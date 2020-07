Nejlepší termínované vklady: Banky mají silného konkurenta

Nejvýhodnější spoření na termínovaných vkladech teď nabízejí družstevní záložnyNey a Artesa. Z bank jim s úroky výrazně nad jedním procentem konkuruje jen J&T Banka. Ta má ale zájem jenom o vyšší vklady.

Mezi bankami pro běžné klienty hledejte nejvyšší úrok v Creditas, Equa bank, Expobank, Sberbank, Trinity Bank a Waldviertler Sparkasse. Dostanete se ale nejvýš na 1,2 procenta ročně při závazku na pět let. Záložna Ney přitom nabízí 2,6 procentech.

Absolutním vítězem je pak úrok ve výši 3,2 procenta ročně – ten vám připíše záložna Ney na konci spoření, když tam peníze uložíte na deset let.

U záložen je však potřeba myslet na pravidlo 1:10 – desetinu z uložených peněz musíte dát navíc do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není zahrnut do státního systému pojištění vkladů.

Když neuložíte peníze na výjimečně dlouhých deset let, neochrání vás ani ty nejlepší termínované vklady před inflací, která se v červnu opět dostala nad tři procenta a její průměr za posledních 12 měsíců dělá 2,8 procenta. V našem přehledu jsme se zaměřili na maximálně pětileté vklady: nejvyšší úrok u nich dosahuje 2,6 procenta ročně, po odečtení daně zbude efektivní sazba zhruba 2,2 procenta.

A když místo záložen zůstaneme u bank, nepomůže vám zřejmě ani očekávané snížení inflace. Česká národní banka čeká její postupný pokles až k hranici dvou procent na začátku příštího roku. Samozřejmě záleží na délce vkladu i na tom, kam inflace zamíří v nejbližších letech. Momentálně ale platí, že se váš termínovaný vklad ve skutečnosti nezhodnotí. Musíte počítat také s patnáctiprocentní daní z výnosu.

Termínovaným vkladům nepomáhá ani pokles úrokových sazeb v ekonomice. Česká národní banka v reakci na koronavirovou krizi výrazně snížila - z 2,25 na 0,25 procenta - základní sazbu, od které se odvíjejí i úroky v bankách a záložnách. Snižování je v úrokových lístcích vidět – ještě v únoru bylo maximum v našem přehledu na rovných třech procentech. A výrazně dolů úroky poslaly i banky, například Sberbank u tříletého vkladu ještě na začátku května dávala roční úrok 1,35 procenta, dnes je to 0,8 procenta.

Když chcete mít jistotu, že nad zdražováním vyhrajete, můžete si koupit protiinflační dluhopis od státu. Ten po dobu šesti let garantuje výnos 0,5 procenta nad inflací. Dluhopis můžete vždycky jednou za rok (v době výročí smlouvy) prodat zpátky státu. Oproti termínovanému vkladu je to bez sankce a navíc nepřijdete o už připsané zhodnocení. Ministerstvo financí tedy nabízí prakticky termínovaný vklad na jeden rok až šest let, u kterého vždycky o půl procenta porazíte inflaci. Jedinou nevýhodou může být komplikovanější nákup pro ty, co dosud ještě od státu žádný spořicí dluhopis nekupovali.

S termínovaným vkladem dáváte bance či záložně peníze k dispozici na předem sjednaný čas, výměnou za to byste měli obecně dostat vyšší úrok než na spořicím účtu (z něhož si lze peníze kdykoliv vybrat). Zvláště u bank ale nyní rozdíl není velký, když nejlépe úročené spořicí účty jsou teď s roční sazbou ve výši jednoho procenta.

Když si termínovaný vklad vyberete předčasně, můžete přijít nejenom o úroky (dosud připsané zhodnocení), ale ještě si za to banka může strhnout nějakou sankci podle smlouvy. Například v Ney spořitelním družstvu dosahuje sankce až pět procent z vkladu, její konkrétní výše se stanovuje individuálně. Banka Creditas má poplatek za předčasné ukončení vkladu ve výši dvou procent z vybírané částky, minimálně je to 1000 korun. Dříve Creditas umožňovala vybrat v průběhu spoření až pětinu vkladu bez sankce, od začátku června ale tuto možnost pro nově založené termínované vklady zrušila.

Připravili jsme přehled pěti termínovaných vkladů s nejvyšším úrokem pro šest různých situací – podle částky a doby uložení. Přidáváme i přibližný výpočet naspořené částky po odečtení daně z příjmů (15 % z výnosů).

100 000 Kč na jeden rok – nejlepší termínované vklady Banka, záložna Roční úroková sazba Přibližný stav na konci spoření (po zdanění) Ney spořitelní družstvo 2,2 % 101 870 Kč Artesa, spořitelní družstvo 1,8 % 101 530 Kč Trinity Bank 0,8 % 100 680 Kč Sberbank 0,7 % 100 595 Kč Waldviertler Sparkasse 0,5 % 100 425 Kč

100 000 Kč na tři roky – nejlepší termínované vklady Banka, záložna Roční úroková sazba Přibližný stav na konci spoření (po zdanění) Ney spořitelní družstvo 2,5 % 106 375 Kč Artesa, spořitelní družstvo 2,2 % 105 610 Kč Expobank 0,9 % 102 295 Kč Waldviertler Sparkasse 0,85 % 102 167 Kč Banka Creditas, Sberbank 0,8 % 102 040 Kč

100 000 Kč na pět let – nejlepší termínované vklady Banka, záložna Roční úroková sazba Přibližný stav na konci spoření (po zdanění) Ney spořitelní družstvo 2,6 % 111 050 Kč Artesa, spořitelní družstvo 2,4 % 110 200 Kč Banka Creditas 1,2 % 105 100 Kč Expobank 1,1 % 104 675 Kč Equa bank 0,8 % 103 447 Kč Poznámka pro všechny tabulky: U družstev Ney a Artesa je omezující pravidlo 1:10. Pokud stejná banka či kampelička nabízí víc variant (s připsáním úroků průběžně nebo až na konci vkladu), zařadili jsme jenom tu s vyšším výnosem. Výpočet naspořené částky jsme čerpali z webu Finparáda.cz.

500 000 Kč na jeden rok – nejlepší termínované vklady Banka, záložna Roční úroková sazba Přibližný stav na konci spoření (po zdanění) Ney spořitelní družstvo 2,2 % 509 350 Kč Artesa, spořitelní družstvo 1,8 % 507 650 Kč J&T Banka 1,4 % 505 950 Kč Trinity Bank 0,95 % 504 037 Kč Sberbank 0,7 % 502 975 Kč

500 000 Kč na tři roky – nejlepší termínované vklady Banka, záložna Roční úroková sazba Přibližný stav na konci spoření (po zdanění) Ney spořitelní družstvo 2,5 % 531 875 Kč Artesa, spořitelní družstvo 2,2 % 528 050 Kč J&T Banka 1,9 % 524 618 Kč Expobank 0,9 % 511 475 Kč Waldviertler Sparkasse 0,85 % 510 838 Kč

500 000 Kč na pět let – nejlepší termínované vklady Banka, záložna Roční úroková sazba Přibližný stav na konci spoření (po zdanění) Ney spořitelní družstvo 2,6 % 555 250 Kč Artesa, spořitelní družstvo 2,4 % 551 000 Kč J&T Banka 2,3 % 550 824 Kč Banka Creditas 1,2 % 525 500 Kč Expobank 1,1 % 523 375 Kč Poznámka pro všechny tabulky: U družstev Ney a Artesa je omezující pravidlo 1:10. Pokud stejná banka či kampelička nabízí víc variant (s připsáním úroků průběžně nebo až na konci vkladu), zařadili jsme jenom tu s vyšším výnosem. Výpočet naspořené částky jsme čerpali z webu Finparáda.cz.