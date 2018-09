S dědictvím přebíráte i všechny dluhy. Utečte!

Diskuze

Pěkná hajzlovina, ten nový zákon. Proč by, sakra, měl dědic platit za cizí dluhy? Víme, jak je to to vyrozuměním: neseženou adresáta, tak to prostě vylepí na úřední desku a je doručeno. Jednoho dne vám zaklepe na dveře exekutor...

Netýká se vás to, nerozumíte tomu, ale musíte napsat hloupý komentář. Na konečném soupisu majetku jste přítomen, takže si započte jen čas s vámi. Ostatní se platí podle hodnoty majetku. Takže žádná libovůle to není.

19. 9. 2018 | 7:44 | Ramesse II.

Osobně se mě to netýká, ale považuji za absurdní platit notáři "za hodinu práce", když tu práci vykazuje pouze on a to zcela dle své libovůle, není to možné vůbec nijak zkontrolovat. Takže sice to má za hodinu nebo dvě sepsané,...