Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020

Propouštění

Často řešíme bezhlavé propouštění zaměstnanců. V posledních měsících se to týká zejména překotného propouštění z restaurací, hospod a hotelů.

Například pan Ladislav byl v hotelu, kde pracoval, pozván k řediteli a pod nátlakem musel podepsat dohodu o rozvázání pracovního poměru – bez uvedení jakéhokoliv důvodu a bez zmínky o odstupném. Zamkli ho v kanceláři a naznačili, že prostě podepsat musí. Nejsou na to však žádní nezávislí svědci.

Za námi přišel až s podepsanou dohodou. I ve zdánlivě beznadějné situaci jsme mu poradili, že může na základě zákoníku práce nárokovat alespoň tříměsíční odstupné. Pokud totiž skutečným důvodem takové dohody je organizační změna u zaměstnavatele (rušení míst), náleží zaměstnanci podle zákoníku práce odstupné – i když to v dohodě není výslovně uvedeno. Zpětně to lze v některých prokázat poměrně jednoduše, protože stačí poukázat na to, že se snížil počet zaměstnanců na dané směně. Prostě je méně práce a tím pádem je potřeba méně lidí.

Tím však příběh pana Ladislava bohužel nekončí. Provozovatel totiž poslal svůj podnik na prestižní pražské adrese raději do insolvence. Nároky zaměstnanců má prý řešit Úřad práce. I zde je však cesta a věříme, že se Ladislavovi podaří získat odměnu, kterou si už odpracoval.

Nájem bytu a servis kanceláří

Lidé také hodně řeší spory ohledně placení nájmů v době pandemie. Typický je spor, kdy nájemník požaduje snížení nájmu, ale smlouva vylučuje jakékoliv vlivy změn okolností. Využívá se pak možnosti odkladu výpovědi – díky speciálnímu zákonu, který na krizi reagoval.

Zákon de facto přinesl odložení nájmu pro nájemníky za období od března až do konce července 2020 (nájem bytů), respektive do konce června (nájem za účelem podnikání). Ovšem pouze za předpokladu, že prodlení s platbou nájemného vzniklo až po 12. březnu 2020, tedy po omezení kvůli koronaviru. Nájemné za tyto měsíce pak je nutné doplatit nejpozději do konce roku, jinak lze přistoupit k výpovědi.

Zajímavé jsou v této souvislosti spory týkající se servisu kanceláří, které teď firma prakticky neužívá.

Společnost paní Karolíny měla před „koronou“ 150 zaměstnanců a spolupracovníků. Teď jich má sotva 50, protože musela některé smlouvy ukončit či neprodloužit. Navzdory propadu zakázek má nejen platit nájemné, ale ve stejné míře jako dříve i různým dodavatelům kancelářských doplňků a servisu.

Jen v kávě jde o velmi vysoké částky, které společnost mohou uvrhnout do insolvence. Je rozdíl, zda potřebujete kancelář pro desítky lidí, anebo jen pro pár jedinců, když jsou všichni na home office. Nezdá se to, ale právě tyto mandatorní výdaje mnoho podnikatelů teď dusí a tlačí ke dnu. Neprozřetelně se totiž v době konjunktury zavázali k měsíčním platbám třeba 15 tisíc korun jen za kávu. Když se to nasčítá, může to vést k zániku společnosti a dalších pracovních míst.

O autorovi Zdroj: DostupnýAdvokát.cz JUDr. Ondřej Preuss je zakladatelem online služby DostupnýAdvokát.cz. Pomáhá lidem, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí. Své zkušenosti předává budoucím kolegům na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Je vášnivým hráčem pétanque.

Díky argumentaci zákonem a změnou okolností (vyšší moc a neplatnost některých omezení ve smlouvě) jsme s protistranou domluvili výhodný smír. Smlouva totiž nestojí automaticky nad zákonem a lze úspěšně napadat například ustanovení v rozporu s dobrými mravy. Není sice jisté, jak by v konkrétní věci rozhodl soud, je tu však možnost racionální dohody, takže ani dodavatelé kávy či jiných služeb nepřijdou zkrátka. Dodavatel přistoupil na uhrazení části a odpuštění zbytku objednávky.

Vrácení peněz za koncert

Hodně se na nás obracejí lidé, kteří si koupili lístek na akci, zrušenou nebo odloženou kvůli koronavirovým omezením.

V prvé řadě by si měli co nejdříve zkontrolovat, za jakých podmínek si vstupenku koupili. Mnoho pořadatelů koncertů a jiných akcí používá při prodeji lístků všeobecné obchodní podmínky, které jsou závazné i pro vás, přestože jste nepodepisovali žádnou smlouvu. To samé platí i pro specializované sítě prodejců vstupenek.

Tyto podmínky velmi často upravují nejenom práva a povinnosti v běžných situacích, ale pamatují i na mimořádné okolnosti jako onemocnění umělce, nepřízeň počasí a další. Je možné i to, že riziko za zrušenou akci podle nich přebírá divák.

Alternativou může být (stejně jako u cestovních kanceláří) poskytnutí voucheru na budoucí službu. Podle speciálního zákona týkajícího se kulturních akcí mohou náhradní program nabídnout až do konce října 2021. Teprve při nevyužití poukazu by měli vrátit peníze. V každém případě doporučuji zkontrolovat si, co vám pořadatel vlastně nabízí.

Uzavření hranic

Barvy na pomyslném semaforu se stále mění a obavy z rozdělení rodiny opět rostou. Jeden z častých problémů, který jsme řešili, bylo přicestování cizince za jeho manželkou – občankou České republiky. Manžel pracuje ve svém domovském státě (zahraničí) a v rámci volného pohybu schengenského prostoru běžně jezdil na víkendy za rodinou. Neměl však žádný z takzvaných zákonných pobytů na území České republiky. Manželka přitom měla brzy porodit.

Ano, manžel mohl za manželku přicestovat, i když neměl žádný z druhů pobytů na území republiky. Argumentovali jsme manželským svazkem a společnou domácností.

Obdobný případ jsme řešili i v případě nesezdaného páru žijícího v pohraničí. Tam byl problém větší – vstupu partnera z ciziny nebylo možné se domoci, dokud příslušná omezení neskončila.