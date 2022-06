Na přídavek na dítě dosáhne víc rodin. Spočítejte si, jestli i vy

Na přídavky na dítě dosáhnou domácnosti s čistým příjmem do 3,4násobku životního minima. Jeho zvýšení od července tedy rozšíří i okruh příjemců dětských přídavků.

Například životní minimum pro domácnost, kterou tvoří dva dospělí a dvě děti mladší šesti let, dosud (od letošního dubna) vycházelo na 11 780 korun. Do limitu 3,4násobku minima se tak vešly domácnosti s příjmem 40 052 korun.

Po červencovém zvýšení životního minima stoupne limit příjmů pro domácnost se dvěma dospělými a dvěma dětmi mladšími šesti let na 43 554 korun.

Jak to od letošního července vychází konkrétně ve vašem případě, si můžete spočítat v naší kalkulačce.

Základní výše přídavku na dítě je 630 korun pro děti do šesti let, 770 korun pro děti od šesti do 15 let a 880 korun pro děti od 15 do 26 let.

V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů má příjmy ze zaměstnání nebo podnikání aspoň ve výši životního minima jednotlivce, je přídavek na dítě o 500 korun vyšší. Zvýhodněná varianta tak dělá 1130, 1270 a 1380 korun. Počítají i dávky, které zmíněné příjmy nahrazují – především peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek (pokud mu předcházela mateřská), nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné či důchod.

Výše přídavku na dítě

Věk dítěte Základní sazba Zvýšená výměra 0–6 let 630 Kč 1130 Kč 6–15 let 770 Kč 1270 Kč 15–26 let 880 Kč 1380 Kč

