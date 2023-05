SUV jako nový normál. Vyzkoušeli jsme Volkswagen Tiguan Allspace

Standardem rodinného auta už není hatchback nebo kombík, ale SUV. Podobným etalonem, jako dříve Golf nebo Passat, je tak dnes Tiguan, případně jeho prodloužená verze Tiguan Allspace. Vyzkoušeli jsme špičkovou verzi, která se cenovkou přibližuje luxusním značkám. Stojí za to?

Populární klišé pravilo, že každý motorista vlastně ve skutečnosti potřebuje Volkswagen Golf. Nenáročnému stačil třídveřový s malým motorem, rodiny volily dieselový kombík, nadšení řidiči ostrou verzi GTI nebo R. Ale základní koncepcí a rozměry byl Golf to, co naplní potřeby víceméně každého, občas nabídne i kousek něčeho „navíc“ a celé to zabalí do precizní německé promyšlenosti a zpracování.

SUV jako nový normál

Platilo to ještě v době, kdy jsme se smáli Američanům, že i děti do školky vozí „teréňákem“. Pak evropské automobilky vytvořily SUV na míru místním potřebám a smát jsme se přestali. Sedany, kombíky a hatchbacky začaly vymírat i u nás, nahrazují je SUV, crossovery nebo jinak pojmenovaná „vysoká auty“.

Volkswagen na toto pole poprvé vstoupil velkým modelem Touareg, který ale měl spíš ambici zařadit se mezi luxusní auta. Těžko tak mohl něco měnit na tom, že „všichni vlastně potřebujou Golf“.

Pak přišla první generace Tiguanu, s trochou nadsázky „Golf v esúvéčku“ – ovšem včetně toho, že uvnitř bylo místa zhruba jako v tom Golfu. Byl to populární model, ale ještě ne univerzální řešení, které by odlákalo kupce i od většího Passatu.

Taková je současná druhá generace. Tu si navíc můžete objednat v prodloužené verzi Allspace, která nabízí i třetí řadu s dvojicí sedadel a zavazadlový prostor až o 760 litrech (u standardního modelu je to velmi solidních 615 litrů). Přestalo tak platit, že SUV jsou auta zvenku obří, ale zevnitř moc místa navíc nenabídnou.

Tiguan Allspace je jen o sedm centimetrů delší než Golf v provedení kombi, a přitom do něj posadíte o dva lidi víc. Nebo můžete využít o 150 litrů víc zavazadlového prostoru – o 100 litrů víc než u půdorysně mnohem většího Passatu. Stejně jako u sesterské Škody Kodiaq tak platí, že na daném půdorysu dostanete prostor o třetinu většího auta, víc místa na hlavu a až sedm míst.

TDI už není záruka úspornosti

Samozřejmě platí, že žádný oběd není zadarmo. Za prostor navíc, případně za vyšší posaz, lepší výhled a aspoň lehké terénní schopnosti zaplatíte hned dvakrát –v pořizovací ceně a ve spotřebě. Ta se u testovaného nejsilnějšího dieselu 2.0 TDI/147 kW (200 koní) dlouhodobě pohybuje kolem sedmi až osmi litrů – s lehkou nohou se můžete dostat o něco níž, když pospícháte po dálnici, není naopak problém spálit nafty víc. Pokud jste měli fixované, že písmenka TDI znamenají spotřebu kolem pěti litrů, zapomeňte. To platilo (a pořád může platit) u aut, která nemají čelní plochu vrat od stodoly.

Netestovali jsme sice Tiguan v základní benzinové motorizaci 1.5 TSI/110 kW (150 koní), ale nedávno jsme jezdili ekvivalentním Kodiaqem a „s lehkou nohou“ je možné se dostat na podobnou spotřebu jako u turbodieselu. Samozřejmě taky dostanete méně výkonu a naopak se slabším 2.0 TDI/110 kW (150 k) by byl provoz znatelně úspornější. Nicméně „neprůstřelné pravidlo“, že úsporný umí být jen diesel, už tak docela neplatí.

To vám může přijít vhod, protože 1.5 TSI je nejlacinější motorizace. Testované nejsilnější 2.0 TDI s pohonem všech kol má naopak cenovku vysokou. To konkrétně v kombinaci s výbavou Elegance znamená 1 384 900 Kč. Ještě než se dostanete k příplatkové výbavě: lak modrá Atlantic za 16 100 Kč, dvacetipalcová kola za 26 800 Kč, výsuvné tažné zařízení za 23 300 Kč s asistentem couvání s přívěsem za 13 900 Kč, drobnosti jako sound systém Harman/Kardon za 22 700 Kč, 360° kamery za 10 300 Kč, sedmimístné provedení za 19 800 Kč, navigace za 37 700 Kč, adaptivní podvozek za 27 600 Kč, nezávislé čalounění za 33 500 Kč nebo čalounění a elektrická sedadla s pamětí za 70 300 Kč, plus pár drobností navíc. Výsledek? Celková cena 1 737 400 Kč.

Většina zvolí dostupnější verzi

Milion a tři čtvrtě za Volkswagen se může zdát hodně. Zvlášť když v základní verzi je Tiguan Allspace paradoxně levnější alternativou k domácímu Kodiaqu – jeho ceníkové ceny začínají na 975 900 Kč (za krátkou verzi to je 873 900 Kč) – a to ještě nebereme v úvahu aktuální slevu 160 000 Kč na skladové vozy. Ty navíc Volkswagen skutečně nabízí. Mladoboleslavské SUV si od zrušení všech nižších výbav můžete nejlevněji pořídit za 1 069 900 Kč ve verzi Style Exclusive a je dost nepravděpodobné, že byste na něj nemuseli čekat.

O něco víc zákazníků tak asi budou zajímat „skladovky“ s motorem 1.5 TSI a možná i manuální převodovkou, které začínají těsně pod hranicí 900 tisíc Kč. Ale my se musíme vrátit k vrcholu nabídky a otázce: Proč by někdo za stejné auto utratil téměř dvojnásobek (respektive 1,4 milionu za nejdražší skladovky ve výbavě Elegance a téměř cenu testovaného vozu za „sportovně laděné“ R-line)? A proč se s Volkswagenem pustit do vod, ve kterých už loví Mercedesy a BMW?

Proč si připlatit?

Odpověď na poslední otázku je jednoduchá – když budete chtít BMW X3 nebo Mercedes GLC taky „se vším“, budou zas o něco dražší. A pokud budete chtít srovnatelný vnitřní prostor, budete muset sáhnout po X5 nebo ML, které jsou v úplně jiné cenové úrovni a stejně v některých ohledech míň prostorné. Tady je „plebejská“ platforma Tiguanu s napříč umístěným motorem jasnou výhodou, byť pro jízdní vlastnosti a celkový pocit je samozřejmě „dospělé“ řešení s podélně umístěnými šestiválci mnohem lepší.

Pokud jde o první otázku, je dost ovlivněná tím, jak se za poslední dva nebo tři roky změnil automobilový trh. Jakkoliv může cenovka 1,7 milionu vypadat děsivě, po prozkoumání alternativ už to tak šílené není. Ano, pořád je to asi nejvíc, kolik můžete za „neprémiové“ SUV (mimo o třídu větší Ford Explorer) zaplatit, ale to je dané pro německé značky typicky rozpínavou nabídkou výbavy.

Když jsem si dělal malou rešerši konkurence, s překvapením jsem zjistil, že základní ceny se u většiny konkurentů příliš neliší, stejně jako ceny nejdražších verzí bez příplatkové výbavy. Volkswagen je stále nejdražší, ale vlastně o mnohem menší kus, než byste čekali – i srovnatelná Kia Sorento nebo Hyundai Santa Fé stojí kolem 1,4 milionu, stejně jako Toyota Highlander nebo Nissan X-Trail. Ford nabízí jen výrazně větší a nesrovnatelně výkonnější Explorer za zhruba dva miliony, Mazda s novou CX-60 míří spíše k prémiovým značkám. Peugeot se svou 5008 naopak nenabízí ani čtyřkolku, ani větší motory a končí s cenou pod milionem. A to je skoro všechno, z čeho můžete vybírat.

Hledáte spolehlivé povinné ručení? Poradíme! Vašemu autu najdeme nejvýhodnější pojištění na míru, co nezatíží rodinný rozpočet. Chci povinné ručení

Chci zkontrolovat ručení Chci ochránit své auto

Za co tedy platíte?

V tomto kontextu dává „příplatek za Volkswagen“ mnohem větší smysl. Pořád totiž o Tiguanu platí to, co už tak dlouho platí o Golfu. Přesně podle zvyklostí Volkswagenu je to skvěle zpracované auto. I když si toho nemusíte na první pohled všimnout.

Tiguan Allspace vás neposadí na zadek úžasným motorem, fantastickým podvozkem nebo třeba ohromujícím designem. Je to takové úplně obyčejné auto. Jenomže pak si při srovnání s konkurenty uvědomíte, jak je ve své obyčejnosti výjimečné. Ono totiž nedělá vlastně vůbec nic špatně.

Design vyzařuje klasickou německou eleganci, která na sebe nestrhává pozornost, ale taky neurazí a nejspíš bude vypadat dobře i za deset let. To samé platí o interiéru, kde jsou asi nejhorším problémem některé plasty. Jsou poněkud levnější, než by člověk u téhle cenovky čekal, zvláště když je nakombinujete s příplatkovou kůží.

U loňského modelu si kolegové stěžovali na moderní dotyková tlačítka na volantu – ale ta teď zmizela a nahradila je tlačítka obyčejná, méně cool a mnohem použitelnější, tak jak to má u Volkswagenu být. Zbytek? Klasika Volkswagen. Věci jsou tam, kde je čekáte a fungují tak, jak je čekáte. Trochu nuda, ale nuda, na kterou se můžete spolehnout a nemusíte si na ní zvykat. Prostě funguje.

Jedinou výjimkou může být infotainment, který tu najdete v „mezifázi“, která ještě nemá dotykovou posuvnou lištu, ale už nenabízí tlačítko ovládání hlasitosti, takže musíte zběsile ťukat po displeji (nebo použít tlačítko na volantu). Jinak je ale přehledný, rychlý a snadno použitelný. Tedy pokud se zrovna nezasekne, což se občas přihodí.

V zadní části kabiny navíc můžete na mnoho způsobů posouvat a sklápět druhou řadu sedadel, sklopit nebo vyklopit tu třetí a kufr nabízí spoustu vychytávek na uložení zavazadel. A je i s prostorem ubraným složenými sedadly obří, v pětimístné verzi by byl gigantický.

Jízda? I na dvacetipalcových kolech a v pražských ulicích je jízdní komfort akceptovatelný, byť bych samozřejmě doporučil zvolit libovolný menší rozměr. Zároveň podvozek funguje v zatáčkách mnohem líp, než byste čekali. Tiguan Allspace je i na klikaté okresce stabilní a obratný až do rychlostí, do kterých se jeho typičtí majitelé opravdu nebudou pouštět. Místy se dokáže objevit i malý náznak zábavy.

Dynamika? Podle zkušeností je i základní patnáctistovka naprosto přijatelná, o padesát koní silnější 2.0 TDI s výrazně větším točivým momentem je pak v kategorii „všechno, co opravdu potřebujete“. Bylo by hezkých dalších 50 nebo 100 koní? Testovali jsme blízce příbuznou Cupru Ateca a ještě příbuznější Kodiaq RS, takže víme, že ano. Potřebujete je? Určitě ne.

O převodovém ústrojí se pak dá říct, že o něm vlastně nevíte. Což je to nejlepší, čeho převodovka a pohon všech kol u takového auta můžou dosáhnout. Samozřejmě, skutečný nadšenec by chtěl nějaký ten „charakter“, ale ten by tady byl spíš na obtíž. Tady prostě šlápnete na plyn, převodovka má v mžiku správný kvalt, kola se roztočí, auto rozpohybuje. Nuda. Příjemná.

A opravdu se to vyplatí?

Upřímně, 1 737 400 Kč za Volkswagen postavený na platformě Golfu je nabídka, která asi bude dávat smysl jen málokomu. Ale pokud nemáte specifické požadavky na výbavu a konfiguraci – testovaná modrá s béžovým interiérem je skvělá, ale opravdu po ní až tak toužíte? – můžete zalovit ve skladové nabídce, zvolit exemplář s ne tak všeobjímajícím výběrem výbavy a dostat se na mnohem rozumnější cenu.

Za 1,4 milionu v tomto výbavovém stupni a téhle motorizaci už je to solidní nabídka. Pro ty, kteří jsou ještě více zaměření na poměr cena/výkon, pak může ideální volba ležet na opačném konci nabídky, mezi modely se základní patnáctistovkou, ideálně spojenou s automatem DSG.

Vojtěch Dobeš Automobily byl posedlý od malička a řízení osudu ho postupně dovedlo do redakcí českých verzí Autocaru a TopGearu, do americko-kanadského TheTruthAboutCars.com a k založení vlastního magazínu Autíčkář.cz. Považuje se za ekologicky... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem