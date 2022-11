Další zvýšení důchodů se blíží. Spočítejte si, kolik dostanete

Od začátku roku 2023 se opět zvýší všechny důchody – tedy nejen starobní, ale i invalidní a pozůstalostní. Tentokrát půjde o řádnou valorizaci, což znamená, že se budou zvyšovat obě složky důchodů.

O 140 korun dostanou přidáno všichni bez ohledu na to, kolik pobírají. K tomu se zvedne i takzvaná procentní výměra, a to o 5,1 procenta. Průměrný starobní důchod by se tak měl po Novém roce zvýšit o 825 korun.

Zatímco na začátku roku 2022 důchodci pobírali 42,5 procenta průměrné mzdy, v lednu 2023 to bude 45,9 procenta.

Starobní důchody – především u žen – zvýší od ledna 2023 také takzvané výchovné: příspěvek 500 korun měsíčně za každé vychované dítě.

Od ledna 2023 dostanou starobní důchodci příspěvek ve výši 500 korun měsíčně za každé vychované dítě – takzvané výchovné. Dosáhnou na něj i ti, kteří už důchod začali pobírat dříve (do konce roku 2022).

Příspěvek automaticky dostanou ženy, které odešly do penze dříve díky počtu vychovaných dětí (slovy zákona: důchodový věk jim byl stanoven se zohledněním vychovaných dětí).

Ostatní zájemci musí vyplnit žádost o příspěvek. Kdo šel nebo půjde do penze ještě před 1. lednem 2023, může žádat o příspěvek nejpozději do konce roku 2024.

Výchovné zvýší důchod hlavně ženám, které mají dlouhodobě podstatně nižší penze než muži. Kromě jiného je to dáno právě tím, že ženy většinou pečují o děti, přicházejí o roky v práci a tím se jim snižuje pobíraná mzda. To se pak odráží i v nižších důchodech.

Na výchovné nakonec dosáhnou i lidé, jejichž starobní důchod vznikl transformováním z invalidního. A v plné výši bude náležet také vdovám a vdovcům, kteří pobírají krácený starobní důchod v souběhu s vyšším pozůstalostním důchodem. O vylepšení původních pravidel jsme psali podrobně: Výchovné i pro invalidní důchodce, vdovy a vdovce

