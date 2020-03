Investování pro všechny: Proč investovat a jaké jsou možnosti

Pár let zpátky byla žvejkačka za kačku, respektive balíček za deset. Pak najednou stál dvanáct a dneska dáte u kasy patnáct korun minimálně. Co se to stalo? Zdražil sorbitol, xylitol, aspartam nebo ropa na gumový základ? Ne! Zdražilo všechno. Motorem dnešní ekonomiky je růst spotřebitelských cen, inflace. Ta nás pohání utrácet – než peníze ztratí hodnotu.

Kvůli inflaci se tedy nevyplatí schovávat peníze do slamníku. Ale nejspíš je taky nechcete všechny obratem ruky utratit, jednou je budete potřebovat. Chce to tedy promyslet, kam s nimi, aby přinejhorším neztratily hodnotu, v lepším případě pracovaly pro vás a aspoň trochu – nebo i víc – se namnožily.

Když porovnáte úroveň inflace s úroky, které nabízejí banky na spořicím účtu, vidíte, že spoření sice udělá lepší službu než štrozok, ale vyhrát nad inflací vám nepomůže. Další cesta je potom investování. S ním už se zvítězit dá.

Na co si dát při investování pozor Investice z vás pravděpodobně přes noc neudělají pohádkového boháče.

Investování s sebou proti spoření nese kromě vyšších výnosů i vyšší riziko. S tím prvním se buď smíříte… nebo to přesto budete zkoušet. V tom případě poslední rada: když už jste se rozhodli sázet, nikdy nesázejte víc, než o kolik si můžete dovolit přijít. S tím druhým se dá ledacos dělat. Existují různé způsoby obrany, ke kterým se v našem seriálu ještě dostaneme. Na tomhle místě jenom stručně: Nedávejte všechna vejce do jednoho košíku, neinvestujte do jediné věci, jediného produktu.

Poznejte svůj vztah k riziku a ke ztrátě. Obecně platí, že když víc riskujete, můžete víc vydělat. Dokážete ale ustát ztráty a nepanikařit?

Spočítejte si, na jak dlouho chcete investovat. To souvisí s předchozím. Když si chcete přilepšit k důchodu, který už už klepe na dveře, budete se muset držet při zdi.

Do čeho se dá investovat

Investovat se dá – v širokém smyslu – do ledasčeho. Peněžní zisk můžou nést i investice do vzdělání a osobního rozvoje, díky kterým si řeknete o lepší mzdu nebo job. Naše téma ale budou akcie, dluhopisy, okrajově se dotkneme investicí do nemovitostí, budeme se věnovat podílovým fondům (které investují do všeho právě jmenovaného) a takzvaným alternativním investicím.

Dluhopisy

Dluhopis je v zásadě půjčka. Poskytnete nějaké instituci peníze, ona slíbí, že je vrátí a přidá domluvené procento. Úrok, kterému se říká kupon, se vyplácí většinou ročně, po skončení doby platnosti vydavatel dluhopis kupuje zpátky za pořizovací cenu.

Často se říká, že dluhopis je bezpečná investice. Není to vždycky tak, jsou i rizikové, ba toxické dluhopisy. Relativně bezpečné jsou státní dluhopisy, jejich výnos ale většinou nestačí na inflaci. Výhodnější úrok nabízejí firemní dluhopisy, pro člověka bez zkušeností a rozhledu v oboru, kde firma podniká, je ale těžké odhadnout, jestli opravdu budou peníze na vyplacení všech vlastníků dluhopisů. Těch, co se v posledních letech spálili, bylo hodně.

Takže – první zlaté pravidlo, které platí nejen pro dluhopisy:

Investuj jen do toho, čemu rozumíš.

Akcie

Akcie je v podstatě podíl ve firmě. Kupuje se buď kvůli dividendám, tedy podílu na zisku, nebo kvůli předpokládanému růstu ceny. Nebo kvůli obojímu. Mezi akciemi, se kterými se obchoduje pražské burze, najdeme několik vysloveně dividendových titulů, na druhou stranu třeba politika firmy Apple za života Steva Jobse byla žádnou dividendu nevyplácet.

Když se firmě daří, akcie stoupají na ceně, po čase je tedy můžete se ziskem prodat. Na první pohled vidíte, kde je v té větě zakopaný pes. Když se dařit nebude, může být vaše akcie bezcenná a neprodejná. Je potřeba mít nějakou pojistku.

Takže bychom si mohli povědět druhé zlaté pravidlo. Platí nejen pro akcie.

Neinvestuj do jedné jediné věci, rozkládej riziko.

„Je nutné, aby lidé dostatečně diverzifikovali. V praxi to znamená nespoléhat na jeden finanční produkt, ke klasickým investičním nástrojům přibrat i alternativní a naopak,“ vysvětluje Jiří Humhal, finanční ředitel společnosti Zonky, která se specializuje na investice do spotřebitelských úvěrů. „Diverzifikovat člověk může i při investování v rámci jedné služby. Musí si vytvořit takové portfolio, které bude odolné i vůči případným výkyvům nebo ochlazení ekonomiky. Pokud je riziko dobře vyvážené, o investované peníze nemusí mít strach.“

Podílové fondy

Podílový fond je – zjednodušeno na maximum – když dá spousta lidí a firem peníze na jednu hromadu a pak společně nakupují akcie, dluhopisy, nemovitosti a další investiční nástroje. Majetek, nebo ještě spíš zisky z něj plynoucí si pak dělí podle toho, kolik do fondu vložili.

Některé fondy se soustředí na dluhopisy a jiné relativně bezpečné nástroje, jiné, rizikovější se zaměřují převážně na akcie, třeba určitého regionu nebo určitého odvětví, některé fondy berou jen osvědčené firmy z některého z indexů, některé akcie a dluhopisy míchají. Jsou fondy, které investují do nemovitostí, které pak pronajímají: možností je nepřeberně mnoho.

Pro drobného investora má fond dvě zásadní výhody. První z nich je, že už z principu aspoň trochu diverzifikuje. Nespoléhejte na to ale úplně: pokud si vyberete fond, který investuje do automobilek, v případě krize automobilového průmyslu je málo platné, že investoval do desítky firem. Druhá výhoda je, že do podílového fondu se dá investovat po malých částkách, už od stovek měsíčně.

Alternativní investice

Alternativními investicemi se myslí ledacos. Například kryptoměny ale mají odborníci spíš za spekulaci než rozumné investování. Jinak se dá ale investovat do lecčeho: do vína, automobilových veteránů, do umění…

Diverzifikace na autopilota „Vymysleli jsme i alternativu pro ty, kteří nemají čas starat se o své portfolio nebo je to jednoduše nebaví. Od padesáti tisíc korun výš můžete investovat tak, že za vás vybereme od stovky až po několik tisíc půjček, do kterých vaše peníze rozložíme. A vždycky, když vám od klientů přijde splátka, my ji znovu zainvestujeme. Vaše peníze tak pořád vydělávají. Je to, jako by každý náš investor vlastnil takovou malou banku,” říká finanční šéf Zonky Jiří Humhal.

A pak jsou investice, kde díky moderním technologiím může člověk dělat to, co dřív bývalo vyhrazeno bankám. Sem patří například investování do půjček. Skupina investorů se na internetové platformě skládá na půjčku jednotlivci nebo firmě, o zisk – v zásadě můžete chtít po těch, kteří si půjčují, obdobný úrok jako banka – se pak dělí. Zásadní výhoda je podobná jako u fondů: můžete investovat pravidelně a už od malých částek. A můžete rozkládat riziko. Tak jako v podílovém fondu nekupujete celou akcii, tak při investici do půjček nepůjčujete celých sto tisíc jednomu člověku nebo jedné firmě, kupujete jen zlomkový podíl. A můžete si vybrat z půjček s různou mírou rizika.

Kolik to hodí?

Staré moudro říká, že peníze dělají peníze. Dodejme, že velké peníze uděláte zas jenom z velkých peněz. Samozřejmě jsou případy, že se podaří něco trefit a z mála udělat moc. Mohli jste mít před lety kliku a koupit levně akcie Amazonu nebo Applu. Mohli jste koupit bitcoin za pár halířů. Jenže na každou úspěšnou firmu a na každý úspěšný projekt připadne spousta méně úspěšných nebo neúspěšných. Šance, že vyzobnete právě to semínko, ze kterého vyroste jabloň rodící zlatá jablka, je dost malá. Takové nákupy mívají často povahu spíš sázení nebo hry. Nic proti tomu, ale na to je opravdu potřeba mít pořádný kapitál, abyste si s částí z něj mohli dovolit p(r)ohrávat.

Takže pro dnešek poslední poučka, kterou byste při investování měli mít na mysli vždycky.

Čím větší je potenciální výnos, tím větší je zároveň riziko ztráty.

Pokud vám někdo slibuje, že se vám vložené peníze do pěti let třikrát vrátí, pořádně si rozmyslete, co uděláte. Jestli budete volat policii, nebo psychiatra.