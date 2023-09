Jakou cenu má váš dům podle pojišťoven. Zkuste novou kalkulačku

Co se děje

19. 9. 2023

Nemovitost má pojištěnou 56 procent obyvatel Česka. Ale jenom třetina má správně nastavenou smlouvu. Ukázal to průzkum České asociace pojišťoven.

Dvě třetiny lidí mají své domy podpojištěné, tedy výše pojistné částky neodpovídá skutečné hodnotě nemovitosti. Zvláště v posledních letech, kdy se ceny nemovitostí výrazně zvýšily, je to problém. V případě pojistné události totiž dostanou jen zlomek reálné ceny.

„Z detailních dat našich členů vyplynulo, že nejčastější výše podpojištění činí mezi 20 až 49 procenty. To je znepokojivé. A ještě znepokojivější je, že 15 procent smluv dosahuje dokonce 50 procent nebo ještě vyšší úrovně podpojištění,“ říká Lenka Slabejová z České asociace pojišťoven.

Vzhledem ke stoupajícím cenám stavebního materiálu, prací a inflaci významně roste hodnota majetku. „Výše pojistné částky by měla být vždy nastavena tak, aby v případě nenadálé události bylo možné nemovitost z pojistného plnění znovu postavit,“ radí Slabejová.

Pokud je pojistná částka nastavená například na tři miliony, zatímco hodnota nemovitosti je teď už šest milionů, je smlouva podpojištěná o 50 procent. A pokud by došlo k pojistné události – dům by třeba zničil požár, může se klient pojišťovny setkat dokonce s „dvojím bičem“. Některé pojišťovny totiž pojistnou smlouvu na tři miliony ještě poníží o výši podpojištění, tedy o 50 procent, takže za totálně zničenou nemovitost klient dostane jen 1,5 milionu korun.

To má však brzy změnit chystaná novela z dílny ministerstva financí. Ta říká, že pojišťovna má v případě totálního zničení nemovitosti vyplatit částku, na kterou je nemovitost pojištěná. Novela tedy ruší možnou penalizaci za podpojištění. Vláda už návrh schválila, teď ho projednají poslanci.

Problém jsou staré smlouvy

Důvodem podpojištění jsou zastaralé smlouvy, říká Jan Matoušek, ředitel České asociace pojišťoven. Podle průzkumu totiž polovina smluv byla uzavřena před rokem 2012 a každá desátá z nich nebyla nikdy aktualizovaná. U smluv z let 2012 až 2015 je neaktualizovaných 21 procent a u těch z let 2016 až 2019 pak 30 procent.

„Lidé ale nemají jak aktuální cenu své nemovitosti zjistit. Proto jsme spustili kalkulačku, která jim hodnotu domu prozradí,“ říká Matoušek. Kalkulačku budou používat pro výpočet odhadů nemovitostí i pojištovny. Do konce března by ji měly do svých systémů implementovat.

Kalkulačku najdete na webu asociace. Zájemci by si měli předtím pročíst vysvětlivky, aby kalkulačku dobře vyplnili.

Na metodice výpočtu spolupracovala asociace s Katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT v Praze. „Metodika vychází z běžně používaných pravidel rozpočtování nákladů ve stavebnictví a skládá se ze tří složek: nákladů na stavbu, vedlejších a ostatních nákladů a DPH,“ vysvětluje Slabejová.

Zatím je kalkulačka dostupná pouze pro orientační výpočet hodnoty běžných rodinných domů. „Nyní pracujeme na tom, abychom doplnili do kalkulačky i rekreační nemovitosti a v dalším kroku i byty. Ty se ale oceňují na tržní hodnotu, nikoliv na stavební hodnotu, tedy jde o jiný mechanismus,“ říká Matoušek.

Když klient zjistí, že hodnota jeho domu je vyšší než cena, na kterou má uzavřenou pojistku, měl by se spojit s finačním poradcem, případně kontaktovat pracovníky pojišťovny, a smlouvu upravit. Musí ale počítat s tím, že se roční pojistné zvýší. Záleží na míře podpojištění, ale průměrně jde o navýšení v řádech stokorun. Například pokud by hodnota nemovitosti byla o dva miliony vyšší než pojistná částka, cena za rok by vzrostla o 500 až 1500 korun podle podmínek jednotlivých pojišťoven.

„Doporučujeme smlouvy aktualizovat jednou za dva až tři roky nebo po větší investici, kterou nyní může být například umístění fotovoltaických panelů na dům,” radí Slabejová. Lidem, kteří se nechtějí o pojistku pravidelně starat, doporučuje indexaci pojistné částky, kdy pojišťovna sama hlídá cenu nemovitosti a podle toho pojistku upravuje.

Za odhad ceny nemovitosti vždy odpovídá její majitel, zdůrazňují zástupci pojišťoven. Ani v případě hypotéky nelze spoléhat na banky, že by cenu domu hlídaly. Ty zajímá cena a pojištění vesměs jen při uzavírání úvěru a pak v případě refinancování.

