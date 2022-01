Vyplatí se vám paušální daň? Na změnu zbývá týden

Podnikatelé se mohou dobrovolně přihlásit do 10. ledna. Kdo se zapojil už loni, nemusí nic dělat – pokud se naopak nechce odhlásit.

Podnikatelé, kteří se chtějí zapojit do systému paušální daně pro rok 2022, mají čas už jenom do pondělí 10. ledna. Vstup do takzvaného paušálního režimu je dobrovolný. Kdo chce dál využívat dosavadní způsoby, především výdajové paušály (procento z příjmů podle druhu podnikání) nebo skutečné výdaje (daňovou evidenci), může u nich zůstat a nic nehlásí.

Paušální daň podnikatelům umožňuje, aby v roce 2022 platili v jediném odvodu 5994 korun měsíčně. Z toho 100 korun tvoří samotná daň z příjmů, zbytek pak minimální záloha na sociální pojištění zvýšená o 15 procent (tedy 3267 korun měsíčně) a minimální záloha na zdravotní pojištění (2627 korun). Odvody na pojistné každý rok rostou podle vývoje průměrné mzdy – tak jako rostou minimální zálohy.

Přechod na paušální daň může podnikatelům přinést několik výhod. Především se jim zjednoduší administrativa, protože v jediném odvodu (místo tří různých) zaplatí vždycky jenom pevně danou částku a navíc nebudou muset podávat daňové přiznání ani přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. S paušální daní také mají jistotu, že nebudou doplácet ani daň, ani pojistné. Musí si ale dál hlídat své příjmy – podmínkou využití paušální daně totiž jsou roční příjmy do výše jednoho milionu korun. Pravděpodobnost, že paušál bude výhodný, obecně roste s vyšším příjmem, nižšími náklady a menším počtem využívaných daňových slev. Připočítat je samozřejmě nutné i uspořený čas nebo případné náklady na účetního, které s paušální daní odpadnou.

Využitím paušální daně podnikatel přijde o všechny odpočty (třeba za úroky z hypotéky nebo za zaplacené spoření na důchod) a daňové slevy, které by si jinak mohl uplatnit v daňovém přiznání.

Složitější to podnikatelé s paušální daní mohou mít, když chtějí úvěr. K tomu banky vyžadují nejčastěji daňové přiznání – jenže kdo využívá paušální daň, ten už ho mít nebude. Příjmy se tak budou dokládat alternativními způsoby, které mohou být méně výhodné. Psali jsme o tom podrobněji: Dostanete s paušální daní hypotéku? Bude to těžší

Kdo se chce k paušální dani přidat, musí do 10. ledna 2022 poslat oznámení na finanční úřad – a to buď elektronicky třeba s využitím datové schránky či bankovní identity, nebo klasicky na papíře odeslaném doporučeně na finanční úřad či osobně předaném na podatelně. Správě sociálního zabezpečení ani zdravotní pojišťovně podnikatelé přechod na paušální daň nehlásí, informaci jim předá finanční správa.

Kdo paušální daň využíval už v roce 2021 a chce v tom pokračovat, nemusí nic dělat, pokračuje automaticky (musí přitom stále splňovat podmínky pro paušální daň) a jenom si zvýší od ledna platbu. Naopak kdo se chce od paušální daně odhlásit, musí to finančnímu úřadu dopředu nahlásit.

A kdo během roku 2022 začíná podnikat nebo obnovuje činnost, může se k paušální dani přihlásit zároveň s oznámením, že zahajuje nebo obnovuje činnost – tedy i po 10. lednu.

Paušální daň mohou živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) využívat od loňska – poprvé pro příjmy za rok 2021. „Celkem se jich v pilotním roce přihlásilo zhruba 79 tisíc. Aktivních jich je momentálně asi o 10 tisíc méně z důvodu nesplnění některé z podmínek pro vstup nebo třeba protože ukončili během roku své podnikání,“ upřesnil ministr financí Zbyněk Stanjura v dnešním rozhovoru pro deník Právo.

Stanjura chce do budoucna zvýšit limit pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty (DPH) z jednoho na dva miliony korun ročně, což by zároveň zpřístupnilo paušální daň dalším zájemcům (stropem je právě limit pro DPH). Vláda teď čeká na vyjádření Evropské komise, teprve pak připraví příslušnou novelu.

Pro koho je paušální daň? Zdroj: Shutterstock OSVČ, která chce platit daň z příjmů paušálně, nesmí mít v uplynulém roce zisk přes milion korun (nepočítají se příjmy osvobozené od daně nebo daněné srážkovou daní), nesmí být plátcem DPH. Nesmí také být v insolvenčním řízení. OSVČ nesmí být ani společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti. Nesmí také vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou. To znamená, že OSVČ, která zároveň pracuje na dohodu, má nárok jen tehdy, pokud je dohoda o pracovní činnosti s odměnou do 3500 korun měsíčně a dohoda o provedení práce do 10 tisíc korun měsíčně.

Rostou! Zdroj: Shutterstock Pro rok 2022 stoupne minimální záloha na sociální pojištění OSVČ o 253 Kč na 2841 Kč. Minimální záloha na zdravotní pojištění se zvýší o 234 Kč na 2627 Kč. To se odrazí i v paušální dani, která se počítá jako 100 Kč za daň z příjmů plus minimální záloha zdravotní pojištění plus o 15 % navýšená minimální záloha na sociální pojištění. Paušální daň tak v roce 2022 vzroste o 525 Kč na 5994 Kč. Kdo propočítává výhodnost paušální daně, musí počítat také s příjemnější zprávou: základní sleva na poplatníka stoupne pro rok 2022 o tři tisíce korun na 30 840 korun.