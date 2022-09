Životní minimum a přídavky na děti stoupnou

Životní a existenční minimum se od 1. ledna 2023 opět zvýší. Stoupne také výše přídavků na děti. Na tiskové konferenci – shodou okolností těsně před komunálními a senátními volbami – to oznámil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Na zvýšení se podle něj už shodla vládní koalice. Přesnější částku, jak stoupnou životní a existenční minimum nebo přídavky na děti, ale Jurečka zatím nezná ani orientačně. Konkrétní návrh připraví ministerstvo až později.

„Návrh na zvýšení životního a existenční minima připravíme teprve na základě dat, jak se bude ještě vyvíjet inflace v dalších měsících,“ říká Jurečka. Předpokládá, že zvýšení pokryje růst inflace od poslední změny životního minima. „Zatím nejsem schopen říct přesnější číslo, bude to ale nad pět procent,“ dodává.

Současně by se měly zvýšit i přídavky na děti, tedy jednotlivé částky podle věku dítěte. Ani u nich zatím Jurečka neřekl alespoň přibližné číslo. Na přídavky by současně mělo dosáhnout víc lidí (nebo na ně neztratit nárok) díky tomu, že stoupne životní minimum: přídavky totiž dostávají domácnosti s čistým příjmem do 3,4násobku životního minima.

Životní a existenční minimum naposledy stouply od letošního 1. července, a to o 8,8 procenta. Životní minimum pro jednotlice je teď 4620 Kč (od dubna do června bylo 4250 Kč), další hodnoty najdete v tabulce. Existenční minimum se zvýšilo na 2980 Kč z dřívějších 2740 Kč.

Životní minimum představuje sumu, která by měla stačit na jídlo a základní osobní potřeby. Existenční minimum pak ukazuje hranici příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Ani jedna z těchto částek nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení. Ty řeší příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory a doplatek na bydlení ze systému pomoci v hmotné nouzi.

Životní a existenční minimum od července 2022 Životní minimum od července Jednotlivec 4 620 Kč První osoba v domácnosti 4 250 Kč Druhá a další dospělá osoba v domácnosti 3 840 Kč Dítě do 6 let 2 360 Kč Dítě od 6 do 15 let 2 900 Kč Dítě od 15 do 26 let (nezaopatřené) 3 320 Kč Existenční minimum od července Osoba 2 980 Kč Zdroj: MPSV, vláda

Od životního minima se mimo jiné odvíjí hranice příjmů, od níž vzniká nárok na dávky v hmotné nouzi a některé další státní příspěvky. Jsou to:

Díky zvýšení životního minima zůstane víc peněz i lidem v exekuci nebo osobním bankrotu. Stoupne totiž nezabavitelné minimum, na kterou nesmí sáhnout exekutor formou srážky ze mzdy.

O případném zvýšení rodičovského příspěvku od roku 2023 se Jurečka zatím nezmínil.

Chcete se včas dozvědět, až ministerstvo připraví konkrétní čísla? A další novinky z osobních financí? Přidejte si nás na Facebook, Instagram nebo Twitter a neuniknou vám další aktuality!

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora. Gabriel Pleska Vystudoval český jazyk a literaturu. Pracoval v literárním časopise a na tiskovém oddělení České pošty, později na volné noze jako korektor a editor. Editoval články pro Peníze.cz, pro Finmag.cz i pro papírový Finmag. Psává... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem