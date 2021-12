Stavební spoření má novou jedničku. Tady je porovnání

Co se děje

Nabídky stavebních spořitelen se letos mění více než kdy předtím. Nejdříve zrušily poplatky za uzavření smlouvy, v posledních týdnech pak čtyři z pěti spořitelen zvýšily úročení vkladů na 1,5 %. U jednoprocentního úroku zůstává jen ČSOB stavební spořitelna (Liška). Ta teď přichází s prémií 2000 Kč, která nižší úrok kompenzuje – alespoň pro měsíční vklady 1700 Kč.

Žebříček nejvýhodnějších nabídek na trhu dál vede Raiffeisen stavební spořitelna, která je však pouze pro toho, kdo si u mateřské Raiffeisenbank zřídí nový běžný účet. Podobné omezení má druhá nabídka v pořadí od ČSOB stavební spořitelny – podmínkou je nový účet u ČSOB.

Celkově na třetím a čtvrtém místě jsou nejlepší nabídky pro širší okruh zájemců – obě od ČSOB stavební spořitelny. Liška se tak stává novou jedničkou, pokud hledáte, jak si založit stavební spoření bez výraznějších omezení nad rámec běžných podmínek.

Velmi podobné zhodnocení nabízejí i ostatní stavební spořitelny, na Lišku ztrácejí jen několik korun. Základní podmínky všech stavebních spořitelen jsou srovnatelné. Určitou nevýhodou Lišky a Modré pyramidy je, že mají „dělenou úrokovou sazbu“. U Lišky je základní sazba 0,6 %, která se navyšuje o bonus 0,4 %, u Modré pyramidy je to 1 % + 0,5 %. Pro získání bonusu je potřeba splnit předepsané podmínky – zejména pravidelné spoření. Podmínky nejsou nikterak tvrdé, ale je nutné na ně pamatovat.

Nabídky stavebních spořitelen porovnáváme podle částky, kterou naspoříme za šest let, pokud pravidelně spoříme 1700 korun měsíčně. Do výpočtu zahrnujeme veškeré poplatky, daně, úroky i státní podporu. Čistá úroková sazba nám říká, jakou sazbou by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku.

Srovnání stavebního spoření k 10. 12. 2021 (nabídky pro dospělé v aktivním věku nebo bez věkového omezení, tedy kromě speciálních nabídek pro mladé nebo seniory) Spořitelna Tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba Raiffeisen Balíček pro nové klienty RB 140 078 Kč 4,455 % ČSOB (Liška) AktivPlus Spořicí + balíček ČSOB 139 120 Kč 4,232 % ČSOB (Liška) AktivPlus Spořicí s prémií za nového klienta 138 541 Kč 4,097 % ČSOB (Liška) AktivPlus Spořicí s Prémií 2000 Kč 137 963 Kč 3,961 % ČS (Buřinka) Akce 2000 Kč 137 956 Kč 3,959 % Moneta ProSpoření 137 947 Kč 3,957 % Modrá pyramida Moudré spoření 137 893 Kč 3,944 % Raiffeisen Spoření S 217 - akce 137 874 Kč 3,940 % Zdroj: Stavebky.cz

Petr Kielar Petr Kielar v letech 1994–2006 pracoval v Českomoravské stavební spořitelně, od roku 2006 působí jako nezávislý konzultant. Provozuje web Stavebky.cz, který se snaží co nejlíp popisovat aktuální stav a není ovlivňován zájmy... Další články autora.