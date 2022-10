V padlé Sberbank klesá morálka. Klienti nesplácejí skoro pětinu úvěrů

Koncem srpna přešla zkrachovalá Sberbank CZ z likvidace do konkurzu. Co se tím změnilo pro klienty se spotřebitelským úvěrem či hypotékou?

Přestože Sberbank CZ byla odejmuta bankovní licence a je nyní v insolvenčním procesu, nemá to žádný vliv na povinnost klientů splácet své závazky. Smlouvy uzavřené se Sberbank CZ jsou tedy platné a účinné. Snažíme se klienty přesvědčit, aby dobře spláceli, protože hodláme úvěrové portfolio prodat a nikdo jim splácení neodpustí.

Pokud dnes klienti řádně splácí, nemusí se ničeho obávat. Smluvní podmínky úvěrů a hypoték budou závazné i pro případného kupce. Celkově jde o úvěry 659 firem, 3184 menších podnikatelů a 31 588 retailových klientů, z nichž je 13 322 hypotečních klientů a 20 277 klientů se spotřebitelskými úvěry.

Jak velký je teď podíl nesplácených úvěrů ve Sberbank CZ?

Ještě před ruskou invazí na Ukrajinu patřila Sberbank CZ k nejzdravějším bankám na českém trhu. Podle údajů ke konci února, tedy těsně po zavření poboček, podíl nesplácených úvěrů činil pouze 1,5 %. Mnozí klienti však postupně přestali splácet. Podle posledních údajů ke konci června přesáhl podíl nesplácených úvěrů 17 %. Je jasné, že se kvalita portfolia bude s přibývajícím časem nadále zhoršovat. Čím dřív se nám podaří aktiva banky prodat, tím pro všechny věřitele lépe.

Čím si vysvětlujete skokový nárůst nesplácených úvěrů? Je za tím i zhoršení finanční situace klientů kvůli inflaci, především zdražení energií?

Skokový nárůst vidíme ze statistiky ke konci dubna a myslím si, že inflace a ceny energií v tom tehdy klíčovou roli nehrály. To se podle mě víc projeví na vývoji portfolia během podzimu. Tím hlavním faktorem byla spíše nejistota klientů ohledně dalšího vývoje Sberbank CZ. A také fakt, že někteří klienti si v takové situaci mylně myslí, že nemusí své závazky nadále řádně splácet, nebo že jim je banka „odpustí“. To je ale velký omyl.

I banka v insolvenci pokračuje ve vymáhání svých pohledávek. Musí také hlásit dlužníky, kteří včas neuhradí splátku do úvěrového registru, což jim může zkomplikovat cestu k případnému novému úvěru v jiné bance. Proto všem klientům stále opakujeme, aby své závazky vůči bance řádně spláceli.

Jak řešíte situaci klientů, kteří se dostali do problémů se splácením, nebo mají obavu, že by se do ní mohli dostat?

Moc jim toho nabídnout nemůžeme. Restrukturalizace úvěru, bohužel, v procesu konkurzu firmy není možná. Snažíme se proto klientům vysvětlit, aby své závazky dál řádně plnili, protože pak se nemusí ničeho obávat. Dokonce mohou očekávat, že se časem dostanou do jiné banky, která jim může víc pomoci, když začnou mít se splácením problém, což je například kvůli energetické krizi možné. Mnohdy to skutečně zabírá a daří se nám klienta „rozplatit“. A snažíme se také klientům poskytnout veškerou součinnost, pokud by se rozhodli přefinancovat úvěr někde jinde. Velký zájem o přefinancování ale nezaznamenáváme, jde o desítky klientů.

Je ve smlouvách možnost zesplatnění úvěru například při výrazné změně ekonomické situace klienta či podmínek na finančním trhu?

Ano, ve smlouvách je možnost zesplatnit úvěr v případě výrazné změny ekonomické situace klienta. K zesplatnění přistupujeme velice zodpovědně, vždy zkoumáme možnosti jiného řešení případu. Vzhledem k tomu, že už nemůžeme provádět restrukturalizace úvěru ani úpravy splátkových kalendářů, je tato otázka složitá. Řešíme to tak, že když je klient ochoten spolupracovat, splácet alespoň částečně své závazky, tak v takových případech k zesplatnění nepřistupujeme. A to z toho důvodu, že klient může být předmětem prodeje portfolia do jiné banky, která pak už restrukturalizaci jeho úvěru bude moci provést.

Co se týče zesplatnění při změně na finančním trhu, tak i s tímto banka ve smlouvách s klienty nebo obchodních podmínkách počítá. A to při poruše trhu. Tedy v případě, kdy v den aktualizace úrokové sazby podle úvěrové smlouvy není přístupná nová referenční sazba na straně systému. Nebo když banka zjistí, že by její náklady na získání odpovídajících depozit na mezibankovním trhu překračovaly výši příslušné referenční sazby, podle které se úroková sazba počítá. Nicméně i zde banka neplánuje jakkoli plošně využívat zesplatnění úvěrů svých klientů.

Přistoupili jste už i k zesplatnění některých úvěrů?

Ano, ovšem šlo o poměrné malé počty – v retailu to bylo asi 100 spotřebitelských úvěrů a 10 hypoték. Co se týká malých a středních firem, šlo asi o 15 úvěrů. Důvodem bylo dlouhodobé porušování smluvních podmínek a neochota klienta situaci řešit i komunikovat s bankou.

Schůze s otazníky Na programu dnešní schůze věřitelů je mimo jiné volba věřitelského výboru, případně rozhodnutí o tom, zda bude ponechán ve funkci prozatímní věřitelský výbor. A také eventuální hlasování věřitelů o odvolání dosavadní insolvenční správkyně z funkce a ustanovení nového insolvenčního správce. I kdyby k tomu došlo, na právech a povinnostech klientů s úvěrem či hypotékou od Sberbank CZ by se tím nic nezměnilo.

Jaké jiné problémy s úvěrovými klienty nyní řešíte?

Podle informací z call centra si někteří naši úvěroví klienti někdy myslí, že úvěrové portfolio Sberbank CZ již převzala Komerční banka. Je to asi proto, že jim dříve vyplácela náhrady pojištěných vkladů. Někdy se s námi pak na call centru hádají, že nám už nemusí nic splácet, protože svůj úvěr splácejí do KB, kde si otevřeli nový účet.

Druhým problémem pak někdy bývá, že nám klienti zašlou na předčasné splacení svého úvěru více finančních prostředků, než by měli. Říkají pak, že je pracovníci jejich nové banky informovali, že jim případný přeplatek vrátíme. To my nyní v insolvenčním řízení nemůžeme. Proto bych ráda požádala úvěrové klienty, aby nám v případě předčasného splacení svého úvěru poslali přesnou částku, kterou mají, a aby včas zrušili trvalé příkazy na doplacený úvěr ve Sberbank CZ. Pokud zaplatí něco navíc, vznikne jim za Sberbank CZ pohledávka, kterou pak budou muset vymáhat v rámci insolvenčního řízení.

Pokud by chtěl klient přefinancovat hypotéku v jiné bance, jaký poplatek mu naúčtujete za předčasné splacení mimo termín fixace?

Během insolvenčního řízení nelze klientovi odpustit žádné poplatky či sankční úroky. Ale celkové náklady spojené s předčasným splacením jsou pro případné zájemce příznivé. Za předčasné splacení hypotéky klient zaplatí 1130 korun bez ohledu na výši hypotéky či zbývající délky o doby nové fixace. Poplatek za vyčíslení zůstatku úvěru činí 1000 korun. Dalších 1000 korun zaplatí za vystavení kvitance pro katastr nemovitostí.

Využívají klienti konce fixace, kdy je možné předčasně splatit hypotéku bez sankčního poplatku i úvěrem z jiné banky?

Zatím k tomu ve velkém nedochází. Většina klientů ve Sberbank CZ zůstává i v rámci nové fixace úrokové sazby.

Sberbank CZ byla na trhu pověstná tím, že mnohým klientům poskytovala výhodnější sazby, než jim nabídla konkurence. Jaký úrok nyní klientům při nové fixaci hypoteční sazby dáváte?

Nabízený úrok samozřejmě odráží růst základní sazby ČNB a stanovuje se pro každého klienta individuálně. V současné době se pohybuje na průměru hypotečního trhu.

Jaká je aktuální situace s prodejem Sberbank CZ?

Druhé kolo nabídkového řízení na prodej „dobrých“ aktiv banky v nominální hodnotě 47,7 miliardy korun jsme zahájili 13. září. Mohu potvrdit, že několik bank projevilo zájem. Rozhodující však bude, zda podají k 10. říjnu závazné nabídky.

Všechny banky působící v České republice, tedy celkem 44 bank, jsme vyzvali k účasti na tendru písemně, šest největších bank jsme navíc ještě kontaktovali osobně. V tuto chvíli probíhá jednání s potenciálními kupci, kteří mají možnost ověřit si kvalitu nabízeného portfolia. Rovněž pro ně připravujeme řadu prezentací, které se týkají jak samotného prodeje, tak předpokládaných následných kroků, tedy migrace prodaného portfolia klientů novému kupci. Doufám tedy, že tentokrát nějaké závazné nabídky obdržíme a kupce z nich vybereme.

Kdy se dozvíme jméno případného kupce?

Výběrový proces 10. říjnem ještě nekončí. Očekávám, že ke zveřejnění jména banky, která podala nejvýhodnější nabídku, by mohlo dojít asi do jednoho týdne od tohoto termínu.

Proč? Protože výběrové řízení je postavené tak, že když se v něm sejdou třeba dvě podobné nabídky, můžeme těmto zájemců sdělit tu nejvyšší a poskytnout jim možnost, aby svou konečnou nabídku ještě vylepšili. Před zveřejněním musí nejvýhodnější nabídku schválit věřitelský výbor. Následně pak soud, Česká národní banka a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Harmonogram výběrového řízení je rychlý...

To je mi dost často také vytýkáno. Je to z toho důvodu, že nám pořád hrozí americké sankce, a to nám neumožňuje výběrové řízení řešit řadu dalších měsíců. Jsme totiž limitováni 12. prosincem, kdy skončí zatím udělená výjimka OFAC (americký úřad pro kontrolu zahraničních aktiv – poznámka redakce) z amerických sankcí na využívání IT systémů Sberbank CZ.

Proč věříte, že teď může být prodej úspěšný, když se to v létě nepodařilo? Zájem podle informací z trhu tehdy projevily Air Bank, Česká spořitelna a ČSOB, ale závaznou nabídku nepředložily…

Nechci se vyjadřovat k tomu, které banky tehdy projevily zájem o koupi nabízeného portfolia, protože žádné závazné nabídky podány v termínu nebyly. Prodej pravděpodobně selhal právě kvůli tomu, že Sberbank CZ hrozila insolvence. Pokud by se prodej podařil v prvním nabídkovém kole v rámci likvidace, ale následně by se nepodařilo uspokojit všechny věřitele banky ze sta procent, tak by insolvence mohla způsobit, že by kupní smlouva uzavřená v rámci likvidace mohla být prohlášená minimálně za neúčinnou. Banka, která by tehdy v prvním nabídkovém kole vyhrála, a měla už na sebe převedené úvěry a hypotéky ze Sberbank CZ, by je musela vrátit. A to žádný ze zájemců zřejmě nechtěl riskovat.

Pokud by bylo současné výběrové řízení úspěšné, kdy by mohlo dojít k vyrovnání transakce?

Celý proces prodeje a následné migrace dobrých aktiv novému kupci bych ráda uskutečnila začátkem letošního prosince. Zbytek úvěrového portfolia v nominální hodnotě asi tři miliardy korun, který tvoří horší úvěry, bude nadále spravovat Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, a k jeho prodeji přistoupíme až v příštím roce. Předpokládám, že v tomto nabídkovém řízení už oslovíme nejen banky, ale i nebankovní společnosti.

Jak byste postupovala, kdyby žádná z oslovených bank úvěrové portfolio ani teď na podzim nekoupila?

Na to se nyní velmi těžko odpovídá. Jak jsem už zmínila, jsme limitováni 12. prosincem, kdy skončí zatím udělená výjimka z amerických sankcí na využívání IT systémů Sberbank CZ. Pokud teď v říjnu nedostaneme od potenciálních kupců žádnou nabídku, nebo jen takovou, která nebude výhodná, respektive věřitelský výbor tuto nabídku odmítne, budeme dále fungovat jako banka a úvěrové portfolio spravovat sami. V takovém případě bude rozhodovat o dalším postupu věřitelský výbor. Pro klienty s úvěry by se tím nic nezměnilo.

Bezproblémový chod hlavního systému banky je však pro nás klíčový. Evidují se v něm veškerá data o dlužnících bank a právě úvěrové portfolio je nejhodnotnějším aktivem banky, představuje přibližně 72 % veškerého majetku banky. Koncem října proto budeme žádat americkou stranu o prodloužení výjimky ze sankcí.

Nedalo se to udělat v předstihu?

Zatím ne, protože jsme z jednání s OFAC pochopili, že pro další prodloužení výjimky musíme nejprve něco udělat. Tedy alespoň se pokusit prodat portfolio. V tuto chvíli není jisté, zda bychom ji obdrželi. Pokud ano, můžeme i v případě neúspěchu v současném výběrovém řízení připravit na začátek roku 2023 další kolo nabídkového řízení. Když nám výjimku ze sankcí OFAC neprodlouží, bude prodej aktiv banky potenciálním kupcům velmi omezený, ne-li nemožný.

Jak se teď vyvíjí situace pro věřitele?

Musí čekat, až prodáme aktiva banky, ze kterých budeme vyplácet jejich pohledávky. Pokud se nám teď na podzim podaří prodat dobrá aktiva banky a v zimě realizovat migraci dat novému kupci, mohli bychom v prvním pololetí příštího roku částečně vyplatit věřitele. Proto také mají termín do konce roku, aby se případně vyjádřili k výši nebo charakteru své pohledávky. Pokud s ní tedy nesouhlasí. Poté bude už výše pohledávky každého věřitele neměnná a my budeme moci přistoupit k přípravě procesu výplat pohledávek.

Banka má tisíce věřitelů, ale budu dělat všechno proto, aby věřitelé byli uspokojeni v maximální možné výši a co možná nejrychleji. Výše uspokojení věřitelů bude samozřejmě záviset na výši nabídek, které na prodej aktiv banky obdržíme.

