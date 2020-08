Výčepné, razítkovné a další nápady pro Babiše a Hamáčka

Každá volební kampaň jde na účet voličů, kteří zaplatí jak náklady za její uspořádání a odměny za volební zisky, tak účet za některé volební sliby. A nahlíženo sliby, může být účet za příští volby do Sněmovny závratný.

Šest stovek. Kdo přihodí víc?

Sněmovní volby budou až za čtrnáct měsíců, ale aukce s volebními hlasy se už rozjela. Strany (zejména vládní) licitují se sliby, a protože voličské hlasy nenakupují za své peníze, jde jim to skvěle.

Příkladem mohou být hlasy seniorů. Andrej Babiš zmínil, že by vláda k zákonné valorizaci penzí, která dělá v průměru 840 korun, přihodila několik desetikorun, aby z toho bylo kulatých devět stovek.

Hned nato přihazovali sociální demokraté, kteří oznámili, že chtějí, aby senioři od ledna získali nad valorizace 300, 400 korun měsíčně, anebo jednorázový přídavek 5000 korun.

Obratem licitoval Babiš. Přes mediální divizi Agrofertu vzkázal, že bude chtít důchody zvýšit o pět set korun měsíčně, tedy o 6000 ročně.

Takže šest tisíc poprvé, šest tisíc podruhé. Kdo ještě přihodí? Času do sněmovních voleb zbývá dost.

Miroslav Kalousek na Twitteru zveřejnil valorizační vzorec, podle něhož se mohou počítat příští valorizace. Vypadá překvapivě realisticky.

Penzijní systém se řítí do deficitu, ale vládní strany nepřicházejí s reformou. Předhánějí se v tom, která ho rozvrátí dřív. Hamáček - 5000Kč, Babiš - 6000Kč. Doporučuji @CSSD nový valorizační vzorec: “PNB+1000”. T.j. poslední Babišův návrh + tisíc Kč.https://t.co/ll3wyJZ12p — Miroslav Kalousek (@kalousekm) August 7, 2020

Babiš si nicméně řekl, že nestačí jen přihazovat, a tak slíbil od Nového roku zrušit superhrubou mzdu. To znamená, že z hrubé mzdy se škrtne sociální pojištění a zdravotní pojištění, které za pracovníka odvádí firma, a zaměstnanec namísto dvaceti procent odvede státu patnáct.

Že tím veřejné rozpočty přijdou až o 90 miliard? Tím si Babiš na Krétě patrně hlavu neláme. A totéž se dá říct o desítkách miliard za bonusy k důchodům. V rozhovoru pro Novinky.cz premiér ve vší skromnosti připomíná, že „s navyšováním penzí jsme přišli už během mé první vlády začátkem roku 2018“. A aby bylo jasné, co vzkazuje lidu, vyšly mu Novinky vstříc titulkem, který nenechá nikoho na pochybách: Chceme co nejvíc zvýšit penze i snížit daně.

Je snad někdo proti?

Hrubá? Superhrubá? Čistá! Zdroj: Parní mlýny V čerstvějších vyjádřeních už premiér Babiš a jeho ministryně financí trochu brzdí a vracejí se k návrhu, se kterým Alena Schillerová okupovala titulky na začátku roku, tedy zrušit superhrubou mzdu, ale zároveň pohnout nahoru se sazbou daně z příjmů z patnácti na devatenáct procent. Přilepšení pro zaměstnance by už tedy nebylo takové, ale i pár stovek se počítá.

Hvězdy nepadají jen z nebe

Sociální demokraté se netají vírou, že peníze rostou na stromech. Stačí trhat a nezatěžovat se důchodovým účtem, který se opět propadá do mínusu (za první pololetí mínus 13,85 miliardy) nebo stárnutím populace. A když se na stromech neurodí, oškubou se ti, kteří mají víc než průměrný našinec.

Jan Hamáček a Jana Maláčová v článku Důchody chceme opět zvýšit nad zákonnou valorizaci vysvětlují všem (ekonomům zvlášť), proč vyšší penze ekonomice prospěji: „Pokud mají někteří moudří ekonomové strach o státní výdaje a tvrdí, že na důchody nemáme, můžeme jim jen připomenout: Peníze investované do důchodců nikam nezmizí! Zůstanou v naší ekonomice, lidé je utratí, povzbudí spotřebu a ve výsledku na tom všichni vyděláme.“

Tohle moudro z Lidového domu má pochopitelně stinnou stránku. Nezmizí nejen peníze „investované“ do důchodců, ale ani dluhy, na které můžeme vydělávat nejen roky, ale celá desetiletí.

Avšak žijeme v době, kdy hvězdy (meteory) nepadají jen z nebe, ale také ze stranických centrál a ministerstev. A tak si rychle něco přejte, protože ministrům z těch stovek miliard, které jim Sněmovna nadělila, jde hlava kolem a mají plno práce s tím, za co je utratit.

Nepřímo na to upozorňuje ve své analýze dopadů veřejných rozpočtů Národní rozpočtová rada. Z jejích propočtů vyplývá, že při letošním poklesu ekonomiky o 5,6 procenta, což je odhad Ministerstva financí, by schodek státního rozpočtu dosáhl 296 miliard.

V pětisetmiliardovém deficitu tak na dárky, za které bychom alek neměli pokládat vyšší platy učitelů a odměny zdravotníkům, zbude hromada peněz. Tím spíš, že kabinety ANO a ČSSD jsou pověstné neschopností investovat. A na dárky bude pamatovat i rozpočet na příští rok.

Zkuste si něco přát

Vláda slibuje takové množství dárků, že je patrně nestačíte zaznamenat. Leckteré z nich plní. Dokonce i ty, které ani neslíbila a o kterých ani nevíte. Kdo z vás třeba zaznamenal, že čtvrtina policistů dostává od srpna stabilizační příspěvek ve výši až 5000 korun měsíčně? Obdaroval je Hamáček a chlubí se tím tady.

Tato vláda dokáže nakupovat dárky. Přesto ji můžeme inspirovat a ministrům poradit, jaké dárky nakoupit. Namátkou: Majitelé hospod by mohli, patří ostatně k těm, které koronavirus poškodil nejvíc, navrhnout výčepné – každý občan starší osmnácti let by si na ministerstvu (nejlépe zdravotnictví) vyzvedl poukaz na sto točených piv zdarma. Kadeřnicím by prospělo obdobně promyšlené kadeřné, taxikářům taxovné.

Vojáci by mohli dostávat štědré NATOvné, s jehož pomocí bychom se aspoň kousek přiblížili k požadovaným dvěma procentům HDP na obranu. Úředníci by mohli pobírat razítkovné a železničáři rizikový příplatek, protože, jak se zpívá v Cimrmanově skladbě Šel nádražák na mlíčí „na železnici dějou se věci“.

Rodičům dětí školou povinných by zase přišlo vhod, pokud by se oprášilo pastelkovné. A rodičům dětí ještě nenarozených porodné pro všecky. A receptář nápadů by mohl pokračovat….

Bez happyendu

Ještě před několika týdny, když se projednával rozpočet ve Sněmovně, vláda ujišťovala, že zemi vyvede z krize chytrými investicemi. Všechno ale ukazuje na to, že spíš než do moderních technologií a infrastruktury, které mohou posílit konkurenční schopnosti ekonomiky, chce kabinet „investovat do lidí“, přesněji do okamžité konzumace – do prožírání.

Každá žranice však jednou skončí. Výhodné půjčky se rozplynou, stát bude nucen vybírat daně připomínající výpalné a k výplatě státního důchodu od vás budou žádat potvrzení od pohřební služby.

Příběh, který teď vypráví Babišova a Hamáčkova vláda, happyendem skončit nemůže.