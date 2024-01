Hypotéky zlevnily pod šest procent. Nová čísla z bank

Průměrná sazba hypotečních úvěrů na počátku ledna klesla na 5,96 procenta z prosincových 6,02 procenta. Pod šesti procenty byla naposledy před jedním a půl rokem – v červnu 2022.

Vyplývá to ze statistiky Swiss Life Hypoindex, která odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu tuzemských bank na úvěr do 80 procent hodnoty zastavené nemovitosti (LTV) k 5. lednu.

Měsíční splátka lednové hypotéky sjednané na 3,5 milionu korun do 80 % LTV při splatnosti 25 let klesla na 22 472 korun, což je o o 117 korun oproti stejnému úvěru pořízenému v prosinci. V porovnání s loňským lednem se měsíční splátka snížila o více než 800 korun.

Zdroj: Swiss Life Hypoindex

Hypotéky s jednoletou fixací zlevnily o pět bazických bodů na 6,31 procenta, s desetiletou fixací na šest procent. Nejlevnější zůstávají hypotéky fixované na pět let (5,74 %).

Výraznější snížení úrokových sazeb zaznamenaly hypotéky pro mladé do 36 let, které mohou banky poskytovat i nad 80 procent LTV, přesto jsou dražší než standardní varianta. S fixací na tři a pět let zlevnily o 0,21procentního bodu na šest procent, respektive na 5,93 procenta. Sazby s fixací na deset let klesly o 0,2 procentního bodu na 6,19 procenta a s fixací na jeden rok o 0,16 procentního bodu na 5,79 procenta.

„Na aktuálních průměrných nabídkových sazbách je vidět, že snížení základní úrokové sazby ze strany České národní banky zatím banky k razantnějšímu zlevnění hypoték nepřesvědčí,“ říká Jiří Sýkora. Centrální banka k 22. prosinci snížila svou sazbu prvně od července 2022, a to o čtvrt procentního bodu na 6,75 procenta. Podle Sýkory může jít o reakci bank na konečnou podobu náhrady za předčasné splacení hypotéky, jak ji schválili poslanci v novele zákona.

„Banky od počátku prosazovaly, aby si mohly naúčtovat až dvě procenta z předčasně splacené částky, nicméně zákonodárci rozhodli, že tato hodnota bude pouze jedno procento. Banky už na počátku hovořily o tom, že pokud bude tato částka nižší než dvě procenta, budou si muset vytvářet větší polštář na ztráty s tím spojené. A tento polštář je vytvářen právě vyšší úrokovou sazbou, a to na úkor všech nových klientů. I těch, kteří by na předčasné splacení ani nepomysleli,“ připomíná Sýkora.

Nové podmínky předčasného splacení začnou v praxi platit od letošního září pro nově sjednané úvěry a pro nové fixace sazby.

Přesto je podle Sýkory možné očekávat, že i v dalších měsících bude úroková sazba hypoték nadále pozvolně klesat.

Podobný názor má také David Eim ze společnosti Gepard Finance. „Aktuální snížení repo sazby na 6,75 procenta může být drobným impulsem pro další pokles, snad trochu rychlejším tempem. Ale nepředbíhejme. Samotné snížení repo sazby o 25 procentních bodů je významné spíše v rovině zprávy vyslané na trh. Je to první vlaštovka vypuštěná ČNB, ale věcně vzato, kvůli 25 bodům opravdu nestojí za to vstávat ze židle,“ říká.

S obdobným odhadem přišla v minulém týdnu Hypoteční banka, která je společně s Českou spořitelnou lídrem trhu. „Hypoteční úroky budou klesat, ale jen pozvolna. Průměrná sazba na celém trhu se letos dostane pod pět procent. Rychlost snižování hypotečních úroků bude záviset na tom, jak se dál bude vyvíjet inflace a sazby ČNB,“ očekává Miroslav Zetek, místopředseda představenstva Hypoteční banky

První banky nicméně už avizují snižování úroků. Moneta v polovině prosince přišla s hypotékou s fixací od pěti let za sazbu 4,49 %. Podmínkou je sjednání pojištění schopnosti splácet. Zlevnila i Air Bank, především nejvíce poptávané hypotéky s fixací dva a tři roky. U nově sjednaných hypoték Air Bank nabízí úrok 5,69 % (při sjednání pojištění), u převedených z jiné banky 5,49 %.

Ode dneška zlevňuje také Česká spořitelna. Úroková sazba u nejvíce poptávaných fixací na pět let bude podle mluvčího Filipa Hrubého začínat na 5,59 % ročně. U hypotečních úvěrů sjednaných u stavební spořitelny Buřinka klesnou sazby od 12. ledna. Snížení se týká všech fixací, a to v rozmezí o 0,05 až 0,15 procentního bodu.

