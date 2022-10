Podílové fondy ztrácejí. Zasáhly je jestřábí centrální banky

Centrální bankéři v září nešetřili překvapivými a silnými slovy. Na ceny finančních aktiv to mělo vesměs negativní vliv. Americký Fed přitvrdil rétoriku ohledně boje s inflací a s úroky se dostal už na 3,25 %. Překvapivě silně jestřábí tón zazněl i z Evropské centrální banky, která zvýšila depozitní sazbu na 0,75 % a potvrdila další zpřísňování měnové politiky.

Inflace celosvětově dosahuje mnohaletých maxim: v USA jsme meziročně přes 8 %, v Evropě na 10 % a v Česku dokonce na 17 %. Centrální banky nechtějí, aby se takzvané inflační očekávání lidí přenastavilo na současné úrovně růstu cenové hladiny. To by znamenalo vyšší tlak na růst mezd a následně i akceptování dalšího růstu cen. Výsledkem by byla dlouhodobá, a navíc vyšší a vyšší inflace. Ta je extrémně škodlivá a může dlouhodobě rozvrátit standardní ekonomické procesy.

Proto se centrální banky rozhodly vcelku rychle zpřísnit měnové podmínky, aby tomu zabránily. Znamená to, že se přehlíží obavy z možné recese, protože zpomalení ekonomického růstu je relativně malý náklad oproti zastavení pádící inflace.

Obavy z vyšší inflace a vyšší úroky spustily další kolo výprodejů na dluhopisových trzích, protože investoři očekávají v budoucnu vyšší výnosy. Podobně v září dopadly i ceny akcií, kde vyšší pravděpodobnost recese a vyšší náklady na úvěry nejsou tím pravým ořechovým pro zisky firem a tedy pro jejich akcie.

PIF! Partners index podílových fondů sleduje víc než 150 fondů s aktivy klientů v celkové výši několik set miliard korun. Jde o fondy denominované v české koruně, a tedy převážně distribuované a nabízené v Česku. Vedle pohledu na všechny grafy současně si můžete zvolit, že chcete ukázat jenom některé. Zdroj: peníze.cz Akcie hlavní trhy Akcie speciality Dluhopisy Dluhopisy rizikové Smíšené strategie

Akciové fondy

Partners indexy akciových fondů fondy investující do akcií vyspělých zemí fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.) září 2022 -7,1 % -8,7 % od začátku roku -17,5 % -23,2 % poslední rok -12,9 % -22,2 % poslední tři roky 10,9 % -4,3 % posledních pět let 19,2 % -4,3 % posl. deset let 88,9 % 18,9 % počet fondů 38 14

Vedle vyšších úroků útočily na ceny aktiv i vysoké ceny energií či zpráva o mobilizaci v Rusku. Hodnoty akciových indexů proto prohloubily svoji letošní korekci. Většina indexů se letos po devíti měsících pohybuje v medvědím trhu a jejich hodnota klesla o více jak 20 %. Další vývoj cen akcií bude hodně záviset na rychlosti jakou se podaří inflaci srazit a na hloubce případného zpomalení ekonomiky.

Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice se pohybovala v září okolo minus 7,1 %. V letošním roce ztratili investoři v průměru už 17,5 %. Za posledních 12 měsíců je hodnota podílů v akciových fondech o 12,9 % níž.

Speciálně zaměřené akciové fondy zaznamenaly v září pokles o 8,7 % a za posledních 12 měsíců jsou o 22,2 % níž. Důvodem je nedůvěra v ceny akcií v nerozvinutých zemích, kde vyniká pokles akcií ve střední Evropě, a korekce technologických sektorů, které jsou extrémně citlivé na úrokové sazby.

Dluhopisové fondy

Partners indexy dluhopisových fondů fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů září 2022 -0,8 % -3,3 % od začátku roku -3,6 % -11,9 % poslední rok -5,3 % -12,2 % poslední tři roky -5,6 % -7,1 % posl. pět let -4,8 % -4,6 % posl. deset let 1,2 % 20,1 % počet fondů 18 22

Česká inflace se drží nad 17 %, kdy hlavní část zdražení jde na vrub energií a potravin. I když Česká národní banka ponechala v září základní sazbu nezměněnou na 7 %, pokračovala na trhu státních dluhopisů korekce a jejich ceny klesaly. Důvodem pro výprodej byl růst výnosů v zahraničí a také riziko, že sazby v Česku mohou ještě vzrůst. Guvernér ČNB Aleš Michl zmínil především riziko růstu mezd, které by mohlo vézt k mzdově-inflační spirále. Dalšími argumenty pro větší výnosy českých státních dluhopisů jsou nižší úroková výhoda vůči zahraničním dluhopisům a rostoucí deficit státního rozpočtu.

Pokles cen dluhopisů se propsal i do zářiové výkonnosti dluhopisových fondů. Průměrná cena kvalitních dluhopisových fondů v září klesla o 0,8 %. Za posledních 12 měsíců je to nominální ztráta 5,3 % způsobená propadem cen dluhopisů s tím, jak se zvyšovala inflace a základní sazba ČNB.

Nárůst rizikových prémií související se zvýšenou volatilitou cen akcií srazil ceny rizikových dluhopisů. Proto fondy rizikových dluhopisů korigovaly v září svoji hodnotu o další 3,3 % dolů. Meziročně jsou níže o 12,2 %.

Smíšené fondy

Partners index smíšených fondů září 2022 -3,7 % od začátku roku -11,2 % poslední rok -9,6 % poslední tři roky -1,5 % posledních pět let -0,2 % posledních deset let 18,7 % počet fondů 50

Když ztrácejí akcie i dluhopisy, padají i smíšené fondy. Jejich průměrná hodnota se v září snížila o 3,7 % a meziročně jsou níže o 9,6 %.

Martin Mašát Portfoliomanažer v Partners investiční společnosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově. Je držitelem prestižního mezinárodního titulu CFA (Chartered Financial Analyst).... Další články autora.

