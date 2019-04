Kalkulačka zvýšení důchodů 2020: Víme, o kolik dostanete víc

Na rovinu, kalkulačka je to orientační: ani vláda neví, jaký přesně mechanismus zvýšení penzí v roce 2020 bude. Vzorec pro valorizaci důchodů počítá se vstupy, jejichž výše ještě není známa. Politický cíl je, aby průměrný důchod narostl o 900 korun. Takže se počká, až budeme vědět, o kolik by penze rostla normálně – a k tomu se přihodí nějaká ta stovka, aby to pěkně vyšlo.

Na pondělním jednání se vláda shodla, že to prostě zařídí: průměrný starobní důchod od první lednové výplaty v roce 2020 vzroste o slibovaných devět set korun. Pravidelná valorizace by ho (podle dosavadních, ne definitivních čísel) měla zvednout zhruba o sedm stovek. K tomu pak vláda přihodí zvláštní příspěvek ve výši zhruba dvou set korun – právě tak, aby zvýšení průměrné penze pěkně vyšlo. Přesné parametry budou jasné na konci srpna – až budeme znát proměnné, které vstupují do výpočtu pravidelného zvýšení důchodů – konkrétně jde o inflaci (buď standardní, nebo založenou na spotřebním koši důchodců), růst reálných mezd a takzvanou průměrnou mzdu (tu stanovuje na základě údajů statistického úřadu ministerstvo práce).

I naše kalkulačka zvýšení důchodů je – stejně jako vládní propočty – jen orientační. První důvod je, že některé vstupy si zatím můžeme jen domýšlet nebo je kvalifikovaně odhadnout. A druhý důvod je, že novelu zákona o důchodovém pojištění musí ještě schválit Parlament.

Vláda o zvýšení důchodů jednala už minulý týden, ale nedohodla se na způsobu, jak toho docílit. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) navrhla změnit vzorec pro výpočet valorizace, takzvaná procentní výměra důchodu by v něm nerostla jako letos o deset procent, ale o 10,6 procenta. Pro důchodce by to bylo výhodnější, protože by jim toto navýšení zůstalo i v dalších letech.

Proti se ale postavila ministryně financí Alena Schillerová, které se nelíbilo, že by tím dál rostl princip solidarity na úkor zásluhovosti. Že by tedy důchody byly „rovnější“, míň by odrážely to, kolik člověk vydělával a odváděl na důchodovém pojištění. Kvůli nedostatečnému zohlednění zásluhovosti už jednou změnu výpočtu důchodů zarazil Ústavní soud.

Peníze.cz spočítaly, jak by se poměr zásluhovosti a solidarity po změně výpočtu měnil:

Naše propočty ukázaly, že zásluhovost by i po změně výpočtu podle návrhu ministryně Maláčové byl nižší než v roce 2010, kdy ji Ústavní soud po takzvané malé důchodové reformě označil za nedostatečnou. Nakonec v pondělí prošla jiná varianta: důchody se budou valorizovat podle stejného vzorce jako letos, navíc se k nim ale přičte zvláštní příspěvek, jehož výše bude kolem dvou set korun – podle toho, jak budou vycházet čísla na konci srpna.

O budoucí výši důchodů se ale ministerstva přela i z jiných důvodů. Na témž jednání vlády se minulý týden projednávalo i zvyšování rodičovského příspěvku a zavedení zálohovaného výživného pro děti, jejichž rodiče zanedbávají placení alimentů. Ministerstvo financí argumentovalo, že s ohledem na státní rozpočet se nemůže zvyšovat všechno a navrhovalo nižší růst penzí. Dohoda nakonec byla taková, že důchody porostou o devět stovek podle koaliční dohody, ale na zvýšený rodičovský příspěvek budou mít nárok jen rodiny s dětmi, které se narodí po prvním lednu 2020.

Nakonec ale rodičovská přece jenom nejspíš poroste i rodinám s dřív narozenými dětmi – a úspory nebo jiné zdroje financování svých slibů bude vláda hledat jinde. Zvyšování důchodů v příštím roce vyjde na 33 miliard korun, vyšší rodičovská na dalších zhruba deset.

Ministerstvo práce v návrhu na zvýšení důchodů od příštího roku argumentuje i tím, že náhradový poměr průměrné penze a průměrné mzdy v posledních letech klesá. Loni až na 38 procent. Ministerstvo financí k tomu ale dodává, že jde o vliv ekonomického růstu, mzdy jsou rychle nahoru, ale důchody budou teprve postupně dohánět, při stanovování průměrné mzdy pro účely výpočtu důchodů se totiž počítá se mzdami dva roky starými.

Průměrný důchod v roce 2018 dělal 12 418 korun. Od letošního ledna se podle ministryně práce zvedl zhruba na 13 300 korun. Příští rok to tedy má být o dalších 900 korun víc a vládní plán a slib pro rok 2021 je průměrná penze ve výši 15 tisíc korun.