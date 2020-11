Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

Finanční správa spustila příjem žádostí o vyplácení kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), lidi pracující na dohody a pro společníky malých společností s ručením omezeným.

„Žádosti je možné podávat i přesto, že dosud nebyl dokončen legislativní proces a zákon nenabyl účinnosti. Důvodem je skutečnost, že finanční správa v posledních týdnech dostávala enormní množství vadných žádostí na neaktuálních formulářích,“ říká mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Žádost lze vyplnit online na webu finanční správy a pak poslat na místně příslušný finanční úřad. „To je možné učinit jak datovou schránkou, tak e-mailem s oskenovanou žádostí a vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením, následně po podpisu rovněž naskenovaným, anebo v listinné podobě prostřednictvím pošty či podatelny nebo boxu umístěného na územním pracovišti,“ upřesňuje mluvčí.

Finanční správa slibuje, že přijaté žádosti začne vyřizovat neprodleně poté, co zákon začne platit. Poslanci by ho měli definitivně schválit v úterý 10. listopadu, pak už zbývá jen podpis prezidenta a publikace ve Sbírce zákonů. První podpora tak lidem přijde zřejmě v polovině listopadu.

Zákon sice schválili poslanci už 21. října, senátoři jim ho však vrátili s pozměňovacími návrhy. Chtějí, aby z něj vypadl zákaz současného pobírání bonusu a státního příspěvku na nájem provozovny. Chtějí také kompenzaci pro kraje.

Ať už poslanci nakonec schválí jakoukoliv verzi, základní podmínky se nezmění: úspěšní žadatelé dostanou 500 korun za den. Na podporu tentokrát dosáhnou jenom ti, kterým vláda přímo svým usnesením omezila podnikání nebo ho úplně znemožnila. Podmínkou je, že z takové činnosti mají převažující příjmy – tedy víc než 50 procent.

Vedle osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) mohou o příspěvek žádat i malé společnosti s ručením omezením. A také někteří z takzvaných dohodářů – podmínkou je, že aspoň tři měsíce odváděli nemocenské pojištění (tedy DPČ s příjmem nad 10 tisíc korun nebo DPP s odměnou aspoň tři tisíce) a současně nebyli zaměstnáni na klasický pracovní poměr.

Šanci mají i podnikatelé, kteří jsou na zavřených nebo omezených provozech závislí, tedy jejich dodavatelé a subdodavatelé. Závislostí se rozumí víc než 80 procent.

Bez podpory zůstanou třeba ti, kteří sice přišli o většinu příjmů v důsledku vládních omezení, ale formálně nejde o přímý důsledek. Tedy například provozovatel stánku s občerstvením vedle uzavřené školy nebo bazénu. Na rozdíl od jarního programu Pětadvacítka nedostanou podporu ani ti, kdo museli přerušit podnikání kvůli vlastní karanténě nebo onemocnění covidem.

Omezení čeká i na ty, kdo na nový bonus dosáhnou. Jednak jim náleží jenom za konkrétní dny, kdy splní dané podmínky – ne paušálně za celé období od 5. října do 4. listopadu. A především: Za daný den nesmí čerpat jinou „koronavirovou“ pomoc, především z programu Antivirus na podporu udržení pracovních míst nebo ze speciálních programů zaměřených například na cestovní ruch, kulturu nebo sport. Na rozdíl od jarní Pětadvacítky nelze současně získat kompenzační bonus a ošetřovné pro OSVČ.

Zakázaný je také časový souběh se státním příspěvkem na nájemné provozovny. Pro nejbližší období to ještě nebude v praxi problém: Aktuální bonus od ministerstva financí se týká období od 5. října do 4. listopadu, zatímco aktuální příspěvek na nájemné poskytne ministerstvo průmyslu zpětně za třetí čtvrtletí, tedy červenec až září. Zatím tak nejde o podporu za stejný kalendářní den, kterou nový zákon zakazuje. Senátoři chtějí odstranit právě zákaz souběhu s programem Covid Nájemné, přestože v praxi by se to projevilo až v následujícím odbobí podpory.

Omezení na období od 5. října znamená, že podnikatelé nedosáhnou na kompenzační bonus za období před vyhlášením nouzového stavu. Vláda přitom výrazně omezila některé skupiny podnikatelů už v předchozích dnech.

Už teď je jasné, že kompenzační bonus se prodlouží přinejmenším do 21. listopadu – tedy přinejmenším do konce nouzového stavu. Zájemci mohou žádat buď samostatně o podporu za první (od 5. října do 4. listopadu) a za druhé „bonusové období“ (od 5. do 21. listopadu), nebo si počkat a požádat za obě současně. Žádost je možné podávat do dvou měsíců po skončení příslušného období.

Z podpory zhruba 15 tisíc měsíčně zůstane podnikatelům tentokrát jenom 10 tisíc. Na rozdíl od jara totiž musí odvést minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, což je zhruba pět tisíc měsíčně.

