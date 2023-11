Ceny bytů klesají už rok v kuse, říká analýza

V porovnání s loňským rokem jsou teď ceny bytů o 6,2 procenta níž. Ukazuje to statistika HB Index, vycházející z odhadů tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky. Zlevňování rodinných domů se po půl roce zastavilo.

„Nyní očekáváme, že se v následujícím období budou ceny bytů stabilizovat, ale možná se už i blížíme k bodu obratu,“ říká Martin Vašek, generální ředitel Hypoteční banky.

V uplynulých třech měsících šly ceny proti předešlému kvartálu dolů nejvíc v Pardubickém, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. V Moravskoslezském kraji jsou taky ceny nejdál od loňského vrcholu – je to ovšem tím, že teď se tam prodávají víc obecně levnější byty v panelácích na velkých sídlištích. Ceny bytů v Praze klesaly rychleji než v okolním Středočeském kraji. Nejvíc zlevňovaly byty v panelových bytech na velkých sídlištích v Praze 4, 8 a 9. Ve středních Čechách byty nejvíc zlevnily v okresech Rakovník a Příbram.

Malé byty už nejsou hit

V porovnání s loňským rokem se sice bytů pořád prodává míň, ale čísla prodejů už mírně rostou.

„Domácnosti reagují pozitivně na mírný pokles úrokových sazeb a vnímají i meziročně výrazně nižší ceny bytů. Na rostoucí poptávce klientů po úvěrech na bydlení se projevuje i zklidnění inflačního prostředí a odložená poptávka po nemovitostech,“ říká Vašek.

V uplynulém čtvrtletí v hypoteční bance zaznamenali větší zájem o větší byty s dispozicí 3+1 a 3+kk. Jejich ceny přitom klesaly nejpomaleji. Naopak nejrychleji klesaly ceny malých bytů 1+1, které dřív patřily „k tahounům růstu cen“.

Může to souviset s tím, že mladí lidé, kteří dřív právě takové byty poptávali, se dnes poptají – a jdou rovnou do nájmu. „Mladá generace jednoduše nekupuje takzvané startovací byty, ale jde do nájmu. Trh se v tomto ohledu stabilizoval a ceny stagnují,“ vysvětluje Martin Vašek.

Domy s ohledem na energie

U rodinných domů se poptávka stabilizovala, říkají v bance. Tedy přestala klesat. Zájem je spíš o levnější domy. Naopak lidi kvůli dražším energiím nechtějí do staveb větších a energeticky náročnějších.

„Pro klienty může být zajímavý nákup nemovitosti v horším energetickém standardu a následně investovat do moderního úsporného topení, obnovitelných zdrojů nebo zateplení, k čemuž lze využít dotace Nová zelená úsporám,“ poukazuje Martin Vašek, generální ředitel Hypoteční banky.

Na rozdíl od výstavby bytů, kde stavebníci často nové projekty odkládají, pokračuje také výstavba nových rodinných domů. Některé stavební materiály zlevnily a stavební firmy mají míň zakázek, stavění je tedy o něco dostupnější. Nejvíc se staví ve Středočeském kraji a v okolí Brna.

Kupte pozemek, bude dražší

Kde ovšem ceny stoupají, to jsou pozemky. V meziročním porovnání jsou dražší o 11,9 procenta. Aspoň ale zdražování postupuje pomaleji. Poptávka ale převyšuje nabídku.

„Cenu pozemku nejčastěji ovlivňuje jeho velikost a tvar, ale třeba i dopravní dostupnost a občanská vybavenost v místě, kde se nachází. S rostoucí cenou navíc – stejně jako v předcházejícím období – nadále roste i zájem o pozemky ve vzdálenějších lokalitách od okrajů velkých měst. Pozemky tak jsou i slibnou investicí, neboť jich je na trhu nedostatek,“ říká Martin Vašek.

