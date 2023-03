mBank má další akci s odměnou 2000 Kč. Nejen pro nováčky

Limit pro platby kartou bez PINu v Česku zůstává už přes deset let 500 korun, přestože reálná hodnota této částky výrazně klesla. Mnoho zemí EU využilo možnost, aby strop zvýšilo na... celý článek

Čtyři z deseti obyvatel Česka (42 %) si vybírají hotovost jednou měsíčně, další čtvrtina (24 %) jednou týdně. Ukázal to průzkum, který pro Air Bank udělala agentura Ipsos loni v říjnu... celý článek

16. 2. 2023 | Olga Skalková

Zítra to bude dvacet let, co v Česku začal přechod platebních karet na čipovou technologii EMV. Ta byla bezpečnější i rychlejší než karty s magnetickým proužkem.