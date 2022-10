Jedna ku deseti, že přijdete o peníze. Nová studie k dluhopisům

Každá desátá firma, která vydala dluhopisy po roce 2013, skončila v insolvenci. V polovině případů je to do tří let od vydání první emise. Ukazuje to nová analýza forenzní společnosti Surveilligence, která se specializuje na vyšetřování hospodářské kriminality.

Analýza dál ukazuje, že emitenti podlimitních emisí (objem vydaných dluhopisů do hodnoty jednoho milionu eur) končí v insolvenci častěji (12 procent) než emitenti emisí nadlimitních (7 procent).

Dvě pětiny emitentů vůbec nepublikovaly finanční výkazy za období, které předcházelo datu první emise, ve sbírce listin. To obecně patří k varovným znakům – když nemáte finanční výkazy, nemáte se podle čeho rozhodnout o tom, jestli je firma finančně zdravá.

„Analýza ukázala, že počet emisí, ale i objem dluhopisů neustále roste, a to i navzdory covidovému období. Jen za prvních devět měsíců letošního roku překonal celkový objem vydaných emisí úroveň celého roku 2020 a očekáváme, že do konce roku překročí i úroveň roku 2021,“ říká Jan Lalka, zakladatel a šéf Surveilligence.

„Od roku 2018 můžeme pozorovat postupný nárůst počtu emitentů v insolvenci. Loni jich bylo 17, letos po prvních devíti měsících už 16. Očekávám, že tento počet poroste až do konce roku 2022,” dodává Lalka.

Ve veřejných zdrojích společnost dohledala za období od začátku roku 2013 do konce srpna 2022 celkem 1526 nadlimitních a podlimitních emisí podnikových dluhopisů v souhrnné výši 399,4 miliardy korun od 594 emitentů. V insolvenci jich skončilo 57. Ti dohromady vydali dluhopisy ve výši 6,4 miliardy korun. Pokud si u tohoto čísla vzpomenete na skupinu Arca, která je v insolvenci kvůli téměř dvacetimiliardovému dluhu, tak dodejme, že většina z toho jde za vydanými směnkami, nikoli dluhopisy. Výsledek je vlastně stejný, ale studie se týká jen dluhopisů.

„Mezi nejvýznamnější identifikovaná rizika patří kreditní riziko, tedy riziko nesplacení vložených prostředků investorů emitenty, a riziko podvodného jednání emitentů. Kromě neetického jednání, informační asymetrie nebo morálního hazardu jsme identifikovali výskyt Ponziho schématu (tzv. letadla), podvody, zkreslování informací o osobě a o hospodaření emitenta a tunelování majetku emitenta,“ říká Lalka.

Dodává také, že emise podlimitních podnikových dluhopisů jsou spojeny s vysokými náklady. „Až třetina získané částky z emise dluhopisů není využita na investiční záměr, ale je spotřebována na administraci emise a úrokové závazky emitenta v prvním roce,“ říká Lalka.

Každý investor, který zamýšlí investovat do podnikových dluhopisů, by měl podle autorů studie důkladně prověřit nejen společnost emitenta, ale rovněž fyzické osoby ovládající právnickou osobu emitenta, parametry emise a prodejce emise. Kdo toho není schopen, neměl by do dluhopisů investovat. Podrobně jsme o tom nedávno psali v textu: Výnos kolem 10 %. Dluhopisy kupujte, jen když jim rozumíte.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem