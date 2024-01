Partners po rekordním roce dál posilují. Spojí síly s Gepard Finance

Obrat finanční skupiny Partners za loňský rok překročil čtyři miliardy korun. O 17 procent tak překonal dosud rekordní rok 2022. Letos skupina spustí ostrý provoz Partners Banky, ohlásila také spolupráci se společností Gepard Finance v oblasti hypoték.

Vedle finančněporadenské společnosti Partners Financial Services patří do skupiny také Partners investiční společnost, nemovitostní fondy Trigea a Merity, pojišťovna Simplea, penzijní společnost Rentea a vydavatelství NextPage Media, které provozuje weby Peníze.cz, Heroine, Finmag a časopis Football Club. Skupina působí i na Slovensku pod značkou Simplea.

Hrubý zisk skupiny za rok 2023 se podle odhadů bude pohybovat okolo 450 milionů korun. „Použijeme ho na další investice, posílení kapitálu našich společností a dokončení nového poradenského core systému. V roce 2024 očekáváme další rychlý růst ve všech částech finanční skupiny. Tahounem bude pozitivnější ekonomické prostředí, nižší úrokové sazby v ekonomice a spuštění Partners Banky,“ plánuje ředitel skupiny Petr Borkovec.

Nejlépe se loni dařilo životní pojišťovně Simplea, jejíž obrat meziročně stoupl o 35 procent na 890 milionů korun. „Dosáhli jsme na rekord u životního pojištění, roční pojistné činilo 661 milionů korun. Vzrostl počet smluv i průměrné rizikové pojistné. Rekord padl i u neživotního pojištění, kde pojistné dosáhlo 541 milionů korun a bylo taženo především autopojištěním,“ říká Borkovec. Simplea aktuálně sjednala první smlouvy v Polsku.

Borkovec je spokojený také s loňským výsledkem investiční společnosti Partners Invest, která klientům za rok 2023 připsala zhodnocení více než 1,3 miliardy. „Průměrná pravidelná investice klientů dosáhla 2,5 tisíce korun měsíčně a průměrná jednorázová investice 225 tisíc korun. Podíl investic na provizním obratu se zvýšil o 11 procent na 34 procent. Celkově spravujeme klientům v investicích více než 50 miliard korun. Pokud započítáme i penzijní produkty, tak je to téměř 70 miliard,“ upřesňuje šéf skupiny.

Nemovitostní fond Trigea spravuje více než 7,5 miliardy korun a zvýšil svůj obrat o 24 procent na 150 milionů. Do jeho portfolia čerstvě přibylo pražské obchodní centrum Arkády Pankrác, které má zhruba 40 tisíc metrů čtverečních plochy k pronájmu. Spojení před pár dny povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V majetku fondu jsou už například pražská Galerie Louvre u stanice metra Radlická, kancelářská budova Explora Business Centre v pražských Butovicích, plzeňské Obchodní centrum Rokycanská, Retail park Ostrava nebo Retail park Haná Olomouc.

Obrat finančněporadenské společnosti Partners podle předběžných odhadů překoná 2,4 miliardy korun, což znamená meziroční růst 4,3 %. Slovenská poradenská část rostla meziročně o 28 % na odhadovaných 90 milionů korun.

Pro penzijní společnost Rentea je loňský rok prvním ziskovým po dvou a půl letech od založení, obrat se pohyboval kolem 83 milionů korun (meziroční růst o 258 %).

Vydavatelství NextPage Media zvýšilo obrat o 18 procent na 48 milionů korun.

Meziroční propad o 22 procent zaznamenala skupina Partners u hypoték, loni zprostředkovala úvěry za 14 miliard korun. Celkový prodej hypoték v Česku včetně refinancování loni podle dat České bankovní asociace klesl o 24 procent.

S Gepardem na hypotéky

Právě na trhu s hypotékami a úvěry chtějí Partners v letošním roce posílit.

„Od dubna zahájíme spolupráci s hypotečním specialistou Gepard Finance s cílem společně vytvořit jedničku na trhu v oblasti zprostředkovávání hypotečních úvěrů. Partners umožní svým poradcům a franšízantům stát se vázanými zástupci a hypotečními specialisty Gepard Finance a společně se tak postarat o všechny úvěrové potřeby klientů Partners,“ říká Borkovec. Společným cílem je letos zvýšit obrat hypoték na 30 miliard korun.

Firmy budou i nadále fungovat pod svým dosavadním vedením i pod vlastními marketingovými značkami. Pro klienty by měly společné služby a poradenství odstartovat na začátku dubna.

Partners a Gepard Finance budou mít společně 1850 hypotečních zprostředkovatelů (Partners 1500, Gepard 350) a 250 franšízových poboček (Partners 170, Gepard 80).

Partners do nové spolupráce vkládají především své technologie a systémy – skupina má v týmu více než dvě stovky IT pracovníků. Výhodou má být také spolupráce s Partners Bankou, kterou skupina spustí na jaře a která neplánuje spolupracovat s dalšími makléři. Gepard Finance do spojení přinášejí podle Borkovce zase odbornost a know-how v oblasti hypoték.

Z marketů se stanou pobočky banky

Skupina Partners loni získala bankovní licenci a v březnu pro veřejnost spustí Partners Banku. Od února začne přejmenovávat své pobočky z Partners Marketů na Partners Banku. Celkové náklady na rebranding dosáhnou několik milionů korun, odhaduje obchodní ředitel Partners Jan Brejl.

Nová banka odstartuje přibližně se 170 pobočkami, do konce roku přibude ještě dalších 20 nových. Její pobočková síť tak bude čtvrtá nejpočetnější v Česku po České spořitelně, ČSOB a Komerční bance. „Obsazujeme i malé lokality, které velké banky opouštějí, dost často přebíráme jejich prostory. Poskytování komplexních služeb má podle nás i v těchto lokalitách smysl,“ říká Brejl.

