčové se opatření může dotknout až 1,4 milionu zaměstnanců a 88 procent zaměstnavatelů. Vláda ho schválila jako další variantu programu na podporu zaměstnanosti Antivirus, konkrétně bod C.

Bod A programu Antivirus je určen pro firmy a zaměstnance s úplně odstaveným provozem nebo při nařízené karanté. Bod B řeší částečnou odstávku firem. Podporu podle bodu B a nového bodu C nepůjde kombinovat – kdo využije jeden, nemůže využít v daném měsíci druhý.

Zprávu z 25. května jsme zaktualizovali po definitivním schválení poslanci.