Ošetřovné po otevření školy nekončí. Nový formulář a podmínky

Dostanu ošetřovné, když nepošlu dítě do školy (školky)?

Ano, pokud k tomu máte „vážný důvod“. Ten musíte uvést v tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Aktualizovanou podobu tiskopisu si můžete stáhnout tady, zaměstnanci ho odevzdávají zaměstnavateli.

Jaké důvody můžu uvést?

V zásadě jde o tři kategorie:

zdravotní – možnost ohrožení zdraví dítěte (např. slabá imunita) nebo jiných lidí žijících s ním ve společné domácnosti (např. babička),

kapacitní – školské zařízení nemůže kvůli současným omezením přijmout všechny děti,

provozní – kvůli zkrácenému vyučování nebo omezení provozu jídelny a družiny nezvládnou rodiče současně pracovat a pečovat o dítě; patří sem třeba i omezení veřejné dopravy.

Jak přesně je to v zákoně?

Zákon připouští situace, kdy rodič neumístí dítě do školy (školky) s ohledem na možnost ohrožení zdraví dítěte nebo zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti, v důsledku výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 nebo z jiných vážných důvodů; za jiný vážný důvod se považuje zejména výrazné omezení kapacity nebo provozní doby zařízení pro děti nebo školy nebo nastavení omezujících režimových opatření v těchto zařízeních zavedených v souvislosti s výskytem koronaviru.

Zákon tedy obecně zmiňuje „vážné důvody“ (Česká správa sociálního zabezpečení hovoří o „objektivních důvodech“) a uvádí vzorové příklady, nikoliv kompletní seznam.

Formulář ke stažení Tahači. Zdroj: Shutterstock.com O ošetřovné se žádá zpětně, na začátku června tedy váš zaměstnavatel pošle správě sociálního zabezpečení žádost o květnové ošetřovné. Od vás k tomu bude potřebovat vyplněný formulář Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení. Formulář je interaktivní pdf, psát jde přímo do něj. Otevřít ho ale musíte rovnou v Acrobat Readeru, ne z prohlížeče: na odkaz níž klikněte pravým tlačítkem a stahujte. Případně si stáhněte čerstvou verzi Acrobat Readeru. Vyplněný formulář musíte vytisknout a podepsat a předat zaměstnavateli. Výkaz péče o dítě

Jak to vidí Česká správa sociálního zabezpečení?

Správa sociálního zabezpečení (která posuzuje žádosti o ošetřovné pro zaměstnance) přišla s podrobnostmi k jednotlivým bodům. Neznamená to, že by ostatní případy neuznala, jenom to s nimi nemusí být tak jednoduché jako s níže uvedenými situacemi.

Ohrožení zdraví dítěte nebo jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami, chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou (např. hypertenze), porucha imunitního systému (např. při imunosupresivní léčbě, při protinádorové léčbě, po transplantaci orgánů nebo kostní dřeně), těžká obezita, farmakologicky léčený diabetes mellitus, chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýzu), onemocnění jater.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami, chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou (např. hypertenze), porucha imunitního systému (např. při imunosupresivní léčbě, při protinádorové léčbě, po transplantaci orgánů nebo kostní dřeně), těžká obezita, farmakologicky léčený diabetes mellitus, chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýzu), onemocnění jater. Výrazné omezení kapacity výchovného zařízení: V takovém případě dětské zařízení rodiči oznámí, že dítě pro docházku přijmout nemůže, a rodič uvedený důvod vyznačí.

V takovém případě dětské zařízení rodiči oznámí, že dítě pro docházku přijmout nemůže, a rodič uvedený důvod vyznačí. Nastavení omezujících režimových opatření ve výchovném zařízení: Takové situace budou velmi individuální. Může se jednat například o povinnost nosit roušky celý den či jiná opatření, která z psychologického hlediska dítě není schopno dodržovat. Předpokládá se dohoda dětského zařízení s rodičem.

Takové situace budou velmi individuální. Může se jednat například o povinnost nosit roušky celý den či jiná opatření, která z psychologického hlediska dítě není schopno dodržovat. Předpokládá se dohoda dětského zařízení s rodičem. Výrazné omezení provozní doby výchovného zařízení: Škola například neposkytuje školní družinu a rodič není schopen skloubit provozní dobu se svou pracovní dobou. Rodič tak nedokáže zajistit, aby dítě nezůstalo před zahájením docházky nebo po jejím ukončení bez odpovídajícího dohledu.

Škola například neposkytuje školní družinu a rodič není schopen skloubit provozní dobu se svou pracovní dobou. Rodič tak nedokáže zajistit, aby dítě nezůstalo před zahájením docházky nebo po jejím ukončení bez odpovídajícího dohledu. Jiný závažný důvod: Okolnosti, které neumožňují skloubit docházku dítěte do výchovného zařízení a pracovní povinnosti rodiče, omezení dopravní obslužnosti ve srovnání se situací před pandemií a podobně.

Potřebuji potvrzení od lékaře, když uvedu zdravotní rizika?

Ne, důvody dokládají rodiče (jde o výjimku do konce června).

Kde seženu formulář?

Aktualizovaný tiskopis „Výkaz péče o dítě“ je ke stažení na webu ČSSZ, můžete si ho stáhnout i přímo u nás. Vyznačte na něm některý z důvodů, proč dítě nenavštěvuje školské zařízení, případně napište i jiný než uvedený důvod. Zaměstnanci předávají tiskopis zaměstnavateli.

Za jaké období můžu o ošetřovné žádat?

Ošetřovné kvůli zavřené škole či školce náleží až do konce června. Pokud škola či škola otevřely dřív a dítě přesto zůstává doma, můžete žádat z výše uvedených důvodů o ošetřovné za období od 1. května (do 30. června).

Jak vysoké je ošetřovné po otevření školy (školky)?

Až do konce června zůstává ošetřovné na úrovni 80 procent vyměřovacího základu, tedy stejně jako za duben.

Na jak staré dítě lze čerpat ošetřovné?

Ošetřovné kvůli koronavirovým omezením lze dostat při péči o děti mladší 13 let (tedy do 13. narozenin). Podle běžných pravidel to bylo jenom pro děti mladší 10 let.

Zdroj: Shutterstock Anketa Poslali jste nebo poslali byste už děcko do školy? Už je tam Kdyby to šlo, už by tam bylo Spíš se ještě bojíme Ne, zjistili jsme, že se doma naučí víc Dokud dávají ošetřovné, nechvátáme Chtěli jsme. Zřeklo se nás a odstěhovalo se k babičce

Bez věkového omezení vzniká nárok na ošetřovné také při péči o zdravotně hendikepované osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

Nepřijdu o ošetřovné, když jsem poslala dítě do školy, ale po pár dnech si to rozmyslím třeba kvůli vyššímu riziku, provozním komplikacím a podobně?

Nepřijdete. Samozřejmě dostanete ošetřovné jenom za ty dny, kdy dítě zůstalo doma a splnila jste další podmínky (nešla jste do zaměstnání a podobně). Konkrétní dny pak označíte v měsíčním výkazu. Za dny, kdy dítě bylo ve škole (nebo jste šla do zaměstnání a dítě bylo doma samo), nárok na ošetřovné nemáte.

Od 1. července se pak systém vrátí ke standardním podmínkám: Nárok na ošetřovné tedy bude jenom s potvrzením od lékaře, na časově omezenou dobu a ve výši 60 procent vyměřovacího základu.

Na ošetřovném jsem za celou dobu uzavření škol nebyla, děti šly do školy hned od 25. května. Pokud se ale stane, že je ze školy pošlou domů třeba 5. června kvůli zvýšené teplotě, a do konce června už je zpátky nevezmou, budu mít nárok na ošetřovné do 30. června, nebo už jenom na standardní dobu devíti dnů?

Až do konce června. Výjimka, která umožňuje čerpat ošetřovné na delší než standardní dobu, totiž platí do konce školního roku.

Můžu ukončit ošetřovné na starší dítě a pobírat ho na mladší dítě, které nemůže do školky?

Ano, můžete.

Jak se mohou rodiče na ošetřovném vystřídat?

Při péči o dítě během koronavirových omezení se mohou rodiče snadno vystřídat, a to i opakovaně. Vystřídání není možné v jednom kalendářním dnu, jinak tu nejsou žádné hranice. Jde o výjimku ze standardních pravidel, podle nichž se rodiče mohou vystřídat jenom jednou za celou dobu čerpání ošetřovného.

Má nárok na ošetřovné i babička?

Ano, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. A samozřejmě pokud splňuje další podmínky: tedy zaměstnání (nově i včetně zmíněných dohod), případně podnikání jako hlavní činnost (pak může žádat o obdobu ošetřovného pro OSVČ). Za stejný den zároveň nesmí o ošetřovné na stejné dítě žádat rodič nebo jiná osoba.

Dostanu ošetřovné i při práci na dohodu?

Ano. Na ošetřovné dosáhnou i lidé pracující na DPČ nebo DPP. Podmínkou je účast na nemocenském pojištění v měsíci, ve kterém vznikla potřeba péče, nebo také v únoru 2020 (pro ty, kdo nedosáhli v březnu limit výdělku pro účast na pojištění). Dohody musí být aktivní, tedy neukončené.

Budou mít nárok na ošetřovné po otevření školy či školky také podnikatelé, tedy OSVČ?

Zřejmě ano. Podle ministra obchodu průmyslu Karla Havlíčka, pod něhož „ošetřovné pro OSVČ“ spadá, by podmínky měly být shodné se zaměstnanci. Konkrétní podmínky pro žádosti za květen zveřejní ministerstvo zřejmě opět se zpožděním, zatím stále ještě (do 7.června) přijímá žádosti za duben.

Jak vysoké je ošetřovné i pro jiné situace než uzavření škol? Tedy typicky při nemoci nebo úrazu dítěte? Nebo při péči o jiného člena rodiny?

Zvýšení z 60 na 80 % do konce června se týká i standardních situací, kdy na ošetřovné vznikne nárok z jiných důvodů, než je zavřená škola. Typicky když je dítě nemocné nebo po úrazu, případně je ze stejných důvodů potřeba pečovat o jiného člena rodiny.

Standardní délka ošetřovného se však v takových případech neprodlužuje, trvá tedy maximálně devět dnů (u samoživitelů šestnáct).