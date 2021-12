Spořicí účty: První banky zvedají úrok nad 3 %

Na rozhodnutí České národní banky, která znovu prudce zvýšila základní úrokovou sazbu, reagovaly hned během středy první komerční banky: Trinity, Expobank a Creditas. Úroky na nejlepších spořicích účtech se po mnoha letech dostaly nad tři procenta.

Trinity Bank okamžitě zvyšuje úrok na 3,08 % bez stropu na výši vkladů. Jenže na takový úrok dosáhnou jen ti, kdo si založí nový spořicí účet (může jít i o dosavadní klienty) a vloží na něj peníze, které k 21. prosinci neměli v Trinity Bank. Při nesplnění těchto podmínek dostanou maximálně 2,58 %.

Když od banky čekáte, že bez dalších omezení dá automaticky vyšší úrok dosavadním i novým klientům, může pro vás být jedničkou Expobank. Ta včera oznámila, že na Neo účtu zvýší úrok o jeden procentní bod na 3,01 %. Formálně jde sice o běžný účet, reálně však patří mezi špičku i mezi spořicími – a to dlouhodobě. Na zvýšení si ovšem musíte počkat až do 10. ledna.

Od 24. prosince vylepší spoření Banka Creditas. Na klasickém spořicím účtu s možností okamžitého výběru nabídne 2,8 % pro vklady do 350 tisíc, pro část nad tento limit 1,8 %. Komu stačí měsíční výpovědní lhůta, tedy možnost si vybrat vklad až po měsíci po oznámení takového záměru, dostane 3 % do 350 tisíc, případně 2 % nad tento limit.

Nejlepší snadno dostupné spořicí účty podle úrokové sazby pro nové zájemce Banka Název Maximální úrok Omezení Trinity Bank Spořicí účet Výhoda+ Dobrý klient 3,08 % Bez omezení celkové částky. Pro stávající i nové klienty, pokud si založí nový spořicí účet a vloží na něj peníze, které k 21. prosinci neměli uložené v Trinity bank (musí dojít k navýšení celkového zůstatku). Expobank Neo účet 3,01 % Bez omezení. Jde o běžný účet bez poplatků, úrok se vztahuje na libovolnou částku. Úrok 3,01 % platí až od 10. ledna, předtím 2,01 %. Banka Creditas Spořicí účet+ 2,8 % Úrok 2,8 % pro vklady do 350 tisíc, pro zbytek vkladu je 1,8 %. Bez podmínek. S výpovědní lhůtou jeden měsíc je úrok až 3 %. Moneta Money Bank Spoření nebo Spoříto 2,5 % Úrok 2,5 % pro vklady do jednoho milionu, pro část vkladu nad milion je 0,5 %. Je potřeba založit nový spořicí účet, jinak bez podmínek. J&T Banka Spořicí účet 2 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Tato podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň ve výši milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc korun. Výpovědní lhůta je jeden den. S výpovědní lhůtou jeden měsíc (33 dnů) je úrok 2,25 %. Hello bank Hello spoření 1,8 % Pro vklady do 200 000 Kč. Případná část nad 200 000 Kč se neúročí. Sberbank Spořicí účet 1,8 % Podmínkou je běžný účet přinejmenším ve variantě Plus – ten je bez paušálu jen v případě, že aspoň pětkrát měsíčně zaplatíte kartou. Úrok 1,8 % pro vklady do jednoho milionu, případně na 1 % pro vyšší částky. Bez běžného účtu 1,5 % a 0,8 %. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

Dokonce na 4 % láká už od minulého týdne Komeční banka pod názvem Spořící konto Bonus Invest. Má ale dvě důležité podmínky: Mít u ní běžný účet nebo si ho založit. A hlavně: Nově s KB investovat do podílových fondů (od Amundi), a to stejnou nebo vyšší částku. Jinými slovy: na spořicím účtu se úročí maximálně tolik, kolik jste zároveň dali do fondů. Podobnou kombinaci spoření a investic prosazují i ČSOB a Sberbank.

Nejvyšší úroky u spořicích účtů s výraznějším omezením Banka Název Úrok Omezení Komerční banka Spořící konto Bonus Invest 4 % Podmínkou je současně investovat stejnou nebo vyšší částku do podílových fondů včetně vstupního poplatku (u některých se odpouští) a mít také běžný účet v Komerční bance. ČSOB (Poštovní spořitelna) Duo Profit 3 % Podmínkou je investovat aspoň 30 000 Kč v podílových fondech včetně vstupního poplatku. Úrok 3 % na spořicím účtu pak platí jenom do částky odpovídající výši investic, banka ho garantuje po dobu jednoho roku. Potom už jen standardní úrok (v současnosti 0,01 %). Banka Creditas Spoření Richee Junior 2,8 % Jde o spořicí účet pro děti. Úrok 2,8 % platí pro vklady do 350 000 Kč, nad tento limit 1,8 %. Omezení pro výběry (měsíční limity). Sberbank Bonus k investici 2,75 % Podmínkou je investovat aspoň 300 000 Kč v podílových fondech včetně vstupního poplatku. Úrok 2,75 % na spořicím účtu pak platí nejvýše do 500 tisíc, banka ho garantuje po dobu jednoho roku. Pro částky nad 500 tisíc je úrok 0,01 %. Komerční banka Spořicí účet Junior 2 % Jde o spořicí účet pro děti. Úrok 2 % platí pro vklady do 200 000 Kč. Odeslat lze maximálně jednu platbu měsíčně do max. 50 000 Kč. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

Kdykoliv v předchozích deseti letech by to vypadalo jako úžasná nabídka. Jenže meziroční inflace teď míří nad šest procent, takže ani ty nejlepší spořicí účty ji zdaleka nepokryjí.

Čtěte víc:

Nemáte v peněžence poklad? Projděte si vzácné koruny Zlatý svatováclavský pětidukát z roku 1937, který se loni vydražil za rekordních 23 milionů korun, u sebe nejspíš nemáte. Možná ale v peněžence najdete zdánlivě obyčejné mince a bankovky, které jsou přesto něčím výjimečné. Dostat za ně můžete několikanásobek nominální hodnoty. Pojďme to zkusit. Chci vidět víc

Zdroj: Shutterstock Ať vám nic neuteče Přidejte si Peníze.cz na Twitter nebo Facebook: neuniknou vám důležité aktuality ani praktické tipy!

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.