Ošetřovné 2020. Kolik dostanu, když zůstanu doma s dítětem

Pro rodiny s nízkými příjmy je určená i další sociální dávka: přídavek na dítě. Jaká pravidla je potřeba splnit, když ho chcete čerpat?

Od ledna se zvýší i počet hodin, na který lze dávat děti do dvou let do školky či jinam na hlídání – a nepřijít kvůli tomu o rodičovskou.