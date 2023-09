Čtvrtina Čechů zná obchodníka, který přestal brát karty

Víc bankomatů v místech, kde se lidé pohybují, by uvítalo 45 procent Čechů. Vyplývá to z průzkumu společnosti STEM/MARK pro společnost Euronet, provozovatele bankomatů.

Ve srovnání se stejným průzkumem z května roku 2022 se dostupnost bankomatů výrazně nezlepšila – tehdy zájem o rozšíření bankomatů projevilo 50 procent respondentů.

Červnový průzkum také potvrdil, že potřeba hotovosti v Česku roste. Letos denně využívá hotovost třetina lidí, zatímco loni to byla čtvrtina. Aspoň jednou týdně zaplatí něco hotově 94 procent lidí.

Za nárůst používání hotovosti prý může neochota některých obchodníků přijímat karty. Celkem 59 procent dotázaných uvedlo, že se občas setká s tím, že chce v obchodě nebo za službu zaplatit platební kartou, jenže berou jenom hotovost. Oproti loňskému roku je to nárůst o šest procentních bodů.

Problém s obchodníky, kteří nepřijímají karty, mají častěji lidé z menších měst. Pokud ho chtějí vyřešit výběrem hotovosti, 37 procent z nich prý tuto možnost v okolí nemá.

„Celkem čtvrtina lidí se také setkala s případem, kdy v obchodě přestali přijímat karty. Problém s obchody, které najednou nepřijímají karty, uvádějí častěji obyvatelé Moravy, a to ve 32 procentech. Téměř polovina lidí, kteří uvedli tento problém v posledním roce, deklaruje, že u sebe obvykle nosí dostatek hotovosti, a 34 procent se snaží najít bankomat, aby si mohli hotovost obstarat. Pouze 20 procent odejde k jinému obchodníkovi, který karty přijímá,“ říká Ondřej Kozák z Euronetu.

Mezi další důvody, proč lidé platí hotově, patří podle průzkumu potřeba rozměnit si, zvyk nebo větší kontrola nad tím, kolik člověk utrácí. Nejčastěji spontánně uváděným důvodem je platba drobné částky.

Devětadvacet procent lidí tvrdí, že když potřebují hotovost, z domova to k bankomatu mají daleko. Nejhorší dostupnost uváděli nepřekvapivě respondenti z obcí do tisíce obyvatel, kde by byl bankomat nejvíc potřeba. Právě tam obchodnici a restaurace často karty nepřijímají s odůvodněním, že se jim to nevyplatí. V dochozí vzdálenosti tam má bankomat podle průzkumu pouze 22 procent lidí. V obcích s tisícem až pěti tisíci obyvateli je to 42 procent lidí.

Přesto rozšiřování bankomatů do malých obcí brzdí omezená poptávka. Pokud nejsou v místech s vyšším turistickým provozem, je provoz bankomatu prodělečný. Provozovatel sítě bankomatů Euronet tvrdí, že řešením by bylo, kdyby provoz bankomatu částečně sponzorovaly obce. To ale není běžné.

Případně by podle Ondřeje Kozáka z Euronetu bankomaty do takových obcí mohl dostat extra poplatek, takzvané surcharge fee, který by si provozovatel bankomatu za výběr mohl účtovat. Jde o poplatek, který znají Češi při výběr z některých bankomatů v zahraničí a který provozovatelé bankomatů v Česku účtují majitelům zahraničních karet.

„Mohla by to být cesta, jak dostat bankomaty do malých obcí. Pravidla karetních asociací Visa a Mastercard však účtování tohoto poplatku Čechům při výběru v Česku neumožňují,“ říká Kozák. Společnost Euronet provozuje 650 bankomatů a má tak po České spořitelně, ČSOB a Komerční bance čtvrtou největší síť v Česku.

