Porovnání stavebního spoření. Kdo teď dá nejvíc

Stavební spoření je oblíbené především díky státní podpoře, která dosahuje až 2000 korun ročně. Zajímavé je v dnešní době i úročení vkladů pohybující se kolem jednoho procenta. Po započtení státní podpory to výrazně předčí nejlepší spořicí účty. Na druhou stranu si stavební spořitelny účtují poplatky, které celkový výnos snižují. Proto není vůbec jednoduché zjistit, kolik budete mít po určité době naspořeno a jaká je skutečná výhodnost jednotlivých tarifů. Udělali jsme to za vás.

Aktuální nabídky stavebních spořitelen vyhodnocujeme metodikou, kterou používá web stavebky.cz. Pro každý tarif jsme vypočítali částku, kterou si naspoříme za šest let, pokud na účet stavebního spoření pravidelně vkládáme 1700 korun měsíčně. To jsou obvyklé parametry pro optimální využití státní podpory (spořit je nutné aspoň šest let, poté můžeme peníze využít na cokoliv).

Do výpočtu zahrnujeme na jedné straně státní podporu a úroky, na druhé pak veškeré poplatky a daně. Vedle naspořené částky uvádíme v tabulce čistou úrokovou sazbu a také srovnatelnou sazbu spořicího účtu – ta nám říká, jaký úrok by musel mít spořicí účet, abychom na něm po zdanění dosáhli stejného výnosu.

O autorovi Foto: Stavebky.cz Petr Kielar v letech 1994-2006 pracoval v Českomoravské stavební spořitelně, od roku 2006 působí jako nezávislý konzultant. O stavebním spoření přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze, napsal mimo jiné knihu Matematika stavebního spoření. Provozuje web Stavebky.cz, který se snaží co nejlépe popisovat aktuální stav a není ovlivňován zájmy jednotlivých spořitelen.

Hlavním marketingovým nástrojem stavebních spořitelen je sleva na poplatku za uzavření smlouvy. Poplatek obvykle dosahuje jedno procento z cílové částky – při cílové částce 200 tisíc korun to znamená 2000 korun, což není zanedbatelný obnos. Spořitelny proto vyhlašují různé akční nabídky, v jejichž rámci poplatek snižují nebo dokonce zcela ruší. Tyto slevy se objevují stále častěji – proto se vyplatí sledovat aktuální nabídky a počkat si na tu, která vám bude vyhovovat.

Která stavební spořitelna nabízí nejvíc?

Podívejme se tedy, co nám dnes stavební spořitelny nabízejí. Do srovnání jsme zařadili všechny nabídky pro fyzické osoby – s výjimkou tarifů pro děti a mladé do určitého věku (jejich porovnání jsme přinesli v samostatném přehledu v září). Neuvádíme tarify, které vyžadují jednorázový vklad větší částky nebo sjednání nějakého dalšího finančního produktu.

Všechny stavební spořitelny dnes nabízejí základní úročení vkladů jedním procentem. Liší se spíše v podrobnějších podmínkách a poplatcích. Rozhodující význam teď mají zmíněné slevy na poplatku za sjednání smlouvy.

Rozdíly ve výnosech nejsou příliš velké. Někdy se liší doslova o koruny, což při šestiletém spoření je skutečně zanedbatelný rozdíl. Pak je na místě zvážit i další podmínky a omezení, za kterých je možno předkládaného zhodnocení dosáhnout.

Momentálně nejlépe vychází ProSpoření Premium od Moneta stavební spořitelny (dříve Wüstenrot), které je od poloviny října zcela bez poplatku za uzavření smlouvy. Tento produkt vyniká také jednoduchostí a srozumitelností podmínek.

Spořitelna a tarif Celkem naspořeno Čistá úroková sazba Srovnatelná sazba spořicího účtu MSS ProSpoření Premium 136 096 Kč 3,52 % 4,14 % MPSS Prémie 2000 Kč 136 093 Kč 3,52 % 4,14 % ČMSS AktivPlus akce 18-50 135 659 Kč 3,41 % 4,02 % RSTS Spoření S 202 se slevou 1000 Kč 135 641 Kč 3,41 % 4,01 % SSČS Standard 134 487 Kč 3,13 % 3,68 % ČMSS AktivPlus Spořicí 134 034 Kč 3,02 % 3,55 % Tabulka ukazuje, kolik naspoříme u jednotlivých stavebních spořitelen, pokud ukládáme 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let. Výpočet zohledňuje státní podporu, poplatky, úroky a daně. Čistá úroková sazba uvádí zhodnocení vkladů po zdanění. Srovnatelná sazba spořicího účtu ukazuje, jakou úrokovou sazbou by musel být úročen spořicí účet, abychom po zdanění dosáhli stejného výnosu jako stavebním spořením. Výpočet: stavebky.cz

Podívejme se teď podrobněji na jednotlivé spořitelny podle umístění v tabulce.

Moneta stavební spořitelna (MSS)

ProSpoření Premium od Monety nabízí úročení vkladů základní sazbou 1 % p.a., poplatek za vedení účtu dělá 27 Kč měsíčně (tedy 324 Kč ročně). Výhodou je nulový poplatek za sjednání smlouvy, a to pro cílové částky od 200 tisíc korun výše. Horní hranice není stanovena, takže není problém uzavřít smlouvu s cílovou částkou dva miliony korun. Je však nutné do čtyř měsíců vložit na účet vklad ve výši alespoň 1 % cílové částky, proto není vhodné volit ji extrémně vysokou. Jedno procento ze dvou milionů je 20 tisíc korun, což je právě optimální vklad pro získání plné státní podpory.

Při ukládání 1700 Kč měsíčně si v tomto tarifu za šest let naspoříme 136 096 Kč, což odpovídá čisté úrokové sazbě 3,518 % p.a. Pro srovnání: kdybychom chtěli stejného zhodnocení dosáhnout prostřednictvím spořicím účtu, musel by být úročen sazbou 4,139 % p.a.

Tarif ProSpoření Premium je určen pouze pro klienty, kterým je alespoň 24 let, ale nedovršili věkovou hranici 55 let. Ostatní, kteří tyto věkové požadavky nesplňují, mohou využít slevy „Kamarád“ pro mladé do 24 let, nebo naopak slevy „55+“ pro klienty od 55 let. Ty rovněž odpouštějí vstupní poplatek, mají však omezenou cílovou částku – může být buď 200 tisíc, nebo 500 tisíc korun. Zhodnocení vkladů je stejné jako v tarifu ProSpoření Premium.

Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS)

Akční nabídka Prémie 2000 Kč od Modré pyramidy opět spočívá ve slevě na poplatku za uzavření smlouvy. Sleva je omezena na nejvýše 2000 Kč. Tento limit však není příliš přísný – umožňuje sjednat smlouvu s cílovou částkou 200 tisíc korun bez vstupního poplatku, což je pro běžné spoření 1700 Kč měsíčně zcela postačující.

Tento tarif zaostává za nabídkou Monety jenom o několik málo korun. Z pohledu zhodnocení vkladů jsou oba tarify prakticky stejné. Je však několik důvodů, proč preferovat nabídku Monety. Vedle už zmíněného omezení slevy u Modré pyramidy je to především velké množství různých podmínek, které je v Modré pyramidě nutno splnit pro získání optimálního výnosu.

Zdroj: Shutterstock Anketa Máte stavebko? Pořád. Jedno skončí, nové nahodím. Teď zrovna ano, ale návyk nemám. Uvažuju o něm. Už v tom nejedu. Stavebko? Nikdy!

Modrá pyramida má ze všech stavebních spořitelen nejsložitější způsob úročení vkladů. Základní úroková sazba je 0,5 %. K ní lze získat úrokový bonus dalších 0,5 %. Tento bonus však zvyšuje úrok pouze pro částky do 300 000 Kč a pouze po dobu prvních šesti let spoření. Úrokový bonus tedy platí jenom v prvních šesti letech a netýká se vyšších částek. Pro získání bonusu je navíc nutno pravidelně spořit.

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS)

Také Českomoravská stavební spořitelna (Liška) nabízí slevu na poplatku za uzavření, ale jenom do výše 1500 Kč. V rámci „Akce 18-50“ tedy můžete bez vstupního poplatku sjednat smlouvu s cílovou částkou do 150 000 Kč. Pro pravidelné spoření 1700 Kč měsíčně je taková cílová částka postačující, ovšem bez velké rezervy. Podmínkou pro získání slevy je především věk klienta: smlouvu může uzavřít nejdříve v den 18. narozenin, nejpozději však den před 51. narozeninami.

O něco složitější je to s úročením. Liška má základní úrokovou sazbu 0,6 %. Při pravidelném spoření můžeme získat úrokový bonus ve výši dalších 0,4 % na dobu prvních šesti let. Podobně jako u Modré pyramidy je tedy základní sazba nižší než jedno procento, pro dosažení bonusu je potřeba splnit určité podmínky. Na rozdíl od Modré pyramidy se nicméně úrokový bonus vztahuje na celý zůstatek, bez ohledu na jeho výši.

Protože je „Akce 18-50“ omezená věkem, je v tabulce uvedena i standardní nabídka ČMSS, tedy bez slevy na poplatku. Momentálně je na posledním místě.

Množte se Zdroj: Shutterstock Daňové výhody penzijního spoření se mají rozšířit na investiční produkty. Zájemcům by se otevřel i nový penzijní fond, odvážnější než ten dynamický. Návrh dostal od koalice zelenou a míří k poslancům. Nová podpora spoření. Vláda chce vylepšit penzijko i investice Zlatý svatováclavský pětidukát z roku 1937, nejdražší českou minci, u sebe nejspíš nemáte. Možná ale v peněžence najdete zdánlivě obyčejné koruny, které jsou přesto něčím výjimečné. Pojďme to zkusit. Nemáte v peněžence poklad? Tyhle koruny jsou vzácné Analýza porovnává veřejně dostupná data ve všech 206 obcích s rozšířenou působností. Kde se v Česku nejlíp žije? Nový žebříček

ČMSS však nabízí do konce listopadu ještě jedno zvýhodnění, které v tabulce neuvádíme: Každý, kdo uzavře smlouvu online, dostane e-mailem odkaz s jedinečným klíčem. Odkaz může poslat svým známým, a pokud alespoň jeden z nich pomocí něj uzavře smlouvu online, získá majitel odkazu prémii 500 Kč. Počet osob, kterým rozešle odkaz, sice není omezen, celková prémie však může být jen 500 Kč (prémie je tedy jenom za jediného získaného klienta, ne za každého dalšího).

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS)

Poslední stavební spořitelnou, která momentálně nabízí slevu na poplatku za uzavření smlouvy, je Raiffeisen stavební spořitelna. Podmínky pro její získání jsou nejjednodušší – stačí cílová částka alespoň 100 tisíc korun. Samotná sleva je však jen 1000 Kč. Zdarma tedy můžete sjednat smlouvu pouze s cílovou částkou 100 tisíc korun, což je pro pravidelné spoření 1700 Kč měsíčně málo.

Při cílové částce 140 tisíc korun (což je při tomto způsobu spoření skutečně minimum) tak zaplatíme za uzavření smlouvy 400 Kč. A to se odrazí i ve výsledném zhodnocení vkladů. I přesto, že Raiffeisen úročí vklady základní sazbou 1 % p.a. bez jakýchkoli dalších podmínek, skončila její nabídka až na čtvrtém místě.

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS)

Jediná stavební spořitelna, která dnes nenabízí žádnou slevu na vstupním poplatku, je Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka). Vklady úročí sazbou 1 %, ale kvůli absenci slevy patří Buřinka na poslední místo.

Hůře vychází jen zmíněná standardní nabídka ČMSS (bez slevy pro klienty od 18 do 50 let), která má sice shodné úročení jako Buřinka, ale vyšší poplatky za vedení účtu.

Pořád se vyplatí

I přes klesající úrokové sazby zůstává stavební spoření nejvýhodnějším způsobem bezpečného dlouhodobého spoření. Úroková sazba je pevná po dobu nejméně šesti let. Poplatky reguluje zákon. Vklady ve stavebních spořitelnách jsou ze zákona pojištěny až do ekvivalentu 100 tisíc eur, v současnosti tedy něco kolem 2,7 milionu korun.

Díky státní podpoře nabízí čisté zhodnocení (po zdanění) kolem 3,5 % p.a. Jako jediný z bezpečných produktů tak ochrání vklady před inflací.

Nevýhodou stavebního spoření je šestiletá vázací lhůta. Smlouvu o stavebním spoření je sice možné ukončit kdykoli, ale při předčasném ukončení přijdeme o státní podporu a stavební spořitelny si za předčasné ukončení často účtují sankční poplatek.

Zdroj: Shutterstock Už nás sledujete? Přidejte si Peníze.cz na Twitter nebo Facebook a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady!