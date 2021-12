Stavebko na poslední chvíli. Jak nepřijít o státní podporu

Pro získání maximální státní podpory 2000 korun ročně je nutné vložit na účet stavebního spoření v součtu 20 tisíc korun za celý rok – po odečtení poplatků. Státní podpora činí v zásadě deset procent z uložené částky, maximálně může dosáhnout zmíněných dvou tisíc.

Jestli jste letos poslali na stavební spoření méně, máte ještě šanci vložit potřebnou částku jednorázově. Musí ale přijít na účet stavební spořitelny nejpozději 31. prosince. Kdo chce mít jistotu, že peníze dorazí včas, měl by je odeslat ještě 29. prosince, i když šanci má i 30. a v některých případech dokonce 31. prosince.

I ten, kdo celých 20 tisíc připíše na účet stavebního spoření až v poslední možný den, totiž získá státní podporu za celý rok. V tom má stavebko výsadu oproti penzijnímu spoření (u něhož je potřeba posílat platbu pravidelně každý měsíc, a to minimálně 300 korun, jinak o státní podporu za daný měsíc přijdete).

Jak upozorňuje sama Asociace stavebních spořitelen, neměli byste zapomenout na poplatky za vedení účtu stavebního spoření. Ty jsou poměrně vysoké a zpravidla dosahují až několik stovek ročně. K získání maximální podpory tedy nestačí poslat „jen“ 20 tisíc – je potřeba počítat s určitou rezervou, abyste se zbytečně nepřipravili o část státního příspěvku.

„Doporučuji neprovádět úplně detailní výpočty s přesností na koruny, ale raději poslat pár stovek navíc,“ říká tajemník asociace Jiří Šedivý. Případný přeplatek se vám kdyžtak převede do příštího roku.

Vysokou inflaci neporazí, ale...

Stavební spoření s povinností spořit nejméně šest let a s čistou úrokovou sazbou kolem čtyř procent už neporáží meziroční inflaci, která v posledních měsících stoupla k šesti procentům a je otázkou, zda a kdy se z dlouhodobého pohledu vrátí aspoň pod tři procenta.

V době růstu úrokových sazeb České národní banky a jejich dalšího avizovaného zvýšení však stavební spoření získává na atraktivitě jako možný budoucí zdroj výhodných úvěrů na rekonstrukci. Úroková míra takzvaných řádných úvěrů ze stavebního spoření, na které máte nárok po naspoření určité částky a určité době spoření, se totiž pohybuje zhruba kolem čtyř procent ročně.

To může být i důvod, proč si stavebko založit, pokud ho momentálně nemáte. I to se dá ještě do konce roku stihnout. Když si sjednáte novou smlouvu do konce prosince a zároveň na ni do konce roku vložíte dvacet tisíc korun, budete mít nárok na maximální státní příspěvek dva tisíce korun za celý letošní rok.

Okamžité platby stavební spořitelny nepřijmou

Nejdůležitější podmínkou je, že k připsání částky – požadované k získání maximálního státního příspěvku – dojde nejpozději 31. prosince. Jenže: přestože většina bank už umí odesílat i přijímat okamžité platby a převedou tak peníze elektronicky maximálně v řádu vteřin, u stavebního spoření na to spoléhat nemůžete. A to ani když je vaše banka ze stejné finanční skupiny jako stavební spořitelna.

Stavební spořitelny jsou totiž formálně samostatnými bankami s vlastním kódem a do systému okamžitých plateb se nezapojily. I když vaše banka umí takovou platbu odeslat, stavební spořitelna ji nedokáže okamžitě přijmout. Záleží pak na nastavení ve vaší bance, jak s takovou odchozí platbou naloží. Některé banky ji automaticky změní na standardní, jiné ji však vůbec neodešlou.

Například Moneta doporučuje lidem, kteří mají účet u jiné banky než je Moneta Money Bank, aby platbu do Moneta stavební spořitelny odeslali nejpozději 29. prosince.

„Na účty stavební spořitelny není možné zasílat instantní neboli okamžité platby, transakci je proto nutné zadat jako standardní platbu. Informujte se u své banky, do kdy je možné zadávat standardní platby, aby byly prostředky na váš účet stavebního spoření připsány do 31. prosince 2021,“ píše Moneta. Stejné je to i v dalších čtyřech spořitelnách. „Účty u ČSOB stavební spořitelny nepodporují okamžité platby vzhledem k tomu, že má vlastní kód banky a na převody z ČSOB se proto pohlíží jako na převod z jiné banky,“ potvrzuje například mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Představitelé stavebních spořitelen se většinou shodují, že když platba půjde z jiné banky, měl by ji klient zadat nejlépe dva dny před koncem roku, aby měl jistotu, že na Silvestra se peníze skutečně připíší na jeho účet ve stavební spořitelně.

Obecně platí, že když platební příkaz zadáte elektronicky jako standardní (běžný), měly by peníze přijít na účet v jiné tuzemské bance nejpozději následující pracovní den po přijetí platebního příkazu. Zjednodušeně řečeno: Zadáte platbu ve středu, nejpozději ve čtvrtek musí být připsána.

Teoreticky tak máte čas k zadání i 30. prosince. A třeba ČSOB ujišťuje, že elektronická platba do jiné tuzemské banky – včetně stavebních spořitelen – dojde ještě letos, pokud ji zadáte nejpozději 31. prosince do 14. hodiny.

S rychlejším převodem můžete počítat mezi bankou a stavební spořitelnou v rámci stejné finanční skupiny, byť ani v tomto případě nepůjde o okamžitou platbu. Například Česká spořitelna zajistí standardní bezhotovostní převod do Buřinky do 31. prosince do 12 hodin.

Urychlit bezhotovostní převod můžete také použitím expresní platby. Za tuto službu si ale banky obecně účtují vysoké poplatky až v řádu stokorun, navíc pro ně mají nastavenou relativně časnou uzávěrku kolem poledne nebo brzy odpoledne.

Dalším řešením může být osobní návštěva pobočky a vklad hotovosti přes přepážku banky. Je lépe si ale také pospíšit. Pokud jde o Modrou pyramidu, standardní vklady hotovosti ve prospěch účtu v této stavební spořitelně mohou klienti provést na pokladně Komerční banky nejpozději ve čtvrtek 30. prosince. Naopak v České spořitelně můžete vložit hotovost na pobočce s pokladnou do konce provozní doby 31. prosince. Nejzazší možností pro klienty České spořitelny je v případě její stavební spořitelny využití vkladového bankomatu ČS. Podle mluvčí Buřinky Moniky Kopřivové to je možné ještě hodinu před silvestrovskou půlnocí.

Opozdilci mohou vložit hotovost i 31. prosince v centrálách stavebních spořitelen. Ty jsou totiž vybaveny i pokladní službou. Raději si ale ověřte, jakou provozní dobu mají poslední den roku. Obvykle je kratší než v běžné dny. Zároveň byste se měli obrnit trpělivostí, protože kvůli vložení hotovosti na poslední chvíli se v centrálách stavebních spořitelen stojí fronty.

