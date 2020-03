Ošetřovné se prodlouží. Dostanou ho i OSVČ a rodiče starších dětí

Doba pro čerpání ošetřovného se prodlouží až do otevření škol. Formou speciální dávky na něj výjimečně dosáhnou i podnikatelé.

Co se děje

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo návrh zákona, který má mimořádně rozšířit podmínky pro čerpání ošetřovného. Cílem je, aby rodiče, kteří musí pečovat o děti kvůli zavřené škole, nezůstali bez peněz.

Návrh ministryně Jany Maláčové by měla v pondělí schválit vláda a co nejdříve také poslanci. Rychlé přijetí zákona má umožnit vyhlášení takzvaného stavu legislativní nouze.

„Doba čerpání ošetřovného se prodlouží na celou dobu, kdy budou uzavřeny školy, bez ohledu na to, jak to bude trvat dlouho,“ říká Maláčová. Zatímco standardní doba čerpání ošetřovného je maximálně devět kalendářních dnů (u samoživitelů šestnáct dnů), při zavření škol kvůli koronaviru se tedy ruší časové omezení.

Zároveň má být možné poskytovat ošetřovné na děti ve věku až do 15 let. Standardně mají na ošetřovné při zavřené škole nárok jenom rodiče dětí mladších 10 let.

„Nově se také stanoví, že nárok vznikne i při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované děti, tj. děti, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud jsou nezaopatřené. Důvodem je nutnost se postarat při uzavření příslušného zařízení i o tyto děti, i když se nejedná o dětské zařízení nebo o školu,“ vysvětluje Maláčová. Vláda v této souvislosti dnes v rámci dalších preventivních opatřeních například rozhodla o tom, že se od pondělí zavřou denní stacionáře.

Na finanční příspěvek – dočasnou sociální dávku – výjimečně dosáhnou také živnostníci a další podnikatelé, jestliže nemohou nadále vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, která je hlavním zdrojem jejich příjmů. Standardně jinak platí, že osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nemají nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, a to ani když si pojištění platí dobrovolně.

Součástí návrhu podle dostupných informací zatím není zvýšení ošetřovného ze standardních 60 procent mzdy.

Čtěte také: