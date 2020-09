Mladí klienti jsou pro stavební spořitelny zajímaví, a proto bývají cílem nejrůznějších slev či akčních nabídek. Zároveň jde o oblíbený finanční produkt pro rodiče, kteří chtějí svým potomkům naspořit něco pro začátek.

Díky státní podpoře až 2000 korun ročně je stavební spoření výhodný spořicí nástroj, který výsledným úrokem výrazně předčí nejlepší spořicí účty. Pro získání státní podpory je nutné dodržet šestiletou dobu spoření. Po jejím uplynutí lze naspořenou částku použít libovolným způsobem.

Věkový limit speciálních nabídek pro mladé klienty je u jednotlivých spořitelen různý. Aktuálně jsou omezeny do 22 až 26 let věku, konkrétně to uvádíme v tabulce u každé nabídky. Například maximální věk 25 let znamená, že klient může zvýhodněnou smlouvu uzavřít nejpozději den před 26. narozeninami.

Většina stavebních spořitelen zvýhodňuje své nabídky tím, že sníží poplatek za uzavření smlouvy. Ten je standardně jedno procento z cílové částky. U zvýhodněných smluv poskytnou spořitelny slevu do určitého limitu – nejčastěji do výše 2000 Kč. To znamená, že pro smlouvy s cílovou částkou do 200 tisíc korun je vstupní poplatek nulový. Pro smlouvy s vyšší cílovou částkou činí poplatek jedno procento z cílové částky snížené o 200 tisíc korun.

Komu patří stavební spoření pro dítě

Za nezletilé dítě mohou smlouvu o stavebním spoření uzavřít rodiče. V okamžiku, kdy mladý klient dospěje a dosáhne 18 let, však nakládá se smlouvou sám podle vlastního uvážení.

O autorovi Foto: Stavebky.cz Petr Kielar v letech 1994-2006 pracoval v Českomoravské stavební spořitelně, od roku 2006 působí jako nezávislý konzultant. O stavebním spoření přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze, napsal mimo jiné knihu Matematika stavebního spoření. Provozuje web Stavebky.cz, který se snaží co nejlépe popisovat aktuální stav a není ovlivňován zájmy jednotlivých spořitelen.

Jiná situace nastává, pokud chtějí rodiče smlouvu o stavebním spoření ukončit dříve, než jejich potomek dosáhne plnoletosti. V minulosti zde vznikaly problémy, které odstranila změna zákona v roce 2016. Dnes mohou nastat dvě situace:

Pokud smlouva nezletilého dítěte běžela alespoň šest let, pak k jejímu ukončení stačí, když s ukončením souhlasí oba rodiče.

Jestliže má dojít k ukončení smlouvy dříve, nebo když některý z rodičů s ukončením smlouvy nesouhlasí, je pro ukončení nutný souhlas soudu.

Jak provádíme porovnání

Aktuální nabídky jsme porovnali podle standardní metodiky používané na webu stavebky.cz. Kritériem výhodnosti je naspořená částka, případně čistá úroková sazba po šesti letech spoření, a to při měsíční úložce 1700 korun. Cílovou částku jsme zvolili tak, aby zhodnocení vkladů bylo co nejvyšší.

Do výpočtu jsme vedle státní podpory zahrnuli také úroky a další bonusy, na druhé straně pak daně z úroků a veškeré poplatky účtované stavební spořitelnou. Sem patří poplatek za uzavření smlouvy, za vedení účtu, případně za roční výpis z účtu. Tam, kde si klient může zvolit elektronický výpis zdarma, počítáme s touto možností.

Do srovnání nezahrnujeme zvýhodnění, pro jejichž získání je nutné současně se smlouvou o stavebním spoření sjednat nějaký další finanční produkt. Zařadili jsme však nabídka Raiffeisen stavební spořitelny, která je určena stávajícím klientům Raiffeisenbank.

Stavební spoření pro mladé Spořitelna a produkt Maximální věk Naspořeno celkem Čistá úroková sazba RSTS S 201 pro klienty RB 25 137 213 Kč 3,78 % SSČS Akce 2000 Kč pro děti 22 136 112 Kč 3,52 % MSS ProSpoření Kamarád 23 136 096 Kč 3,52 % MPSS Start 26 136 093 Kč 3,52 % RSTS Junior S 201 25 135 561 Kč 3,39 % ČMSS AktivPlus Spořicí - 134 736 Kč 3,19 % Tabulka ukazuje, kolik si naspoříme u jednotlivých nabídek, pokud ukládáme 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let. Výpočet zohledňuje státní podporu, poplatky, úroky a daně. Čistá úroková sazba uvádí zhodnocení vkladů po zdanění. Ve druhém sloupci uvádíme nejvyšší možný věk klienta v den uzavření smlouvy. Výpočet: stavebky.cz

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS)

Raiffeisen stavební spořitelna je v naší tabulce hned dvakrát. Pro mladé do 25 let (včetně) má velmi výhodnou úrokovou sazbu 1,3 % p. a., což je momentálně nejvyšší na trhu. Pro klienty Raiffeisenbank navíc poskytuje slevu na vstupním poplatku.

Kombinace pro mladé, kteří jsou zároveň klienty Raiffeisenbank, dnes vychází jako nejvýhodnější stavební spoření. Předpokladem je uzavření smlouvy s cílovou částkou 200 tisíc korun, protože pro nižší cílové částky není nárok na slevu na vstupním poplatku a pro vyšší částky naopak platíte jedno procento z cílové částky snížené o 200 tisíc. Nejpozději do 21. prosince 2020 pak musí klient ze svého účtu v Raiffeisenbank poslat na svůj nový účet stavebního spoření minimálně 2000 Kč.

Za těchto podmínek můžete (při měsíční úložce 1700 Kč) naspořit za šest let 137 213 Kč, což znamená čistou úrokovou sazbu 3,784 % p. a. Pokud bychom chtěli podobné zhodnocení dosáhnout na spořicím účtu, musel by být úročen 4,452 %. Bohužel je však tato nejlepší nabídka určena pouze pro klienty Raiffeisenbank.

Ostatní zájemci do 25 let, kteří nemají účet v Raiffeisenbank, mohou využít pouze výhodné úrokové sazby 1,3 % p. a. Když nahlédneme do tabulky, najdeme tam i lepší nabídky od konkurence.

Je dobré upozornit, že 1. října bude Raiffeisen stavební spořitelna snižovat úrokové sazby. Smlouvy uzavřené po tomto datu budou mít jen 1 % p. a. Proto ti, kteří chtějí využít dnešních 1,3 % pro mladé (případně 1,2 % pro všechny), by neměli dlouho váhat.

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka)

Pro mladé do 22 let (včetně) má Buřinka slevu na poplatku za uzavření smlouvy až do výše 2000 Kč. Pro její získání je nutno během čtyř měsíců od uzavření smlouvy vložit nejméně 3000 Kč.

Úroková sazba je 1 % p. a. Se státní podporou tak lze při měsíční úložce 1700 Kč po šesti letech spoření dosáhnout čisté úrokové sazby 3,522 % p. a., což je srovnatelné se spořicím účtem se sazbou 4,144 %.

Takové zhodnocení je v dnešní době velmi zajímavé. Pozor: I tato akce končí 30. září.

Akce Buřinky je druhou nejlepší nabídkou pro mladé a dokonce první nejlepší pro ty, kdo nejsou klienty Raiffeisenbank. Když se však podíváme do tabulky, vidíme, že další dvě stavební spořitelny (Moneta a Modrá pyramida) nabízejí zhodnocení doslova jen o několik korun horší.

Moneta stavební spořitelna (MSS)

Tarif Kamarád od Moneta stavební spořitelny (dříve Wüstenrot) je určen mladým, kteří nedovršili 24 let věku. I jeho zvýhodnění spočívá v odpuštění poplatku za uzavření smlouvy.

Kromě věku je jediným omezením cílová částka. Ta musí být buď 200 tisíc, nebo 500 tisíc korun. O její změnu lze požádat po čtyřech měsících, změna je však zpoplatněna – Moneta chce poplatek i za snížení cílové částky.

Poslední podmínkou je poslat na účet během prvních čtyř měsíců alespoň jedno procento cílové částky. Vklady se pak úročí sazbou 1 % p. a., tedy stejně jako u Buřinky.

Modrá pyramida stavební spořitelna

Modrá pyramida má u zvýhodněných nabídek pro mladé nejvyšší věkový limit. Její tarif Start je pro všechny až do 26 let (včetně).

Zvýhodnění zajišťuje snížený poplatek za uzavření smlouvy. Sleva však dosahuje nejvýše 1500 Kč. Bez poplatku tak můžete uzavřít smlouvu s cílovou částkou maximálně 150 tisíc. To je sice o něco méně než u konkurence, ale pro spoření 1700 Kč měsíčně je to postačující.

Základní úroková sazba u Modré pyramidy činí 0,5 % p. a., ale klienti, kteří pravidelně spoří, mohou dostat úrokový bonus ve výši další poloviny procenta. Úrokovým bonusem se úročí zůstatek do výše 300 tisíc korun po dobu šesti let.

Mladí klienti od 18 let mohou navíc získat zdarma virtuální věrnostní kartu Sphere young se slevovým programem.

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška)

Českomoravská stavební spořitelna je jediná, která momentálně nenabízí zvýhodněný produkt pro mladé.

Zájemci mohou využít standardní tarif AktivPlus Spořicí, který je úročen základní sazbou 0,6 % p. a. Při pravidelném spoření můžete získat dalších 0,6 % jako úrokový bonus dalších 0,6 %. Poplatek za uzavření smlouvy je však standardní – bez zvýhodnění pro mladé klienty.

Jak si vybrat

Nejjednodušší to mají mladí klienti Raiffeisenbank. Zhodnocení vkladů v tarifu S 201 Raiffeisen stavební spořitelny pro ně totiž se slevou vychází nejlépe.

Ti ostatní mohou volit mezi Buřinkou, Monetou a Modrou pyramidou. Výsledné zhodnocení je u všech tří stavebních spořitelen velmi podobné.

Nevýhodou Buřinky je roční účtování poplatků. Poplatek za vedení účtu se platí za každých načatých 12 měsíců – takže když není smlouva ukončena přesně na konci ročního období, zaplatíte poplatek i za měsíce, kdy nespoříte.

Nevýhodou Modré pyramidy je nižší sleva na poplatku, která umožní uzavřít zdarma smlouvu s cílovou částkou nejvýše 150 tisíc. Dalším handicapem je dělené úročení – základní sazba je jen 0,5 % p. a., další polovina procenta je podmíněna pravidelným spořením a platí jen pro zůstatky do 300 tisíc.

Moneta má omezení cílové částky – se slevou Kamarád je nutno zvolit cílovou částku buď 200 tisíc, nebo 500 tisíc korun. Případná změna je zpoplatněna. Na druhou stranu Moneta nabízí nejvyšší cílovou částku zdarma – tedy bez vstupního poplatku.

Tyto rozdíly mohou být pro někoho nepodstatné, pro jiného naopak zásadní. To už je na individuálním zvážení.