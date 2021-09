Neinvestujte do jediné věci. V mnohosti je síla

Každý by nejraději zhodnocoval peníze bez rizika. Jenže v posledních letech pouhé spoření nebo bezrizikové investice typu vládních dluhopisů reálné zhodnocení nepřinášejí – jejich výnos nepřekoná inflaci. Paradoxně se tak lidé ve strachu ze ztráty vystavují ztrátě. V dnešním světě proto musí vyrážet na kapitálový trh za investicemi nejen ti, kdo chtějí peníze zhodnotit, ale i ti, kteří je chtějí ochránit. Klíčový pojem, který by měl znát každý, kdo se do investování pustí, je diverzifikace – nejlepší způsob, jak nastavovat a řídit míru neseného rizika.

Dobrý mix

Co diverzifikace znamená a jak pomáhá? Kdyby se to slovo překládalo do češtiny, vyšlo by asi rozrůznění. A o to přesně jde: diverzifikace spočívá v kombinování různých investičních nástrojů – jako jsou akcie, dluhopisy, komodity nebo i kryptoměny –, a tedy v rozkládání rizika. Ceny jednotlivých investičních nástrojů se totiž nevyvíjejí stejně a toho investoři využívají. Když klesají akcie, může růst například zlato nebo dluhopisy. Jindy zase naopak. Kdo má dobře diverzifikované portfolio, vyhne se tomu, že hodnota jeho portfolia bude výrazně kolísat.

Nestačí ale držet akcie jedné firmy, jeden typ dluhopisu a třeba bitcoin. To ještě není dostatečná diverzifikace. Je důležité kombinovat mnoho investičních nástrojů různého charakteru, z různých sektorů i geografických oblastí. Možnosti diverzifikace se značně usnadnily s příchodem burzovně obchodovatelných fondů (ETF), které sledují celé indexy, a když si nakoupíte takový fond, nakupujete rovnou celý mix akcií. Pořád ale zůstává otázka, v jakém poměru jednotlivé nástroje nejlépe nakombinovat.

Každý investor by se měl nejdříve rozhodnout, jaký je jeho investiční horizont. Investuje na nové auto, nebo na důchod? Právě od toho se odvíjí, jaké investiční nástroje a v jakém zastoupení mít v portfoliu. V prvním případě dává smysl, aby převažovala bezpečnější aktiva, jako jsou dluhopisy. Tím se minimalizují výrazné výkyvy. Naopak čerstvý absolvent, který si odkládá peníze na důchod, si vystačí klidně i bez nich – jen s diverzifikovaným akciovým portfoliem. Krátkodobé výkyvy ho nemusí děsit a vyšší výnos udělá během desítek let zázraky.

Radim Krejčí je ředitel investiční platformy Portu.

Nehledejte správný čas

Často opomíjená je časová diverzifikace. Stejně jako se chcete vyhnout sázce na jednoho špatného koně, chcete se vyhnout i špatnému momentu nákupu. Jenže někteří se špatného dne bojí tak, že nakonec neinvestují vůbec. Vyčkávají a vyčkávají a mezitím si nechávají výnosy proklouznout mezi prsty. Přitom existuje jednoduchý recept, jak takové dilema vyřešit. Investovat pravidelně bez ohledu na ocenění trhu. Každý měsíc investovat určité procento příjmů a nesnažit se trh nějak časovat. Ostatně časování se nedaří ani profesionálům, kteří se tím živí. Jakou šanci pak má asi drobný investor? Diverzifikovat čas můžete i u větších jednorázových investic. Jednoduše je rozdělíte na více částí a podle předem daného plánu investujete v rámci delšího období.

Diverzifikace není zázračný recept na zbohatnutí. Nezaručí ani nulové riziko. Je to ale nástroj, se kterým můžete riziko řídit a snižovat nejistotu. V dobách růstu mají lidé tendenci diverzifikaci víc a víc podceňovat a uchylují se k čím dál tím rizikovějším investicím ve snaze dosáhnout na vyšší výnos. Pravý význam diverzifikace se ale projeví až v horších dobách, když trh letí dolů. Pak se ukáže, že nesprávná diverzifikace portfolia může mít ovšem fatální následky. Své o tom vědí například investoři, kteří v roce 2000 vsadili jen na technologické akcie a dalších 15 let doháněli ztráty.

