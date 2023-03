Prověříme 33 tisíc žádostí o výchovné, říká Jurečka

Úřady práce prověří téměř 33 tisíc žádostí o výchovné. Tři čtvrtiny z nich podali muži. Někteří lidé prý prostě zkusili žádost podat, i když na zvýšení důchodu nemají nárok. „Víme, že tito lidé se o dítě opravdu nestarali,“ řekl ministr sociálních věcí Marian Jurečka.

Od letoška zvyšuje penzistům důchod měšíčně příspěvek 500 korun za každé vychované dítě. Nárok na něj má vždycky jen jeden rodič. Ten který o dítě převážně pečoval a věnoval jeho výchově víc času.

Automaticky výchovné dostalo přes 1,4 milionu žen na víc než tři miliony dětí. To byly ženy, které odcházely do penze dřív právě s ohledem na výchovu dětí.

Další lidé si museli zažádat. A žádosti přišly i od mužů. Některé z nich chce teď ministerstvo přezkoumat. Žádat o výchovné může i otec nebo i jiná osoba – k prokázání, že o dítě osobně pečoval(a) v největším rozsahu, mělo stačit čestné prohlášení. S tím, že pak úřad může dál zkoumat, jak to bylo doopravdy.

Okresní úřady práce teď podle ministra Jurečky prověřují zrhuba 33 tisíc žádostí, které v prvních dvou měsících letošního roku podali vdovci a vdovy – tři čtvrtiny z nich mají být od mužů. Od žadatelů chtějí doložit, že to byli skutečně oni, kdo měl výchovu dětí převážně na bedrech.

„Za poslední dva měsíce narostl objem žádostí od mužů, kteří uplatňují ten nárok – v tomto případě jsou to vdovci – a říkají, že to oni se o dítě starali. Abychom se chovali s péčí řádného hospodáře, vyzvali jsme tyto žadatele, aby nám doložili, že byli těmi, kdo se převažující dobu do zletilosti o dítě starali, řekl dnes Jurečka. „Máme některé konkrétní poznatky z praxe, že přišly žádosti od lidí, kteří přišli žádost podat, přišli to zkusit – a víme, že tito lidé se o dítě opravdu nestarali,“ dodává.

Pokud svůj převažující podíl na výchově nedoloží, příspěvek jim přiznán nebude.

