Chcete lepší penzijní fond? Na změnu si počkáte

Pokud se někdy rozhodnete změnit penzijní fond, připravte se většinou na dlouhý proces a nespoléhejte, že by to šlo online.

Kdo loni spořil na důchod ve starém systému penzijního připojištění, neporazil ani inflaci. V novém systému zvaném doplňkové penzijní spoření by přitom s odvážnějším přístupem vydělal i víc než 10 procent, nejúspěšnější fond připsal 25 procent. Lepší reklamu si nové fondy nemohly přát.

Jenže: kdo se třeba na konci letošního ledna rozhodl, že přejde ze starého fondu do nového, měl pocit, že se nechtěně vrátil do minulého století. I kdyby šlo jenom o změnu v rámci stejné penzijní společnosti, zájemce ji nemohl provést ani rychle, ani jednoduše online. Na přestup musel čekat třeba až do začátku května. A pokud převáděl peníze ke konkurenci, mohlo to trvat i půl roku.

O dost líp na tom byli ti, kteří už v novém fondu byli, a chtěli reagovat na koronavirovou paniku rychlou změnou investiční strategie. Ať už měli strach z prudkého propadu, nebo naopak viděli výjimečnou příležitost investovat odvážněji.

Převod v rámci jedné penzijní společnosti

Právě změna strategie v rámci vaší penzijní společnosti – když už jste v novém, tedy účastnickém fondu – je tou nejjednodušší variantou. „Změna strategie proběhne obvykle do jednoho týdne od podání žádosti,“ říká Martin Stehlík, expert na penzijní spoření z Penzijní společnosti České spořitelny.

Výrazně pomalejší to bude, když chcete vyměnit starý systém za nový, tedy převést peníze z transformovaného fondu do některého z účastnických fondů. Třeba kvůli víře, že v něm za celou dobu spoření dosáhnete na vyšší výnos. Taková změna trvá jeden až tři měsíce, rozhodují podmínky jednotlivých penzijních společností.

„Převod lze realizovat i během několika dnů, nicméně z legislativních důvodů velmi záleží na tom, kdy klient žádost podá. Jedná se totiž technicky o výpověď a zřízení nové smlouvy. Výpověď je vždy platná ke konci měsíce. Tedy reálně záleží na tom, kdy v měsíci klient o změnu požádá. V následujícím měsíci jsou prostředky převedeny do účastnických fondů,“ říká například Patrik Madle, mluvčí skupiny ČSOB, která má jednu z osmi penzijních společností na trhu.

Podobně jako ve skupině ČSOB probíhá převod i v penzijních společnostech Generali a NN.

Další společnosti nechávají uplynout výpovědní lhůty, které startují měsíc poté, co dáte výpověď z transformovaného fondu. Například v Conseq nebo v KB je to měsíc, u Allianz nebo České spořitelny dva měsíce. Až následující měsíc po uplynutí výpovědní lhůty jsou peníze převedeny do nového fondu.

Tyto lhůty by mimochodem měli dobře znát i lidé, kdo chtějí využít předdůchodu ze spoření na penzi. Lze ho totiž čerpat jen z účastnického (nového) fondu. Když tedy máte transformovaný fond a chcete předdůchod, převeďte si peníze včas.

Přechod ke konkurenci

Komplikovanější to může být, když se rozhodnete změnit nejenom fond, ale rovnou si vyberete i novou penzijní společnost. A úplně nejsložitější je situace, kdy spoříte v transformovaném (starém) fondu a chcete odejít jinam.

Vezmeme to od konce: Když jste doteď spořili v transformovaném fondu a chcete přejít k jiné společnosti, musíte to udělat ve dvou krocích. Peníze z jedné penzijní společnosti do druhé totiž lze převést jenom v rámci účastnických fondů. Když tedy máte staré penzijní připojištění, musíte nejprve v rámci stávající společnosti převést peníze do nového fondu. Což trvá, jak jsme si už popsali, zhruba jeden až tři měsíce.

Když se pak převádějí peníze z účastnického fondu jedné společnosti do jiné společnosti, běží další výpovědní lhůta. „Ze zákona je u tohoto převodu jednoměsíční výpovědní lhůta, začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po dni doručení výpovědi původní penzijní společnosti,“ říká Pavel Racocha, šéf KB Penzijní společnosti.

Když tedy podáte výpověď z transformovaného fondu v červenci, začne na začátku srpna běžet výpovědní lhůta. Pokud je měsíční, jste v září v účastnickém fondu své původní penzijní společnosti. Odtud už můžete přestoupit ke konkurenci. Když o to požádáte hned v září, začne od začátku října běžet jednoměsíční výpovědní lhůta. Celý listopad pak má původní penzijní společnost na to, aby poslala peníze do nové, kam jste přestoupili. Proces, který začnete v půlce roku, tak bude hotový až na jeho konci.

Jestliže vaše smlouva o spoření předtím netrvala alespoň pět let, může penzijní společnost za převod peněz ke konkurenci požadovat poplatek ve výši 800 korun.

Nešlo by to snáz?

Změna je tak o dost komplikovanější a delší než třeba u přenesení bankovního účtu ke konkurenci. U něj můžete využít takzvané mobility a požádat vaši novou banku, aby celý převod vyřídila za vás. Banky se na tom dohodly v rámci jejich asociace. Penzijní společnosti však o něčem podobném neuvažují – aspoň podle odpovědí na otázky webu Peníze.cz.

„Převod nemusí být vždy úplně snadný a je potřebná součinnost klienta s původní penzijní společností. Převod penzijního spoření mezi penzijními společnostmi má jiná specifika než převody běžných účtů. Řešit tuto agendu z pozice třetí osoby nemusí být jednoduché a ani výhodné pro klienta,“ vysvětluje Racocha.

Penzijní společnosti, k nimž se lidé rozhodnou své úspory na důchod převést, zároveň ale podporu v celém procesu slibují. „Pomáháme klientům s co nejplynulejším převodem tím, že ho celým procesem provedeme a poskytneme mu všechny dokumenty potřebné pro úspěšnou realizaci převodu prostředků z původní penzijní společnosti,“ říká Milan Tomášek, manažer investic a penzí NN Penzijní společnosti.

A co online?

Většina penzijních společností má klientské portály, v nichž klienti mohou kontrolovat stav svého spoření na důchod, měnit výši příspěvku nebo kontaktní údaje. Například Česká spořitelna nově tyto možnosti zavedla do přímého bankovnictví George.

Přesto jenom tři penzijní společnosti – konkrétně Generali, KB a NN – umožňují online aspoň převod peněz mezi vlastními fondy. „Po aktivních operacích nyní necítíme výraznou poptávku, nicméně předpokládáme, že online náhled výhledově rozšíříme i o aktivní operace,“ říká například Richard Siuda za Conseq penzijní společnost.

Při převodu ke konkurenční penzijní společnosti nestačí internet nikde – může proběhnout jenom ve fyzickém světě kvůli ověření podpisu.

Srovnání: Staré versus nové fondy Do konce roku 2012 jste si mohli sjednat penzijní připojištění. Důchodová reforma prosazená vládou Petra Nečase od roku 2013 přinesla změnu: z dosavadního penzijního připojištění se staly transformované fondy – normálně dál fungují, ale už do nich nemůžou vstupovat noví zájemci. Od roku 2013 si lze sjednat doplňkové penzijní spoření – účastnické fondy. Tady jsou nejpodstatnější rozdíly mezi oběma typy fondů: Zatímco v transformovaných fondech musí penzijní společnost garantovat každý rok nezáporný výsledek, u účastnických fondů takovou povinnost nemá. Může tak investovat i s odvážnější strategií, na druhou stranu s rizikem ztráty.

U nových fondů neexistuje takzvaná výsluhová penze, umožňující z transformovaných fondů vybrat po patnácti letech spoření polovinu peněz. Na druhou stranu například předdůchody lze čerpat jen z nových účastnických fondů.

Liší se i maximální poplatky, které zákon umožňuje penzijním společnostem účtovat. U transformovaných fondů je to 0,8 procenta ročně ze spravovaných peněz a 10 procent ze zisku, tedy z ročního zhodnocení. U účastnických fondů je to 0,4 procenta ze spravovaných peněz u povinného konzervativního fondu a rovné jedno procento u všech dalších fondů plus 10 procent ze zisku u povinného konzervativního fondu a 15 procent u všech ostatních.

Naopak se neliší třeba výše státního příspěvku nebo možnost daňových odečtů. A od roku 2016 jsou i stejné podmínky pro věk nutný pro výplatu naspořených peněz: i v účastnických fondech je to 60 let a už ne hranice důchodového věku, jak tomu bylo původně od roku 2013 (u některých starších penzijních plánů pro transformované fondy může být věk pro výplatu stanoven i pod hranicí 60 let). Staré a nové „penzijko“ tvoří takzvaný třetí pilíř důchodového systému (prvním pilířem je pro všechny povinný státní systém, v němž pracující lidé v „produktivním věku“ odvádějí část výdělků současným důchodcům; druhý pilíř pak zavedla zmíněná reforma vlády Petra Nečase, ale následující vláda Bohuslava Sobotky ho hned zrušila).