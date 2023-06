Zpoždění důchodů. ČSSZ dál zápasí se žádostmi

Před měsícem měli úředníci České správy sociálního zabezpečení na stolech asi 22 400 žádostí o důchod (z toho 18 tisíc o předčasný starobní důchod), které nebyly zpracovány a vyřízeny v zákonné lhůtě. Ta je devadesát dní od podání. Dnes je takových žádostí na sociálce 12 500 (z toho 6325 o předčasný důchod). Úřad to oznámil v krátké tiskové zprávě.

Cílem České správy sociálního zabezpečení je do konce měsíce nemít po zákonné lhůtěžádnou žádost. S průměrným tempem, které teď úřad vyčíslil na 1952 zpracovaných žádostí denně, by se to mělo podařit.

Počet žádostí o důchod po lhůtě k 19. 6. řádný starobní předčasný starobní invalidní vdovský/vdovecký sirotčí 2012 6325 2141 1896 143 Zdroj: ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení poukazuje na to, že se stále sepisuje víc žádostí o předčasný důchod s lidmi, kteří uplatnili nárok na důchod loni, ale teprv letos sepisují žádost. Nejde už ale o taková čísla jako v posledním kvartále loňského roku, kdy přišlo téměř 97 tisíc žádostí – dvakrát víc než ve stejném období roku předchozího.

Letos bylo zatím do května podáno 105 727 žádostí o důchod, z toho 49 463 žádostí o předčasný starobní důchod.

