Do jakých firem investovat. Akcie po krizi očima expertů

Na které tituly se teď zaměřit při investování do akcií? Kdo je vítězem a poraženým koronakrize? A jak se investičně jistit před rizikem druhé vlny pandemie?

Letošní rok na akciových trzích je divočina. Nejdřív solidní růst, pak pořádná facka v podobě koronavirové pandemie, ale v poslední době zas postupná rekonvalescence portfolií. Nejvíc si můžou gratulovat ti, co mají nakoupené akcie velkých amerických technologických firem, jako jsou třeba Microsoft, Facebook nebo Google. V obrovském růstu pokračuje i Tesla, ze které se už na základě tržní kapitalizace stala nejhodnotnější automobilka světa. Vysoké nacenění firmy vizionáře Elona Muska pro jedny představuje nebezpečnou investiční bublinu, druzí ji spíš považují za ukázkový příklad lovebrandu, který má ještě nejlepší před sebou. Tak jako tak, Tesla dala v posledních letech investorům velkou možnost vydělat balík.

Kam kráčíš, vire?

Velká nervozita na finančních trzích panuje především kvůli případné druhé vlně pandemie. Ta by znamenala akciový výplach, ať už kvůli lockdownům, nebo prostě „jen“ kvůli propadům ve spotřebě. I proto není na škodu sledovat, jaké tituly zůstaly v březnu při první vlně viru imunní vůči panice. Obavy z budoucnosti se odráží i v ceně zlata, jehož hodnota se kvapem blíží k historickým maximům.

Cena zlata

Jak se na situaci na akciových trzích dívají odborníci? Kterým konkrétním titulům, trhům a odvětvím dnes nejvíc věří s výhledem minimálně do konce letošního roku? Kdo je podle nich vítězem a poraženým koronakrize? A dá se dnes vůbec při výběru akcií před druhou vlnou zajistit?

Dominik Stroukal

hlavní ekonom Roklen

Koronavirus rozdělil akciový trh na firmy, které můžou fungovat i v režimu „z domova“, a ty, které k fungování potřebují, aby se lidi potkávali. Chvíli vyhrávaly první tituly, teď se budeme přelévat k těm druhým. Pokud nepřijde druhá vlna. Jestliže propad čekáte, nakupujte ty první.

Jiné dělení je na tituly vyloženě koronavirové – typicky zdravotnické a farmaceutické společnosti – a ty ostatní. Pokud jde o nákupy platí totéž co v předchozím případě.

Já bych ale pozornost směřoval spíš na rozdíl velcí × malí. Velké firmy začnou požírat malé a nikdo si nedovolí nechat je padnout. Too big to fail už dávno nejsou jen banky, ale i automobilky, výrobci letadel nebo letecké společnosti. A kdyby došlo na lámání chleba, budeme zachraňovat i tolik nenáviděné technologické giganty. Malí mají smůlu. Krizová konsolidace posílí velké hráče. Systematicky bych tedy směřoval peníze k nim.

S masivním přílivem peněz do akciového trhu je ale téměř nemožné trefit se špatně. Kolotoč se nesmí přestat točit a vlády a centrální banky pro to dělají a udělají cokoliv. Jestli je to dobře, nebo špatně, je jiná otázka.

Ján Hájek

manažer fondu Top Stocks

Koronakrizí zatím nejlépe prošly technologické společnosti, zejména ze sektorů e-commerce a aplikačního softwaru. Naopak nejvíc ztrácely společnosti z ropného sektoru a ze sektorů aerolinek a výletních lodí. Zajímavé investiční příležitosti teď vidím spíše tam, kde kvůli koronaviru došlo k dočasnému pozastavení činnosti. Do portfolia fondu Top Stocks jsem nově zařadil například síť restaurací Bloomin’ Brands nebo hotelovou společnost Marriott. Dobrou investicí může být také britská cateringová společnost Compass Group.

Domnívám se, že s případnými dalšími vlnami nákazy se díky investicím do zdravotnické infrastruktury a pokroku v klinických testech již vypořádáme mnohem lépe a že se současné pesimistické odhady budoucí ziskovosti nenaplní. Navíc lídři v takto fragmentovaných sektorech často těží z bankrotu slabších konkurentů a poklesu nabídky, tudíž míra jejich oživení může překvapit.

Ondřej Koňák

portfolio manažer Partners investiční společnosti

Propad trhů zkraje letošního roku se nevyhnul žádnému sektoru. Panika zasáhla všechny druhy aktiv bez ohledu na jejich fundamentální kvality. Mezi nejvíc zasaženými sektory jsou ropné a letecké společnosti. Naopak technologického sektoru se propad dotkl jen minimálně. Index technologických akcií Nasdaq dosahuje od začátku roku kladné výkonnosti.

S ohledem na pravděpodobné vítězství Bidena v amerických prezidentských volbách a z toho plynoucími rizika, teď sázíme na Evropu. Konkrétně jsou ohodnocením velice atraktivní evropské banky. Pojistkou proti druhé vlně koronaviru je pak evropský sektor zdravotnictví, například společnost Sanofi.

Jaroslav Brychta

šéf analytického týmu X-Trade Brokers

Asi nebudu moc originální, ale mě osobně se momentálně líbí hlavně největší americké technologické společnosti a společnosti zabývající se výrobou mikroprocesorů a pamětí. Oba sektory spolu samozřejmě úzce souvisí. Jsem názoru, že jim situace může hrát do karet i z dlouhodobějšího hlediska. Bohužel, při současném ohodnocení akcií tento sektor není tak atraktivní, a to obzvláště pokud se bavíme o tak krátkém výhledu, jako je do konce letošního roku.

Na opačném konci mám například akcie obchodních domů, které to už před covidem díky online retailu neměly jednoduché a kterým současná situace může uškodit i z dlouhodobého hlediska. Obzvláště pak těm, co mají bilance zatíženy vysokým dluhem.

Jan Traxler

investiční poradce a jednatel FINEZ Investment Management

Velmi dobře ustály vývoj zejména technologičtí giganti – Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet (Google) – všech pět titulů je dnes na vyšší úrovni než začátkem roku. Tahle pětice teď dohromady tvoří více než pětinu indexu S&P 500 a je hlavním tahounem růstu. Nebýt jich, je index S&P 500 stále cca 15–20 procent pod vrcholem.

Ještě lepší investicí než Microsoft či Amazon byly za poslední půl rok obecně těžaři zlata, což pochopitelně souvisí s prudkým růstem ceny zlata. Naopak největší propad tradičně postihl automobilový průmysl, bankovní sektor a těžkou ránu utržil letecký průmysl.

Potenciálně nejvyšší výnosy dnes skýtají cyklické akcie. Ale já osobně mám obecně dlouhodobě radši spíš ty nudnější šneky z necyklických sektorů, typicky třeba potravinářský gigant Nestlé. Do tipů na jednotlivé akcie se ale moc pouštět nechci. Pro většinu lidí je nejrozumnější strategií dlouhodobě pravidelně nakupovat nějaké ETFko nebo akciový fond a víc nad tím nespekulovat.

Jaroslav Šura

investor

Globální ekonomika skončí za letošek ve velkém propadu. Nejrychleji se oklepou USA, proto se mi tamejší akciový trh nejvíc zamlouvá. I přes velký nárůst tržní kapitalizace amerických technologických firem i nadále věřím tomuto odvětví. Například Amazon, který roste a poroste v koronavirovém období, může být solidní kotvou portfolia i v případě druhé vlny.

Nelze nezmínit fenomenální růst tržní hodnoty Tesly, kterou Američané berou jako technologickou firmu, kdežto Evropané spíš jako pouhou automobilku. Spekulantům, kteří vnímají Teslu jako automobilku, nevychází tržní ocenění a ztrácejí peníze v jalových shortech. Ale i ti se jednou dočkají. Zajímavou příležitostí pro dlouhodobé hráče můžou být české banky...

Nejhůř dopadly sektory kolem cestování, aerolinky, cestovní kanceláře a ubytování, s negativním vlivem na bankovní sektor. Druhá vlna koronaviru by na tato odvětví měla devastující účinek, a to i přesto, že nelze očekávat masové uzávěry ekonomik jako v první vlně.

Michal Semotan

portfolio manažer J&T Investiční společnosti

Celkově se akcie po výprodejích solidně oklepaly a s megapodporou centrálních bank nemusí být posun nahoru ještě konečný. Nízké úrokové sazby budou investování do akcií dál podporovat, ale výkyvy cen zůstanou.

Z dlouhodobého pohledu má pořád smysl kus portfolia v akciích mít. My dál držíme z domácích firem akcie ČEZ a ze stejného sektoru ještě německý Eon a řecký PPC. Zotavení v roce 2021 by mohlo pomoci i zašlapaným bankovním titulům, z klasických průmyslových firem sázíme na Rolls-Royce, Mittal a VW. Diskutované technologické firmy nabízejí i nadále dlouhodobě zajímavou příležitost, krátkodobě si však své už dost odpracovaly.

Mezi naše sázky na druhé pololetí 2021 pak dále patří společnosti HP, Teva, Abbvie, Freeport, Deutsche Post a španělská Telefonica. Je ale dobré držet kus portfolia také v hotovosti, protože výkyvy v cenách mohou přijít kdykoliv a je dobré být připraven.

Lukáš Brodníček

portfolio manažer Fio investiční společnosti

Dlouhodobě věřím akciím společností, které mají trvale udržitelnou konkurenční výhodu, robustní byznys model se zdravou rozvahou, kvalitní management a expozici na určitý sekulární trend v odvětví, jenž jim umožňuje růst nadprůměrným tempem.

S rychlým návratem trhu nahoru od březnového dna jsou akcie většiny těchto „safe growth“ společností na úrovních jako před koronakrizí nebo dokonce výš. Z hlediska Fio globálního akciového fondu jsou tak skoro všechny pozice a NAV (hodnoty čistých aktiv) zpět u dosavadního maxima. Největším propadákem byly na cestovní ruch navázané a již v březnu prodané akcie Boeingu a nadále držený Booking Holdings, který může být teď vhodnou investiční příležitostí. Z dalších titulů aktuálně na zajímavých úrovních by se dal například zmínit dodavatel armádní techniky Lockheed Martin nebo producent léků a diagnostických zařízení Roche.

Pro běžného retailového investora mi ale zajištění akciového portfolia proti propadu trhu prostřednictvím derivátů nedává moc smysl, spíše se dá prostě část portfolia prodat a držet více hotovosti.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Czech Fund, člen Národní ekonomické rady vlády

Hospodářství USA se zotaví rychleji, než mnozí předpokládají. Fed je připraven podle doktríny tržního monetarismu kupovat za nově vytvářené miliardy dolarů třeba i dluh General Motors. Pumpuje peníze do ekonomiky takovým tempem, že uplynulý tucet let byl jen zahřívací kolo.

Nové peníze zásadně pokřivují tržní prostředí. Jedním z projevů je to, že růst amerických burz se stále víc opírá o růst jen úzkého okruhu titulů, hlavně těch technologických označovaných akronymem FAANG. Ty jsou stále dobrou investiční volbou, jelikož centrální banka s extrémním pumpováním jen tak nepřestane a tyto dolary budou končit převážně právě u nich. Výnos už ale nebude jako ten, z něhož se těší ti, kteří do FAANG & spol. titulů investovali letos 23. března.

Dobré je poohlédnout se po titulech, které zatím zůstávají hluboko pod úrovní z doby před virem a zároveň mají solidní perspektivu, ačkoli nejsou na výsluní mediálního zájmu. Třeba Berkshire Hathaway.

Co se týče Evropy, tam expanzivní měnová politika centrální banky ukazuje zřetelněji než v USA svoji odvrácenou tvář, takže počet zombie firem v hlavním evropském burzovním indexu narůstá nejrychleji v historii. Ruce pryč. A rozvíjející se trhy? Čínské akciové trhy i tamní ekonomika podávají teď až překvapivě dobrý výkon, což by mělo vedle slábnoucího dolaru akciím rozvíjejících se trhů obecně svědčit. Donald Trump však chce být znovuzvolen. Nezbude mu zřejmě nakonec nic jiného než v mořích kolem Číny, kde už soustřední vojsko, vyvolat nějakou obdobou „incidentu v Tonkinském zálivu“, aby následná vojenská konfrontace zastínila domácí problémy – nezvládnutou pandemii, padlé sochy i odboj v ulicích. Proti tomu je dobrou pojistkou investiční mix 70:30 zlata a bitcoinu, který ostatně investora jistí i proti zmíněnému extrémnímu tištění nových miliard.