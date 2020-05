OSVČ dostanou příspěvek i po otevření prodejny. Jak na pokračování Pětadvacítky

Tahači. Zdroj: Shutterstock

Finanční správa zveřejnila formulář nové žádosti o příspěvek. Najdete ji pod odkazem níž. Formulář je interaktivní pdf, psát jde přímo do něj. Nejprve si ho ale musíte (kliknout pravým myšítkem a uložit jako) stáhnout a otevřít ho pak přímo v Acrobat Readeru, ne z prohlížeče. Vyplněnou žádost můžte poslat datovkou nebo mejlem s elektronickým podpisem. Nemáte-li, ale chcete posílat elektronicky, pak musíte vytisknout, podepsat a pak naskenovat nebo nafotit. Do předmětu napište Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ a pošlete na adresu, kterou vám prozradí formulář sám. Jinak můžete poslat tradičně poštou nebo zanést na úřad do podatelny nebo sběrného boxu.