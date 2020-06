Místo neplatiče pošle alimenty stát. Vláda schválila náhradní výživné

Vláda v pondělí schválila návrh zákona o náhradním výživném na nezaopatřené dítě. Původní záměr hovořil o „zálohovaném výživném“. Má jít o novou sociální dávku.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová počítá s tím, že náhradní výživné začne fungovat od července roku 2021 – za předpokladu, že ho Parlament v navržené podobě včas schválí. Dříve navrhovaný termín – začátek roku 2021 – se už nestihne.

Současná vláda se v programovém prohlášení výslovně zavázala takový zákon přijmout. Na Slovensku schválili podobný zákon už v roce 2008, zálohované výživné funguje i v řadě dalších evropských států. V Česku od roku 2001 existovalo postupně šest návrhů, jenže žádný nakonec neprošel.

„V Poslanecké sněmovně očekávám velmi těžkou diskusi,“ připouští Maláčová. Věří ale, že po patnácti letech snahy se snad už podporu pro samoživitele a samoživitelky podaří prosadit.

Podmínky pro získání náhradního výživného

Nárok na náhradní výživné mají mít samoživitelé a samoživitelky, jestliže jako takzvaný oprávněný rodič podali návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci. Nárok jim zůstane zachován i v případě, kdy byly výkon rozhodnutí nebo exekuce zastaveny kvůli nemajetnosti dlužníka („povinného rodiče“).

„Pro ty, na něž dopadá neplacení výživného, by samozřejmě bylo ideální, aby jejich nárok nebyl podmíněn zahájenou exekucí. Nicméně chápu důvody, pro které to tak má být,“ říká Veronika Ježková, vedoucí právních služeb organizace proFem. „Snižuje se tím riziko zneužívání a vhodně se tím motivují rodiče, kteří jsou neplacením výživného postiženi, aby situaci aktivně řešili,“ vysvětluje.

„V praxi to však většinou vypadá tak, že rodič je časově vytížen řešením ekonomické situace, do níž se kvůli neplacení výživného druhým rodičem dostal. Řeší tedy, jak sehnat prostředky na výživu dítěte a nemá už čas ani energii na řešení právních otázek jako je sepsání exekučního návrhu,“ upozorňuje Ježková.

Podle Michaly Teplé, právničky projektu AlimentyDětem.cz, má náhradní výživné smysl právě tam, kde se „oprávněnému rodiči“ nedaří výživné vymoci nástroji, které už má ze zákona k dispozici nyní, tedy například exekucí.

„Pokud by podmínky byly nastaveny příliš volně, mohlo by dojít k jeho nadužívání. To by mohlo způsobit nejen zátěž pro celý systém, ale zároveň i nedostatek finančních prostředků pro ty nejzávažnější případy,“ říká Teplá.

Oproti původnímu návrhu nemá být podmínkou podání trestního oznámení na neplatícího rodiče. To by totiž vedlo k dalšímu zhoršení už tak napjatých vztahů mezi rodiči. Během připomínkování zákona se objevily i argumenty, že by povinná trestní oznámení nepřiměřeně zatěžovala státní rozpočet.

Schválená předloha už nepočítá ani s tím, že by samoživitel nebo samoživitelka museli mít příjem pod úrovní průměrné mzdy (a prokazovat to).

Jak vysoké má být náhradní výživné

Náhradní výživné by měl stát vyplácet ve výši, kterou jako alimenty přiznal soud, avšak v maximální výši 3000 korun měsíčně. Na stropu se už dřív dohodla vládní koalice.

Pokud tedy soud na nezaopatřené dítě přizná alimenty 2200 Kč, bude stát vyplácet na náhradním výživném právě oněch 2200 Kč. Kdyby přiznal 6800 Kč, částka náhradního výživného by činila maximálně 3000 Kč.

Nezisková organizace Asociace neúplných rodin, která provozuje server VašeVýživné.cz, evidovala za rok 2019 alimenty v průměrné výši 2800 Kč.

Výše náhradního výživného se bude stanovovat na čtyři kalendářní měsíce dopředu. Stát by je pak vyplácel každý měsíc zpětně. Administraci má mít na starosti krajská pobočka úřadu práce.

„Oprávněný rodič“ bude muset každé čtyři měsíce prokazovat, že „povinný rodič“ výživné stále neplatí, nebo platí jenom částečně.

Podle původního návrhu mělo být maximální zálohované výživné určeno jako procento průměrné mzdy – od 15 do 25 procent podle věku dítěte. V současnosti by se tak pohybovalo od zhruba 5000 Kč měsíčně (pro děti do 6 let) do skoro 8500 Kč (nezaopatřené děti od 18 do 26 let). Nakonec se ale koalice shodla na částce určené soudem a především na zmíněném stropu 3000 Kč.

Jak uplatnit nárok na náhradní výživné

Podle vládou schváleného návrhu bude k žádosti potřeba doložit vykonatelný rozsudek soudu o určení výše alimentů, doklad prokazující nezaopatřenost dítěte a informace o podaném návrhu na exekuci včetně spisové značky.

Krajská pobočka úřadu práce pak žádost posoudí a do třiceti dní vydá písemné rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání dávky.

Náhradní výživné bude oprávněnému rodiči vypláceno maximálně 24 měsíců. Nárok kromě toho zanikne také v okamžiku, kdy dítě přestane být „nezaopatřeným“.

Vyplacenou částku má pak stát vymáhat od povinného rodiče prostřednictvím úřad práce. Pohledávka na výživné totiž přejde na stát. To, co vymůže, pak půjde zpátky do státního rozpočtu.

Náklady? 880 milionů ročně

Ministerstvo práce a sociálních věcí předpokládá, že náhradní výživné by mohlo pomoci přibližně 24 tisícům dětí ročně.

Nová dávka přijde státní rozpočet asi na 880 milionů korun ročně. Z toho většina – přibližně 861 milionu připadne na samotné výživné, dalších 115 milionů mají činit administrativní náklady. Ministerstvo vychází z toho, že z dlužníků vymůže desetinu výživného, zmíněná roční částka je už po odečtení výtěžku.

Ke zpracování údajů pro rozhodování o náhradním výživném (a také pro přehled pohledávek, které přešly k vymáhání na stát) zřídí ministerstvo speciální informační systém. Na úřadech práce přibude zhruba 155 zaměstnanců, kteří se budou starat o administraci dávky a vymáhání peněz.