Jedinečná šance, nebo past? Jak poznat rizikový dluhopis

Dluhopisy bývají často prezentovány jako bezpečná investice. Případ společnosti Zoot, která se dostala do platební neschopnosti, teď ale slouží jako názorná ukázka, že tomu tak mnohdy není. Někdy jsou naopak hodně rizikovou investici. Bohužel teprve nyní si to nezkušení investoři začínají uvědomovat.

Dluhopis v podstatě není nic jiného než půjčka. Jeho koupí se stáváte věřitelem, který půjčil peníze emitentovi dluhopisu (dlužníkovi). Máte pak za emitentem pohledávku. A emitent má závazek platit vám sjednaný úrok a v den splatnosti dluhopisu vrátit půjčené peníze.

Každá investice vždycky nese nějaké riziko. V případě každého dluhopisu tkví v tom, zda jeho emitent (dlužník) dokáže splácet své závazky – tedy platit pravidelně úrok a v den splatnosti splatit jistinu dluhopisu.

Jak to máte předem odhadnout? Právě v tom je ten háček. Vůbec nezáleží na tom, jestli si na letáčku přečtete, že úrok je garantovaný, nebo že dluhopis je zajištěný nemovitostí. To jsou jen marketingové kecy.

Pohledem expertů Nastavení základních sazeb České národní banky napovídá, kde se ustálí úroky spořicích účtů a jak můžou zdražit hypotéky. ČNB dál zvedá sazby. Co to znamená pro vklady, hypotéky a korunu? 10. dubna 1919 se zrodila koruna československá. Co uplynulé století přineslo investorům? Byla to pořádná jízda. Sto let s korunou a deset bolestivých investorských zkušeností

Každý dlužník samozřejmě za dluhy ručí svým majetkem (včetně nemovitostí) a každý má povinnost platit („garantuje“) sjednaný úrok. To ale ještě vůbec neznamená, že toho bude schopen.

A co je horší: Dokonce s jistotou ani nikdy nevíte, zda vůbec chce závazky splácet, jestli to je jenom nastražená past na naivní investory. Ono není zas tak složité založit si eseróčko, vydat dluhopisy, převést peníze na Kajmany a vytratit se pryč. Nedělejte si iluze – spousta dluhopisů prodávaných po internetu je od začátku takto konstruována jako podvod.

Před každou investicí do dluhopisu si tedy musíte položit otázku, jak moc věříte, že jeho emitent chce a bude schopen splácet své závazky. Jaká je pravděpodobnost, že vás chce jen oklamat? Jaká je pravděpodobnost, že mu jeho záměr nevyjde a že se dostane do platební neschopnosti?

Napoví rating, ale...

Fondy a institucionální investoři se v tomto směru do značné míry orientují podle kreditního ratingu emitenta.

Áčkový rating představuje bezpečné investice, kde by emitenti neměli mít problém se splácením závazků. Béčkový rating označuje spekulativní investice: emitenti splácejí své závazky, ale je tu určité riziko, že by se mohli dostat do problémů. Céčkový rating pak označuje emitenty, u kterých je pravděpodobné, že své závazky nedodrží.

Ovšem kreditní rating si nechávají zpracovat velké firmy, s jejichž dluhopisy se obchoduje na burze. Bez ratingu by s nimi nikdo ani neobchodoval. V České republice má kreditní rating jen pár emitentů. Zpravidla si ho totiž nechávají udělat jen firmy, které na to mají peníze a které věří, že pro ně dopadne dobře, což jim pak pomůže přesvědčit více investorů a zároveň stlačit úroky na co nejnižší úroveň.

U nás je situace taková, že valná většina emitentů by dostala velmi špatný rating, a tak to radši ani neřeší. Přece otevřeně nepůjdou na trh s tím, že u nich hrozí vysoká pravděpodobnost, že budou mít problém se splácením svých závazků. To by jim nikdo nepůjčil.

Má z čeho splácet úroky a jistinu?

Když se nemůžete spolehnout na ratingové hodnocení, musíte si tedy na otázku ohledně schopnosti emitenta dostát svých závazků odpovědět sami.

Peníze dělají peníze Máte k dispozici řádově aspoň miliony, spíš desítky až stovky milionů korun? Ukážeme vám, co se s nimi dá dělat. Chcete je co nejlíp ochránit před inflací? Nebo hledáte vyšší zhodnocení? Kam s volnými miliony? Štve vás úrok na spořicím účtu? Zkuste podílové fondy. Do jejich přímého prodeje se pouští stále víc bank, nově s ním přichází Air Bank. Investice na pár kliků. Je to snadné a vyděláte, lákají banky

Odhalit rizikový projekt v zásadě není až tak složité. Stačí se podívat na hospodářské výsledky firmy v minulých letech a na plány cashflow do budoucna. Klíčové je, aby společnost dokázala generovat dostatečné provozní cashflow na pokrytí úroků a splácení dluhu.

Když si například firma prostřednictvím pětiletých dluhopisů s úrokem 6 % ročně půjčí od investorů 100 milionů korun, musí být schopná generovat každý rok provozní zisk minimálně šest milionů korun na splácení úroků a optimálně navíc během pěti let vydělat dalších 100 milionů, z nichž posléze splatí dluh. Celkem by tedy měla vydělat 130 milionů korun neboli 130 % za pět let, což odpovídá průměrné oční výnosnosti přes 18 %. Upřímně: málokterý byznys má tak rychlou návratnost investovaného kapitálu.

Většina emitentů dluhopisů předem počítá s tím, že je za pět let refinancuje novou emisí. To v zásadě není špatně, dělá to tak i spousta velkých firem. Zpravidla se kalkuluje spíše s desetiletou než pětiletou návratností kapitálu. Akorát na deset let by málokdo byl firmě ochotný půjčit, proto se nejčastěji vydávají pětileté dluhopisy – a ty potom po pěti letech nahradí další pětileté.

Během těch prvních pěti let ale musí firma ukázat, že její byznysplán funguje, že generuje dostatečné cashflow na krytí úroků a zároveň něco navíc na splácení dluhu – i když ho fakticky nesplácí. Jde o to, aby krytí dluhu vlastním kapitálem bylo dostatečné, aby klesalo celkové zadlužení firmy (poměr cizího a vlastního kapitálu), což má v podstatě stejný efekt jako splácení jistiny dluhu. Pak investoři firmě důvěřují, že dokáže dostát svým závazkům. A po pěti letech jí půjčí znovu na refinancování dluhu.

V uvedeném příkladu tedy postačí, když firma bude schopná generovat provozní zisk šest milionů ročně na úhradu úroků a deset milionů ročně navíc, aby za deset let mohla dluhopisy skutečně splatit. Podívejte se tedy do účetní závěrky: Jestliže firma v posledních pěti letech konzistentně dokázala generovat volné cashflow ve výši 16 milionů korun ročně, můžete celkem klidně spát, protože by neměla mít problém plnit své závazky. Pokud ovšem nedokázala generovat zisk ani šest milionů ročně potřebných na splátku úroků, pak si zahrává s ohněm a je tu poměrně vysoká pravděpodobnost, že bude mít se splácením závazků problém.

Je finanční plán projektu realistický?

Zádrhel je v tom, že valná část emisí dluhopisů pochází od firem, které nemají ani pětiletou historii. Mnohdy nemají vůbec žádnou historii. Každý takový dluhopis musíte automaticky brát jako vysoce rizikový.

To ještě neznamená, že jde o špatnou investici. Ale z pohledu rizika je pochopitelně značný rozdíl mezi tím, když půjčujete peníze firmě se stabilním ziskovým byznysem na jeho rozšíření, nebo když půjčujete peníze firmě, která chce teprve něco rozjet, ale nemá dosud žádné stabilní cashflow – jenom smělé plány.

V takovém případě se musíte spoléhat pouze na finanční plány projektu. Doporučuji si od emitenta vyžádat plán, který bude počítat se třemi scénáři: optimistickým, neutrálním a pesimistickým. Potom plánované výsledky hospodaření ještě minimálně o 20 procent ponižte. Vychází vám, že bude mít z čeho splácet úroky a z čeho splatit dluh?

Jestliže ano, může to být zajímavá investice, a ještě třeba svým kapitálem pomůžete něco dobrého vybudovat. Já osobně bych akorát v takovém případě dal přednost konvertibilnímu dluhopisu nebo prioritním akciím, abych měl pevně nastavený minimální výnos, ale zároveň jsem se v případě úspěchu podílel i na celkových výnosech z projektu.

Pokud ale budete mít dojem, že vám emitent maluje nereálná čísla, nebo že si vůbec nepřipouští možnost nějakého pesimistického scénáře, jděte od toho raději pryč. Každý byznys plán má svá rizika a solidní emitent by se s vámi o nich měl na rovinu bavit. A mít i plán B pro případ, že se něco nebude dařit podle očekávání. Kdo si to nepřipouští, tomu bych osobně nikdy peníze nepůjčil.

Kolik riskuje majitel?

Dále si zjistěte celkovou strukturu financování projektu. Jak velký vlastní kapitál do toho dává emitent? Pokud majitel firmy riskuje jen málo, takže většinu financuje bankovním úvěrem a emisí dluhopisů, neměl bych k takovému projektu důvěru. Poměr kapitálového krytí musí být vyvážený. Cizí kapitál by nikdy neměl být více než dvojnásobný oproti vlastnímu kapitálu, jinak už je rizikový.

V případě nově vzniklé firmy s krásnými plány do toho majitel firmy musí jít naplno a vložit do firmy významný podíl. Pokud sám riskuje vlastních 100 tisíc korun v základním kapitálu firmy a jinak chce vše financovat cizím kapitálem, není to z mého pohledu důvěryhodný partner, kterému bych chtěl půjčovat peníze.

Znaky podezřelých a velmi rizikových dluhopisů:

Firma nezveřejňuje účetní závěrky v obchodním rejstříku.

Má velmi krátkou historii podnikání.

Neprůhledná majetková struktura, dluhopisy emituje účelově založená dceřinka.

Anonymní majitel.

Vysoká zadluženost, nízký nebo dokonce záporný vlastní kapitál.

Láká na vysoké zhodnocení.

Často používá slovo garantovaný, zajištěný a podobné ekvivalenty.

Jestliže u emitenta zaznamenáte některý z těchto znaků, automaticky byste jeho dluhopis měli považovat za rizikový a být velmi obezřetní. Popravdě: takovýchto dluhopisů se dnes prodávají na internetu stovky, možná i tisíce. Některé z nich ve finále dostojí svým závazkům, jiné nikoliv, a některé jsou zcela jistě zamýšlené jako podvod. Mějte to na paměti.

Dvě nejdůležitější zásady investování

Pokud nemáte s dluhopisy a s investováním obecně příliš zkušeností, poradím vám dvě základní zásady, kterých se vždy držte, jestli nechcete prodělat kalhoty:

1. Investuj jen do toho, čemu rozumíš.

2. Nesázej vše na jednu kartu, rozkládej riziko.

Jan Traxler Privátní investiční poradce a ředitel společnosti FINEZ Investment Management Přední český expert v oblasti investování. Prosazuje férovou provizi podílem na zisku. Zastánce dlouhodobých strategií s value přístupem. Preferuje investice, které generují pravidelný výnos a jejich hodnota dlouhodobě roste, tedy zejména kvalitní nemovitosti a dividendové akcie. Všechny jeho publikace najdete na www.finez.cz. Kontakt: jan.traxler@finez.cz

Jestliže u daného projektu nedokážete posoudit, zda vám emitent prezentuje realistická čísla, tak prostě do takového dluhopisu neinvestujte. Úplně první pravidlo investování říká, že člověk má investovat jen do toho, čemu rozumí.

Nemusíte být v daném oboru odborník, ale měli byste vždycky chápat, kde se bere výnos. A ta čísla vám musí dávat smysl. Pakliže nejste přesvědčení o tom, že to je dobrý projekt a že emitent dluhopisu bude bez problémů schopný splácet své závazky, tak dluhopis nekupujte.

Musím také podotknout, že i sebespolehlivější emitent může jednoho dne selhat. I japonská firma Tepco byla velká, stabilní a spolehlivá, než jí tsunami spláchla jadernou elektrárnu ve Fukušimě. Občas se stane něco, s čím nikdo předem nepočítal. Proto rozumný investor i v případě dluhopisů nikdy nesází vše na jednu kartu, ale vždy rozkládá riziko (diverzifikuje) mezi více emitentů.