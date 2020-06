Ošetřovné pro OSVČ: Startuje příjem nových žádostí

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 12. 6. 2020

Osoby samostatně výdělečně činné mohou ode dneška žádat o „ošetřovné“ za květen. Částka 500 korun za kalendářní den zůstává shodná jako v předchozím měsíci, stejně jako další základní podmínky.

O obdobu ošetřovného pro podnikatele – formálně jde o dotaci – může žádat OSVČ na hlavní činnost, pokud kvůli zavřené škole či školce pečuje o dítě mladší 13 let. Bez ohledu na věk mají šanci také OSVČ, které pečují o člověka závislého na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud nemůže navštěvovat školu nebo zařízení sociální péče.

Základní podmínkou je, že živnostník nebo jiný podnikatel nemůže kvůli zmíněné péči v dané dny vykonávat svoji podnikatelskou činnost a v důsledku toho utrpěl finanční újmu. Na stejné dítě zároveň nesmí čerpat podporu jiná osoba, typicky manžel(ka) jako zaměstnanec. OSVČ nicméně může čerpat současně ošetřovné i takzvaný kompenzační bonus.

Novinkou je, že OSVČ už nemusí dokládat potvrzení o tom, že škola, školka či příslušné zařízení sociálních služeb jsou skutečně uzavřeny. „Důvodem je fakt, že žadatelé se opakují a ministerstvo již disponuje dostatečnými informacemi,“ říká Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání.

Žádosti o „ošetřovné“ za květen lze podávat do 10. července, a to prostřednictvím e-tiskopisu či online formuláře dostupného na webu ministerstva. Na stejné adrese jsou i všechny detailní informace.

Podobně jako u ošetřovného pro zaměstnance mohou rodiče žádat o dotaci i přesto, že už je školní zařízení (nebo zařízení sociální péče) otevřené. Měli by však uvést některou z následujících podmínek:

ohrožení zdraví dítěte,

ohrožení zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti,

výrazné omezení kapacity dětského zařízení,

výrazné omezení provozní doby dětského zařízení,

nastavení omezujících režimových opatření v dětském zařízení.

„Ošetřovné pro OSVČ pokračuje až do konce června, a to i navzdory tomu, že většina škol a školek v minulých týdnech obnovila provoz. K žádosti se nepřikládá žádná příloha, jen je potřeba uvést důvod, proč dítě do školy nechodí,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Stejná pravidla platí i pro hendikepované a zařízení sociálních služeb.

Ministerstvo dosud – v součtu za březen a duben – přijalo celkem 130 tisíc žádostí o „ošetřovné“ OSVČ. „Z toho 108 tisíc jsme schválili a jen devět tisíc zamítli. Hlavním důvodem pro zamítnutí byla skutečnost, že žádost od jednoho žadatele přišla víckrát,“ upřesňuje mluvčí Štěpánka Filipová. Stát už takto vyplatil přes miliardu korun.

„V současné době je pět tisíc žádostí v hodnocení a zbývajících osm tisíc žádostí vráceno kvůli chybám, na opravu či doplnění. Zejména proto, že bylo špatně uvedeno číslo bankovního účtu, chyběla identifikace OSVČ, na žádostí nebyl podpis, chybělo potvrzení o uzavřené školce, dětské skupině a podobně,“ upřesňuje.