Firmy si jdou pro vaše úspory. Za svůdným výnosem dluhopisu číhá riziko

Půjčte nám peníze a vyděláte na tom sedm procent ročně. Tak vypadá typická nabídka na investici do firemního dluhopisu. Tuzemské firmy v poslední době zjistily, že lidé mají dostatek úspor, které mohou pomoct jejich podnikání. Společnosti se tak k penězům dostanou snadněji a výhodněji, než kdyby žádaly o úvěr od banky.

Jenže: Pro běžné investory to sice znamená šanci na výrazně vyšší výnos, než jaké jim nabízí spoření v bance, ale zároveň i riziko, že o své úspory přijdou. Na trh si totiž pro peníze můžou takhle v klidu dojít i firmy, které jsou dlouho ve ztrátě. Nebo i ty, které z lidí jenom chtějí dostat peníze.

Podle současných pravidel může dluhopisy může vydat každá firma, která splní několik málo podmínek. Základem je sepsání emisních podmínek, které vymezují práva a povinnosti emitenta (vydavatele dluhopisů, tedy budoucího dlužníka) a vlastníků dluhopisů (investorů, tedy budoucích věřitelů), lhůtu pro upisování a podobně. Firma vydává také takzvaný prospekt, v němž by měla srozumitelně a samozřejmě pravdivě popsat svou finanční situaci, budoucí vývoj podnikání a další informace nezbytné k posouzení cenného papíru.

Kdo chce nabízet dluhopisy širší veřejnosti, měl by si nechat takový prospekt schválit Českou národní bankou. Povinné je to ale jenom u firem, které během roku vydají dluhopisy za víc jak milion eur, tedy za zhruba 26 milionů korun. Těch jsou v Česku desítky za rok.

Většina dluhopisů, které jsou pak laickým zájemcům nabízeny přes internet, po telefonu nebo i domovními prodejci, ale nemá ani minimální kontrolu. Firmy je vydají a žádný „úřad“ průběžně nedohlíží na to, zda splní aspoň základní informační povinnost.

Další špatný dluhopis? Zase a stále dokola. Další dluhopis s rádoby pěkným výnosem, který vábí soukromé investory, a přitom je pro ně extrémně rizikový a nevhodný. Pěkný marketingový příběh známé obchodní značky Pietro Filipi a úrok kolem 7 % – to jsou ty správné ingredience. Ovšem nedůležité. Riziko podnikání, tok hotovosti, záruky, konkurence a výhled do budoucnosti jsou důležitější. Komentář Martina Mašáta na webu JsmePartners.cz. Další dluhopis pro kavky aneb Když ptáčka lapají, hezky mu zpívají

Tyto menší dluhopisy nejsou ani nikde zaevidované. Když se tedy zeptáte, o jak velký trh jde, výsledkem jsou jen odhady.

„Celý trh firemních dluhopisů je svým způsobem neregulovaný, a tak nikdo moc neví, kolik rizikových firemních a jiných dluhopisů se mezi lidi prodalo. Obecně se odhaduje, že celkový objem může jít do desítek miliard korun,“ říká Martin Mašát, ekonom poradenské společnosti Partners (ta je zároveň i vydavatelem webu Peníze.cz).

„Dalším problémem je, že se často ani nedovíte, že se ten který dluhopis nesplácí. Ztráty lidí do několika milionů se do médií moc nedostanou a bohužel těchto situací je vcelku dost. Veřejně známé jsou jen krachy o hodnotě aspoň několika set milionů korun jako Zoot či EMTC,“ dodává Mašát.

Jenom pro zkušené

Lidé, které láká slibovaný výnos od pěti procent výš, by si měli uvědomit, že firemní dluhopisy patří mezi rizikové investice. Pouštět by se do nich měl jenom ten, kdo už má s investicemi zkušenosti, umí si sám najít výsledky hospodaření firem a dokáže v těchto výkazech číst.

„Investor, který nemá potřebné znalosti a zkušenosti, pravděpodobně neumí rozeznat kvalitní dluhopis. Velmi často je to i proto, že nedokáže získat o emitentovi dostatek informací,“ říká Jana Brodani, ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR.

Drobní investoři, kterým chybí znalosti a zkušenosti pro vyhodnocení firemních dluhopisů a chtějí vyšší výnos, které firmy nabízejí, do nich můžou investovat bezpečnějším způsobem: prostřednictvím podílových fondů. „Posouzení kvality dluhopisů za ně provede profesionál – manažer fondu,“ dodává Brodani.

Kromě toho, že kontrolu firem, do nichž investujete, za vás provede zkušený ekonom, je další výhodou investice přes podílový fond hlavně rozložení rizika. Nevsadíte tak všechny peníze na jedinou společnost, kterou vám doporučil třeba prodejce po telefonu, ale rozložíte riziko na víc firem. I kdyby některá z nich zkrachovala, ty další by se měly postarat o to, že o své peníze nepřijdete.

Naopak když zbankrotuje firma, které jste půjčili peníze napřímo, většinou nedostanete zpátky vůbec nic. „Jediná možnost je soudní spor. Ale kde nic není, ani exekutor nevybere,“ shrnuje to Mašát.

U podílových fondů platíte navíc poplatky spojené s jejich nákupem a správou. Podle Mašáta se za správu platí poplatky většinou do jednoho procenta, což vykompenzuje další výhoda podílových fondů: Zatímco z výnosu firemních dluhopisů se platí 15% daň z výnosu, výnosy z podílových fondů jsou od této daně osvobozeny, když je držíte déle jak tři roky.

Dodejme, že na žádné investice se nevztahuje zákonné pojištění vkladů – to vám ochrání jenom bankovní účty (včetně spořicích účtů a termínovaných vkladů) a stavební spoření. Obecně platí: Když chcete vyšší výnos než na spoření, musíte víc riskovat.

Informací bude víc, ale...

Rizikovost firemních dluhopisů pro běžné střadatele si uvědomuje i stát a chystá proto některé změny. V Poslanecké sněmovně čeká na schválení novela zákonů týkající se regulace podnikání na finančním trhu.

„Ministerstvo financí se tématu korporátních dluhopisů dlouhodobě věnuje a pečlivě vyhodnocuje jednotlivá rizika. Navrhli jsme proto zákon, který z důvodu snazší dohledatelnosti emisí zavádí povinnost mít i pro listinné dluhopisy přiděleno mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (ISIN),“ říká Tomáš Weiss z tiskového oddělení ministerstva. Díky novele by tak mělo být konečně jasné aspoň to, kolik firemních dluhopisů je vydáno a kdo všechno je vydal.

Firmy, které vydávají dluhopisy za více jak milion eur, budou muset nově varovat investory, že ani schválení prospektu ze strany ČNB není zárukou nízkého rizika. Centrální banka totiž neposuzuje schopnost splácet dluhopisy ani pravdivost informací uvedených v prospektu. Dohlíží jenom nad splněním všech formálních požadavků pro vydání dluhopisu. Toho řada firem využívá a láká nezkušené investory: máme prospekt od ČNB, jsme bez rizika. Není to pravda.

I ty firmy, které vydávají dluhopisy do milionu eur ročně, nově budou muset mnohem pečlivěji informovat o své činnosti. Tak, aby na základě těchto dat šlo sestavovat hodnocení vydávaných dluhopisů podle jednotné metodiky, kterou ministerstvo financí připravuje.

Po zpřísnění požadavků na zveřejňované informace ze stran firem volá i Česká národní banka. „Informace uvedené v emisních podmínkách podle platného zákona o dluhopisech jsou totiž značně omezené. Chybí zejména informace o minulosti emitenta a o jeho finanční situaci a informace v obchodním rejstříku se objevují se značným zpožděním,“ říká její mluvčí Petra Vodstrčilová.

Zástupci ministerstva financí i ČNB se nicméně shodují, že lidé už dnes mají informace o tom, že investice do firemních dluhopisů mají svá rizika. Centrální banka například na svém webu zveřejnila Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Přesto lidé nejsou dostatečně opatrní.

„O společnostech, které přestaly splácet své dluhopisy, byly zpravidla dostupné a dohledatelné varovné informace již v době emise dluhopisů. Pokud někdo do těchto dluhopisů investoval, pak pravděpodobně tyto informace nevyhledával, tedy neposoudil bonitu emitenta, neuměl tyto informace vyhodnotit, anebo se zkrátka dobrovolně rozhodl akceptovat vyšší riziko spojené zpravidla s vyšším výnosem,“ říká Weiss z ministerstva financí.

„ČNB před nákupem podobných dluhopisů varovala a ministerstvo financí se také snaží připravit určitý návod, jak investovat. Problémem je, že to drobné investory nezajímá. Ti vidí pouze výnos, za kterým jdou. Vůbec neřeší riziko věřitele, diverzifikaci, likviditu a další náklady jako jsou poplatky a daně,“ potvrzuje Mašát.

Rozdvojený stát

I po případném schválení nových pravidel ale budou muset lidé zůstat před nabídkou firemních dluhopisů na pozoru. Stát totiž kromě zmíněných úprav nechystá nějaké zásadní zaškrcení dluhopisového trhu. Vláda v březnu schválila koncepci rozvoje kapitálového trhu na roky 2019 až 2023 a pochvaluje si v ní, že se české společnosti financují i dluhopisy a nechodí si pro všechny peníze jenom do bank.

„Mimo jiné to vede k diverzifikaci financování a větší odolnosti české ekonomiky v případě ekonomické krize. Současně se tím nabízí možnost, aby úspory českých domácností coby investorů mohly sloužit k financování české ekonomiky. To umožňuje lepší diverzifikaci úspor a jejich lepší odolnost,“ vysvětluje Weiss.

Stát je tedy v tomto případě tak trochu schizofrenik: na jedné straně uznává problém, který na lidi číhá, a chystá proto úpravu pravidel. Na straně druhé ale počítá s tím, že lidé budou firmám i dál půjčovat, a říká, že to pro ně je výhodné.

Zopakujme si proto základní poučku: „Korporátní dluhopisy jsou spíše rizikové investice, a proto jsou vhodné pro investory, kteří již mají nějaké zkušenosti s investováním,“ říká Brodani.

„V žádném případě nelze říct, že jde většinou o podvodníky. Bohužel však počet podvodníků roste, proto obzvláště drobní investoři by na nabídky od neregulovaných subjektů, ať už prostřednictvím internetu nebo osobně, neměli vůbec reagovat,“ dodává šéfka Asociace pro kapitálový trh.

Podle ní by se měla zpřísnit i pravidla pro prodej firemních dluhopisů. „Zde není potřeba mnoho vymýšlet. Regulace distribuce investičních produktů má již hodně dlouhou tradici, a je potřeba vztáhnout distribuční pravidla na tyto dosud neregulované korporátní dluhopisy, a také vztáhnout jejich distribuci pod dohled ČNB,“ říká Brodani. Prodejci dluhopisů by tak ideálně měli splňovat podmínky na minimální vzdělání nebo praxi, měli by být přezkoušení z odborných znalostí a měli by být registrovaní v jednotné databázi.

Problémy se ale můžou objevit i u prodejců s licencí od České národní banky. Například obchodník s cennými papíry BH Securities dostal pokutu pět milionů korun za chyby při distribuci firemních dluhopisů. Lidem podle ČNB nedostatečně zdůrazňoval rizika spojená s tímto druhem investic. Jednalo se například i o prodej dluhopisů společnosti Zoot, což je asi nejznámější případ, kdy investoři do firemních dluhopisů přijdou o většinu peněz.

Prodejce s výší pokuty nesouhlasí a zvažuje, že se proti rozhodnutí ČNB bude bránit u soudu. „Společnost BH Securities to tak trochu odskákala za celý trh. ČNB až do letoška nenastavila jasná pravidla a mantinely pro prodej dluhopisů obchodníky s cennými papíry,“ řekl k tomu právník Lumír Schejbal deníku E15.