Důchody v exekuci: Úřad nevrátí peníze, které srážel přes minimum

Důchodcům v exekuci zůstávalo půl roku méně peněz, než mělo. Česká správa sociálního zabezpečení, která prováděla vyšší srážky kvůli nejasnému výkladu zákona, to sice po rozhodnutí Nejvyššího soudu změní, jenže zpětně nic vyplácet neplánuje.

15. 6. 2022

Penzistům v exekuci budou od července chodit důchody zvýšené o přepočtenou nezabavitelnou částku. Doplácet rozdíl za předchozí půlrok, kdy strhávala víc, však Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) neplánuje.

„Od červencové splátky důchodů dojde k hromadnému přepočtu exekučních srážek se zohledněním vyšších normativních nákladů na bydlení. Samozřejmě bude tento výklad aplikován i na oblast nemocenských dávek,“ řekla webu Peníze.cz mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová.

Jde o reakci na rozhodnutí Nejvyššího soudu, který minulý týden sjednotil výklad pro výpočet nezabavitelného minima. Soud rozhodl, že mimořádné navýšení normativních nákladů pro výpočet příspěvku na bydlení, které vláda prosadila od začátku letošního roku v reakci na růst cen energií, platí i pro výpočet nezabavitelné částky.

ČSSZ se ale po celou první polovinu roku přikláněla k výkladu, který je pro dlužníky méně výhodný. Odkazovala se na přístup některých insolvenčních soudů, které navzdory výkladu ministerstva spravedlnosti rozhodovaly opačně. Důchodci v exekuci tak v první půlce roku dostávali nižší penze, než by měli – nejčastěji o několik stokorun. Ke zvýšení dojde až od července, protože soud rozhodl 8. června – tedy v době, kdy ČSSZ už začala vyplácet důchody za červen.

„Ohledně nezabavitelné částky existovaly od samého počátku na straně úřadů, ale i samotných soudů dva různé výklady. Ostatně to připouští i Nejvyšší soud, který teprve nyní dosud protichůdné výklady sjednocuje,“ říká Drmolová.

Proč teď ČSSZ neplánuje důchodcům v exekuci vracet peníze, které jim v první polovině roku strhla „navíc“? „Takový postup není možný. Při provádění srážek z důchodu plní ČSSZ úkoly plátce mzdy a je vázána vykonatelnými rozhodnutími příslušných orgánů veřejné moci. Pakliže při realizaci srážek z důchodu nezohlednila při výpočtu výše nezabavitelné částky zvýšené normativní náklady v období, kdy panovaly na věc rozdílné názory a navíc takový postup odpovídal tehdejší judikatuře, nelze tento postup považovat za nezákonný,“ odpovídá Drmolová.

„Současně je nutné upozornit, že o provedenou zvýšenou srážku došlo k ponížení dluhu povinného, částka tedy byla ve výsledku využita v jeho prospěch. Pakliže by předmětnou částku ČSSZ vyplatila znovu, došlo by na straně povinného k bezdůvodnému obohacení, kdy by částka byla poukázána jak oprávněnému za účelem uspokojení jeho pohledávky vůči povinnému, tak současně i povinnému,“ dodává mluvčí.

Ke konci května prováděla ČSSZ srážky z důchodu 71 097 lidem. Její názor však pro ně nemusí znamenat definitivní konec nadějí, že peníze, které jim stát srazil nad limit, dostanou zpátky.

„Vedení ČSSZ by se k tomu nyní mělo postavit čelem a nést za nesprávný postup, který zvolilo jejich právní oddělení, plnou odpovědnost. Nutno dodat, že problémy s nesprávným postupem při exekučních a insolvenčních srážkách nejsou u této instituce bohužel nijak výjimečné,“ kritizuje Radek Hábl, ředitel Institutu prevence a řešení předlužení.

„Postup ČSSZ jsme už od února kritizovali jako zcela nelogický, asociální a finančně poškozující desetitisíce důchodců, kteří aktuálně čelí skokovému nárůstu nákladů na bydlení. Výsledkem je účet na odhadem 120 milionů korun, které ČSSZ dosud starobním a invalidním důchodcům neoprávněně srazila z důchodu,“ dodává Hábl.

Web Peníze.cz oslovil s žádostí o reakci na postup ČSSZ také ministerstva spravedlnosti a práce a sociálních věcí. Odpovědi doplníme, až přijdou.

