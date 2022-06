Zvýšení rodičovského příspěvku: Stoupne měsíční strop, celková částka ne

Kdy a jak začne příjem žádostí? Kdo na příspěvek dosáhne a jak to bude s dětmi, které se letos teprve narodí? Jak se bude posuzovat příjem rodičů? Tady jsou odpovědi na nejčastější... celý článek

30. 4. 2022 | Petr Kučera | 30 komentářů

Na jednorázový příspěvek 5000 korun na každé dítě do 18 let věku dosáhnou rodiny s hrubým příjmem do jednoho milionu korun za rok. Limit se nebude počítat z čistého příjmu. Přestože... celý článek