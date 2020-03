Virtuální zlato a bezpečný přístav? Pád bitcoinu očima expertů

Až se začnou finanční trhy otřásat, až splaskne akciová bublina, vystřelí cena bitcoinu nahoru! S touto myšlenkou si v hlavě dlouhou dobu pohrávali nejen klasičtí spekulanti, ale i zarytí fanoušci kryptoměn. Hodnota bitcoinu přitom za poslední rok – kdy se zdála být vážnější hospodářská krize v nedohlednu – skákala nahoru dolů. Na konci března 2019 stál bitcoin čtyři tisíce dolarů, ani ne o čtyři měsíce později byl už na dvanácti tisících, v úvodu letošního roku zase stagnoval mezi osmi a deseti tisíci dolary.

A pak to přišlo – černé dny na akciových trzích, které strmě padaly o desítky procent. Zdánlivá šance pro alternativní virtuální měnu? Kdepak, během pár dnů se odporoučela zpátky na úrovně z loňského března. Nabízí se tak otázka, zda bitcoin postupně neztratí důvěru, kterou si za poslední léta u veřejnosti snažil pracně získat.

Co je podle respondentů naší ankety příčinou pádu ceny bitcoinu? Proč neplatí dřívější premisa, že kryptoměny výrazně posílí v době, až se ekonomiky a finanční trhy začnou otřásat? A ztrácí tím bitcoin a spol. auru „virtuálního zlata“ a pojistky na „horší časy“?

Dominik Stroukal

hlavní ekonom Roklen

Předpoklad bitcoinu rostoucího v krizi byl spíš zbožným přáním fanoušků. Pokud bude současná krize pokračovat, bitcoin ještě spadne. Ekonomicky je to ve vztahu k příjmům stále luxusní statek a s očekávaným poklesem příjmů po něm klesá poptávka. Samozřejmě ne u každého, motivy k držení bitcoinů jsou různé.

Nicméně bitcoin jako takový má všechny dobré vlastnosti k tomu, aby se digitálním zlatem a bezpečným přístavem stal. Oproti současným křehkým penězům, které skrze uměle nízké úrokové sazby a masivní nákupy aktiv nafukují bubliny a vytváří zbytečnou nerovnost, je bitcoin vzácný, monetárně robustní a ve své podstatě nezkonfiskovatelný. To jsou charakteristiky, které z něj můžou udělat zlato. A je navíc programovatelný a nezná hranice, což ho může povýšit na digitální zlato. Musí ale zapracovat druhý ekonomický efekt, tedy efekt substituční. To znamená, že čím hůř na tom budou současné peníze, tím lépe pro bitcoin. V současné krizi utíkají lidé k dolaru, čemuž lze rozumět. Bude to trvat dlouho, ale jednou už to neudělají a budou muset hledat alternativu. Do té doby na to musí být bitcoin připraven, dnes by to ani neustál.

Josef Tětek

analytik společnosti TopMonks

Svět zažívá nástup krize, kterou nelze srovnávat s žádnou v posledních desetiletích. Bohužel platí, že „tentokrát je to jiné“, ale v tom nejhorším smyslu. Oproti dotcom a hypoteční krizi nečelíme pouze výmazu aktiv z „balancí“ a bankrotům finančních společností. Máme zde počátek krize, která v sobě kombinuje tři velké rány: splasknutí finanční bubliny, ohrožení dodavatelských řetězců a možné kolapsy zdravotních systémů. Není proto divu, že spekulanti a investoři hledají tradiční bezpečný přístav v podobě hotovosti a státních dluhopisů. Krátkodobě je cenový pokles bitcoinu pochopitelný, zatím je spíš překvapivé, že neklesl ani pod loňská minima (3300 dolarů), kdy se nic moc zajímavého nedělo. Dlouhodobě pořád platí teze o bitcoinu coby opci na budoucí finanční systém.

Fed snížil přes víkend sazby na nulu a tím se dostal na úroveň ostatních velkých centrálních bank – vystřílel si tradiční monetární munici, hned na začátku krize. Trhy přesto dál padají: co přijde dál? Pravděpodobně masivní stimuly v podobě kvantitativního a kvalitativního uvolňování, možná se dočkáme i takzvaných vrtulníkových peněz. V kombinaci s ohroženými dodavatelskými řetězci a vysokou poptávkou po spotřebním zboží je možné, že uvidíme inflaci vysoce nad inflačními cíli. Myslím, že inflační cíle budou hromadně opuštěny. Skutečný test bitcoinu teprve přijde, až budeme čelit inflační krizi některé z velkých fiat měn – k tomuto účelu byl bitcoin stvořen.

Martin Mašát

portfoliomanažer Partners investiční společnosti

I pro spekulanty je těžké nechávat peníze v něčem, co má hodnotu je proto, že si to kupuje pár fanoušků. Stačí aby se malá část rozhodla realizovat své zisky a z hodnoty všech kryptoměn zbyde jen památka. Bitcoin nikdy nebyl virtuální zlato, to se jen některé zájmové skupiny snažily vytvořit takové zdání, aby cena rostla. Opět je to o tom, že někdo vydělal a někdo, bohužel, ztratil.

Martin Leskovjan

spoluzakladatel Paralelní Polis

V posledních dnech došlo ve světě kryptoměn k mnoha významným událostem, které vrátily cenu po dlouhém růstu na hodnoty z doby loňského jara. Nenadálý výprodej ukázal mnohé, ale určitě ne to, že by bitcoin „ztratil auru virtuálního zlata“. Ukázalo se, že bitcoin je poměrně silně provázán s vývojem na akciových trzích, což je důsledek nárůstu investic do nových finančních nástrojů, které otevřely cestu investic pro různé finanční fondy. V těch často bitcoin představuje rizikovou investici, které se v době propadu odepisují mezi prvními. Rovněž došlo k aktivaci různých automatizovaných „brzdných mechanizmů“ (kolaterály) a z analýzy dění na blockchainu je vidět, že prodávali nejčastěji krátkodobí investoři neboli spekulanti, kteří naskočili na loňskou vlnu růstu. Naopak dlouhodobí investoři (takzvaní holdeři) neprodávají, čímž se „aura zlata“ potvrzuje. Krátkodobý propad na počátku hlubší krize patří k očekávaným scénářům stejně jako postupné masívní posilování v jejím pokračování.

Jana Mücková

ředitelka Bondster

Aktuální propady jsou bezprecedentní v tom ohledu, že nepadá jen akciový trh, ale také kryptoměny, a dokonce i cena zlata. Důvodů může být vícero. Jako jeden z nich můžu uvést stop-lossy, které nejednomu investorovi minulý týden udělaly opravdu vítr v peněžence. Chybějící hotovost pak nahrazovali výběrem z jiných aktiv, například bitcoinů nebo zlata. Dalším důvodem mohou být futures kontrakty, tedy nákup komodity s určitým datem dodání. Právě v těchto případech totiž investor nemůže držet investici do nekonečna, ale jen omezenou dobu. Při jakémkoliv výkyvu, tak raději prodá, než aby realizoval větší ztrátu. Zejména zlato je toho důkazem, protože vývoj jeho ceny je velmi kolísavý, i když investoři očekávali razantní vzestup. Na naší investiční platformě zatím výraznější odliv kapitálu nepozorujeme.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Czech Fund

Koronakrize dává tušit, že bitcoin zatím „zlatem 21. století“ není. Ale samotné zlato na tom není o moc lépe. Na obě aktiva mnozí sázeli coby bezpečná útočiště pro dobu pohromy, jakou právě procházíme. A ejhle. Obě zklamala. Či alespoň nenaplnila očekávání. Může za to ovšem dramatičnost koronakrize.

Koronakrize je zvlášť hořký koktejl namíchaný z globálního nabídkového šoku, globálního poptávkového šoku, ropné cenové války Saúdů s Rusy a Američany a všechno je to korunováno – trnovou korunou, ovšem – krizí veřejného zdravotnictví údajně nejvyspělejších ekonomik světa, typu Itálie, Španělska a už i Francie či Německa. Staré jistoty popadaly. Padá navíc i „jistota“ posledního desetiletí, že z každého průšvihu světovou ekonomiku vysekají centrální banky a jejich rotačky. Svět, jak jsme ho znali po finanční krizi, zlomově končí a přichází nová perioda.

Není divu, že takový zlomový a zcela nečekaný konec vnáší mezi investory paniku. Dychtí vědět, jaká bude ona přicházející nová perioda, do čeho se v ní vyplatí investovat, avšak prach ze ztroskotání té končící se ještě zdaleka neusadil. Proto se stahují do hotovosti. To je jediná jistota zlomového času. Centrální banky nejen, že dlouhá léta nafukovaly vše od akcií po nemovitosti. Tiskem peněz vytvořily iluzi bohatství a podmínky pro vznik „bubliny regulací“, jejichž vrcholem jsou ty typu Green New Deal. Na ty nyní budeme muset na dlouho zapomenout, budeme řešit mnohem akutnější potíže. Nelze zato vyloučit, že bitcoin a kryptoměny sehrají v nadcházející nové periodě mnohem zásadnější roli než v té končící. Rozhodně jej neodepisujme.