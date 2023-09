O předčasné důchody je rekordní zájem, ukazují čísla z úřadů

Zatímco během celého roku 2021 lidé podali 30 006 žádostí o předčasný starobní důchod, v roce 2022 to bylo už 80 653 žádostí. A letos – zatím jen do 15. září – eviduje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) už 86 425 žádostí o dřívější odchod do penze. Jde tak o naprostý rekord.

„V období od 1. do 15. září bylo nicméně podáno celkem 4137 žádostí o předčasný starobní důchod, což je značný pokles oproti předchozím měsícům, a lze předpokládat, že se celá situace začíná stabilizovat,“ píše sociální zpráva v dnešní zprávě.

O předčasné důchody začal být nebývalý zájem loni, kdy došlo ke zcela výjimečné situaci: ačkoliv je předčasný důchod běžně oproti tomu řádnému finančně nevýhodný, loni se kvůli několika valorizacím stal výhodnějším než řádný důchod v roce 2023. Lidé si podmínky z loňska často fixovali a do předčasného důchodu odcházeli až letos.

Pro fixaci lze využít tiskopis „Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění“, který lidem přinese ještě šest měsíců na rozmyšlenou, zda o předčasný důchod nakonec skutečně požádat. Když o něj pak požádají, vztahují se na (výhodnější) podmínky z doby žádosti. Když o něj nakonec nepožádají, nic se neděje.

Od října začne platit novela, která podmínky pro předčasný důchod významně zpřísní: Dosud bylo možné do předčasného důchodu odejít až pět let před řádným důchodem, nejdříve v 60 letech. Nově se doba zkracuje maximálně na tři roky. Zároveň bude citelnější krácení předčasného důchodu – penze se přitom snižuje nenávratně, takže lidé pobírají nižší důchod i poté, co nastoupí do řádného důchodu. Omezí se také valorizace předčasných důchodů: Nově se u nich bude valorizovat pouze základní výměra, procentní výměra se bude valorizovat až po dosažení důchodového věku.

„S blížícím se termínem zpřísnění se zvýšil počet nových žádostí o předčasný důchod. Někteří klienti opět využili tiskopis Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění a o důchod teprve žádat budou," potvrzuje sociální správa.

Kromě žádostí o předčasný starobní důchod eviduje ČSSZ i žádosti o řádný starobní důchod, invalidní důchod a pozůstalostní důchody. Průměrný počet 16 tisíc nově podaných žádostí byl dlouhodobě navýšen na 21 tisíc nových žádostí o důchod (starobní, pozůstalostní nebo invalidní), které ČSSZ obdržela v průměru každý měsíc. Za období od 1. do 15. září bylo podáno celkem 9474 žádostí o důchody všech typů.

„Od počátku roku 2023 bylo oproti předchozímu období roku 2022 zpracováno o 31 procent žádostí více. Toto období je a bylo pro zaměstnance velmi náročné a já si vážím toho, jak k celé nelehké situaci přistoupili zodpovědně a díky jejich pracovnímu nasazení se nám daří vše stabilizovat,“ říká ústřední ředitel ČSSZ František Boháček.

Nejčastějšími žadateli o starobní důchod byly v roce 2022 (1. ledna až 20. září) ročníky 1958 až 1961, tedy osoby ve věku 61–64 let. Za stejné období v roce 2023 (1. ledna až 20. září) byly nejčastější žádosti za ročníky 1959 až 1963. „V roce 2023 tedy nedošlo k příliš velké změně a věková struktura žadatelů byla rozložena rovnoměrně mezi osoby ve věku 60 až 64 let," doplňuje sociální správa.

